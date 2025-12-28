É¹Àî¤¤è¤·¡ÖÂ¿ÍÍÀ¤Ç¤¹¤«¤é¡×¡Ö¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤Ï£Ë£É£É£Î£Á¡¥¡×£Î£È£ËÌÀÀÐ²È¹ÈÇò¤Ç¤µ¤ó¤Þ¤Ë¸ì¤ë
¡¡£±£·²óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿£Î£È£Ë¡ÖÌÀÀÐ²È¹ÈÇò¡×¤¬£²£¸Æü¡¢ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢£Ã£Á£Î£Ä£Ù¡¡£Ô£Õ£Î£Å¡¢¡õ£Ô£Å£Á£Í¤é¤¬½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡¥Ç¥Ó¥å¡¼£²£¶Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿É¹Àî¤¤è¤·¡Ê£´£¸¡Ë¤Ï¼«Ê¬¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È¤¤¤¦³Ú¶Ê¡Ö¸Â³¦ÆÍÇË¡ß¥µ¥Ð¥¤¥Ð¡¼¡×¤ò¸Ó»Ñ¤ÇÇ®¾§¡£¡Ö£Ë£É£É£Î£Á¡¥¡×¤È¤¤¤¦¤â¤¦°ì¤Ä¤ÎÌ¾Á°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Î¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤Ï¡Ä·Ð¸³¤·¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¿Ãæ¤Ç¼«Ê¬¤Ï£Ë£É£É£Î£Á¡¥¤Ê¤ó¤Ç¡£¥Ý¥Ã¥×¥¹·Ï¤È¤«¼«Ê¬¤Î¹¥¤¤Ê°áÁõ¤òÃå¤ë»þ¤Ï£Ë£É£É£Î£Á¡¥¤È¤·¤Æ¡££²¤Ä¤Î¼«Ê¬¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤Ç¡¢Ä¹¤¯²Î¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤±¤ë¤«¤Ê¡¢¤È¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡»Ò¶¡¤Îº¢¤«¤éÊì¿Æ¤Ë¡Ö¤¤¤¤Á¤ã¤ó¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¡Ø¤¤¤¡Ù¤ò¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ë¡×¤Ç¡Ö£Ë£É£É£Î£Á¡¥¡×¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤Ë¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡Ö¸Â³¦ÆÍÇË¡Ý¡×¤Ï£³£¹ºÐ¤Î»þ¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿¶Ê¡£¡Ö¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤È¡¢ÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¤¬¡Ö¤½¤ì¤Þ¤Ç¤¤¤í¤¤¤í¥¬¥Þ¥ó¤·¤¿¤ê¡¢¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¡£É¹Àî¤Ï¡Ö¥¬¥Þ¥ó¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬µá¤á¤ë¡ØÉ¹Àî¤¤è¤·¡Ù¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦ÀÕÇ¤¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡Ä¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡ÖÂ¿ÍÍÀ¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê³Ê¹¥¤·¤Æ¤¤¤í¤ó¤Ê²Î¤ò²Î¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡¢¤È¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£