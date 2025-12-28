Apple AirTag¤ÇÃµ¤·Êª¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤Ë¤µ¤è¤¦¤Ê¤é¡ª¥Ð¥Ã¥°¡¦ºâÉÛ¡¦¸°¡Ä¤É¤³¤Ç¤âOK¡ª¡Ú¥¢¥Ã¥×¥ë¡ÛËº¤ìÊªËÉ»ß¤ÎºÇ¶¯¥¢¥¤¥Æ¥à¡ªAmazon¤Çº£¤¹¤°¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª
ÂçÀÚ¤Ê»ý¤ÁÊª¤ò¥¹¥Þ¡¼¥È¤Ë¸«¼é¤ë¡ª¥Ð¥Ã¥°¡¦ºâÉÛ¡¦¸°¡Ä¤É¤³¤Ç¤âOK¡ª¡Ú¥¢¥Ã¥×¥ë¡ÛËº¤ìÊªËÉ»ß¤ÎºÇ¶¯¥¢¥¤¥Æ¥à¤òAmazon¤Çº£¤¹¤°¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª
¡ÖÃµ¤¹¡×¥¢¥×¥ê¤Ç¡¢Í§¤À¤Á¤ä¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤òÃµ¤¹¤è¤¦¤Ë¡¢»ý¤ÁÊª¤òÃµ¤»¤ë¡£¥ï¥ó¥¿¥Ã¥×¤Î¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÀßÄê¤Ç¡¢AirTag¤ÈiPhone¤Þ¤¿¤ÏiPad¤ò½Ö»þ¤ËÀÜÂ³¡£
¢¨¥»¡¼¥ë¤Î¾ÜºÙ¤ª¤è¤ÓÉ½¼¨²Á³Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ïµ¬Ìó¡¢³Æ¾¦ÉÊ¤Î¾ÜºÙ¥Ú¡¼¥¸¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÆâÂ¢¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¤Ç²»¤òÌÄ¤é¤·¤Æ¸«¤Ä¤±¤ë¡£¤¢¤ë¤¤¤ÏSiri¤ËÍê¤ó¤Ç¸«¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤â¡£
AirTag¤òÊ¶¼º¥â¡¼¥É¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢¡ÖÃµ¤¹¡×¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¾å¤Ç¸¡ÃÎ¤µ¤ì¤¿»þ¤Ë¼«Æ°¤ÇÄÌÃÎ¡£Ä¶¹ÂÓ°è¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤ò³èÍÑ¤·¤¿¡ÖÀµ³Î¤Ê¾ì½ê¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¡×µ¡Ç½¤¬¡¢¶á¤¯¤Ë¤¢¤ëAirTag¤Î¾ì½ê¤Þ¤Ç°ÆÆâ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¡Ê°ìÉô¤ÎiPhone¥â¥Ç¥ë¤ÇÂÐ±þ¡Ë
¡ÖÃµ¤¹¡×¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤È¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÄÌ¿®¤ÏÆ¿Ì¾¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¾ðÊó¤ò°Å¹æ²½¤·¤Æ¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¤òÊÝ¸î¡£
