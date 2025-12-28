¡Ú¥é¥¤¥Ö¥ì¥Ýー¥È¡ÛINI¡¢2025Ç¯¥é¥¹¥È¤Î¥Õ¥§¥¹¤Ë½Ð±é¡ª¡ÖËÍ¤é¤ÎÌ´¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂ³¤¤Þ¤¹¡ª¡×¡ÊÅÄÅç¾¸ã¡Ë
INI¤¬¡¢12·î28Æü¤ËÀéÍÕ¡¦ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¹ñºÝÅ¸¼¨¾ì¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ØCOUNTDOWN JAPAN 25/26¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
¢£2025Ç¯ºÇ¸å¤Î¥é¥¤¥Ö¶Ê¤Ï¡ÖWhat A Night¡×
´¿À¼¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¥á¥ó¥Ðー¤¬¥¹¥Æー¥¸¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢ÁÔÂç¤Ê¥¹¥±ー¥ë¤Î¡ÖWMDA(Where My Drums At)¡×¤ò¥Õ¥§¥¹¤Î¤¿¤á¤Ë¥í¥Ã¥¯¥¢¥ì¥ó¥¸¤ÇÈäÏª¡£½øÈ×¤«¤é´ÑµÒ¤Î¿´¤ò¤·¤Ã¤«¤êÄÏ¤ß¡¢²ñ¾ì¤òINI¿§¤ËÀ÷¤á¤Æ¤¤¤¯¡£Â³¤¯¡ÖBullseye¡×¤Ç¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ðー¤ÎÄã²»¥Ü¥¤¥¹¤¬ßÚÎö¤¹¤ë¥µ¥¦¥ó¥É¤È¥¨¥Í¥ë¥®¥Ã¥·¥å¤Ê¥À¥ó¥¹¤ÇÌ¥¤»¤ë¤È¡¢Î©¤ÆÂ³¤±¤Ë¥³ー¥ë¡õ¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¤ØÆÍÆþ¡£ÃÓºêÍý¿Í¡Ê¡Öºê¡×¤Ï¡¢¤¿¤Ä¤µ¤¤¬Àµ¼°É½µ¡Ë¤¬¡ÖÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ë¤«CDJ¡ª¡¡½àÈ÷¤Ï¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡ª¡×¡¢ÅÄÅç¾¸ã¤Ï¡Ö³§¤µ¤ó¤Þ¤À¤Þ¤À¤¤¤±¤Þ¤¹¤è¤Í¡©¡¡INI5Ç¯ÌÜ¡¢ËÍ¤é¤ÎÌ´¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂ³¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È´ÑµÒ¤òÀú¤ê¡¢²ñ¾ì¤ò°ìµ¤¤Ë²¹¤á¤ë¤ÈÀª¤¤¤è¤¯¾â¤¬ÌÄ¤ê¶Á¤¡¢¡ÖDOMINANCE(Dance Break ver.)¡×¤Ø¡£¥À¥ó¥¹¥Ö¥ì¥¤¥¯¤Ç¤Ï¡¢11·î¤Ë´Ú¹ñ¡¦¿ÎÀî¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ø2025 KOREA GRAND MUSIC AWARDS¡Ù¤Ç¤âÈäÏª¤·¤¿ÆÃÊÌ¤Ê¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ò¹ñÆâ¤Î¥¹¥Æー¥¸¤Ç½é¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤·¡¢µÒÀÊ¤«¤é¤ÏÂç¤¤Ê¤É¤è¤á¤¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¡£
MC¤Ç¤Ï¡¢À¾Þ«¿Í¤¬¡Ö¹ë²Ú¤Ê¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÊý¤¬½Ð±é¤¹¤ë¤Ê¤«¤ÇËÍ¤¿¤Á¤â¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¤È¤Æ¤â¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¡¢º´ÌîÍºÂç¤Ï¥°¥ëー¥×¤Î¾Ò²ð¤â·ó¤Í¤Æ¥á¥ó¥ÐーÁ´°÷¤È¶¦¤Ë¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ò²á¤´¤·¤¿ÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤¥¨¥Ô¥½ー¥É¤ÇÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£ÃæÈ×¤Ë¤ÏÁÖ²÷¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤Î¡ÖPotion¡×¡¢¥Ç¥Ó¥åー¥·¥ó¥°¥ë¤«¤é¡ÖWe Are¡×¡¢¡ÈINI¡É¤È¤¤¤¦¥°¥ëー¥×Ì¾¤ÎÆþ¤Ã¤¿¥á¥Ã¥»ー¥¸À¤Î¹â¤¤³Ú¶Ê¡ÖINItialize¡×¤ò¥á¥É¥ìー¤ÇÈäÏª¤·¡¢´ÑµÒ¤â¼ê¤ò·Ç¤²¥ê¥º¥à¤Ë¾è¤ê¤Ê¤¬¤é³Ú¶Ê¤ò³Ú¤·¤ó¤À¡£
¤½¤·¤ÆÆÃ¤Ë²ñ¾ì¤òÊ¨¤«¤»¤¿¤Î¤Ï¡¢11·î¤Ë¥ê¥êー¥¹¤·¤¿¥°¥ëー¥×½é¤Î¥·ー¥º¥Ê¥ëºîÉÊ¤Ç¤¢¤ê¡¢¼«¸ÊºÇ¹âÇä¾å¤Ç¥ß¥ê¥ª¥ó¤òÆÍÇË¤·¤¿Âç¥Ò¥Ã¥È¥·¥ó¥°¥ë¡ÖTHE WINTER MAGIC¡×¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡ÖPresent¡×¡£Æ£ËÒµþ²ð¤¬¡¢¡ÖËÜÅö¤Ï¼¡¤Ë²¿¤Î¶Ê¤ò¤ä¤ë¤«¸À¤ï¤Ê¤¤¤Ç¤ª¤³¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤±¤É¡×¤ÈÏÃ¤·»Ï¤á¡¢¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ò¤«¤±¥¨¥Ã¥¸¤Î¸ú¤¤¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÀ¾¤ò¾Ò²ð¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡ÖÈà¤¬¡ÈPresent¡È¤ò²Î¤¨¤Ê¤¤¤Î¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡ª¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢À¾¤Ï¡Ö¤¤¤ä¤¤¤ä¡¢¤³¤Î¶Ê¤òºî»ì¤·¤¿¤Î¤ÏËÍ¤ÈÍý¿Í¤À¤«¤é¡ª¡×¤ÈÊÖÅú¡£²ñ¾ì¤«¤é¤Ï¾Ð¤¤¤¬Ê¨¤µ¯¤³¤ê¡¢Æ£ËÒ¤Ï¡Öº£²ó¤ÏÆÃÊÌ¤Ë¤³¤Î¡Ê¤¤¤«¤Ä¤¤Ê·°Ïµ¤¤Î¡Ë¤Õ¤¿¤ê¤¬´Å¤¤¶Ê¤ò²Î¤¦¤Î¤Ç¡ª¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢À¾¤¬¡ÖÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤«¤é¥µ¥ó¥°¥é¥¹³°¤»¤Ê¤¤¤ï¡×Åú¤¨¡¢ÏÂµ¤¤¢¤¤¤¢¤¤¤È¤·¤¿¤Ò¤ÈËë¤â¡£ËÜ³Ú¶Ê¤Ï¡¢ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤Ë¸þ¤±¤ÆÉáÃÊ¥¹¥È¥ìー¥È¤Ë¸À¤¨¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤òÅù¿ÈÂç¤ÇÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤Æ¤¤¤ë¥ß¥Ç¥£¥¢¥à¥½¥ó¥°¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î³Ú¶Ê¤È¤Ï¤Ò¤ÈÌ£°ã¤¦Ê·°Ïµ¤¤òÅ»¤¤¡¢´Å¤¤¥àー¥É¤Ø¤ÈÍ¶¤Ã¤¿¡£
¤½¤³¤«¤é°ìÅ¾¤·¤Æ¡¢ÀÄ½Õ¤òÌ£¤ï¤¦³Ú¤·¤µ¤ä¤¦¤ì¤·¤µ¡¢¥É¥¥É¥´¶¤ò¿ð¡¹¤·¤¯¤â¥Ï¥¤¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ê¥àー¥É¤ÇÉ½¸½¤·¤¿ÀÄ½Õ¥Ý¥Ã¥×¥½¥ó¥°¤Î¡ÖTrue Love¡×¡£ËÜ³Ú¶Ê¤Ï¥Õ¥§¥¹¤Ç¤Ï½éÈäÏª¤È¤Ê¤ê¡¢¥Ï¥¤¥¸¥ã¥ó¥×¤äINI¥Ýー¥º¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¿¶¤ê¤Ç³Ú¤·¤²¤Ê¥¹¥Æー¥¸¤ò·«¤ê¹¤²¡¢´ÑµÒ¤â¶ÊÃæ¤Ë³Ý¤±À¼¤òÆþ¤ì¤Ê¤¬¤éÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¡¢²ñ¾ì¤Ë¤Ï°ìÂÎ´¶¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
½ªÈ×¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢INI¤ÎÎÏ¶¯¤µ¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë³Ú¶Ê¡ÖMORE¡×¡ÖBOMBARDA¡×¤Ç°ìµ¤¤Ë¾ö¤ß¤«¤±¡¢2025Ç¯ºÇ¸å¤Î¥é¥¤¥Ö¶Ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¾¾ÅÄ¿×¤¬ºî»ì¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡ÖWhat A Night¡×¡£¡Ö³§¤µ¤ó¡¢º£Ç¯1Ç¯¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡¼¡¤ÇºÇ¸å¤Î¶Ê¤Ç¤¹¡ª¡¡À¹¤ê¾å¤¬¤ì¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤ë¤È¡¢¡É¤Þ¤À¤Þ¤ÀINI¤Î²»³Ú¤Ï½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¡È¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ò¹þ¤á¤Æ´ÑµÒ¤È¤È¤â¤Ë¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î²»³Ú¤òÌÜ°ìÇÕ³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤éÂ¿¹¬´¶¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ÆINI¤Î¥¹¥Æー¥¸¤ÏËë¤òÊÄ¤¸¤¿¡£
¢£¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥Éー¥à ¥Ê¥´¥ä¸ø±é¤Î±ÇÁü¸ø³«
12·î27Æü¤Ë¤ÏÇ¯Ëö¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¡¢1ËÜÌÜ¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤È¤·¤Æº£²ó¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ç¤â¥é¥¹¥È¤ò¾þ¤Ã¤¿¡ÖWhat A Night¡×¤Î°¦ÃÎ¡¦¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥Éー¥à ¥Ê¥´¥ä¸ø±é¤Î±ÇÁü¤¬¡¢12·î28Æü17»þ¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢12·î29Æü17»þ¤Ë¤ÏÆ±¤¸¤¯°¦ÃÎ¡¦¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥Éー¥à ¥Ê¥´¥ä¸ø±é¤Î¡ÖNon-Stop¡×¤Î±ÇÁü¸ø³«¡¢12·î30Æü17»þ¤Ë¤â¥·ー¥¯¥ì¥Ã¥È¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î¸ø³«¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
