¡¡ºÒ³²»þ¤Ë¼«¼£ÂÎ¤¬ÀßÃÖ¤¹¤ëÊ¡»ãÈòÆñ½ê¤Î¤¦¤Á¡¢Ç¥»ºÉØ¤äÆýÍÄ»ùÀìÍÑ¤ÎÈòÆñ½ê¤òÀ°È÷¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ÅÔÆ»ÉÜ¸©Ä£½êºßÃÏ¤Ê¤ÉÁ´¹ñ¤Î¼çÍ×52¼«¼£ÂÎ¤Î3³ä¤ËÅö¤¿¤ë15»Ô¶è¤Ë¤È¤É¤Þ¤ë¤³¤È¤¬28Æü¡¢¶¦Æ±ÄÌ¿®¤ÎÄ´ºº¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£Ç¥ÉØ¤é¤Ë¤Ï¼øÆý¤äÝôÍá¾ì½ê¤Î³ÎÊÝ¤Ê¤ÉÆÃÊÌ¤Î¥Ë¡¼¥º¤¬¤¢¤ê¡¢2024Ç¯¤ÎÇ½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤Ç¤ÏÀÐÀî¸©ÎØÅç»Ô¤¬ÀìÍÑÈòÆñ½ê¤ò1¥«½êÀß¤±¤¿¡£ÃÏ°è»ö¾ð¤Ë¤è¤Ã¤Æ³«Àß¤¬Æñ¤·¤¤¼«¼£ÂÎ¤â¤¢¤ë¤È¤ß¤é¤ì¡¢ÀìÌç²È¤Ï¼Â¾ð¤Ë±þ¤¸¤¿È÷¤¨¤òµá¤á¤ë¡£
¡¡Ê¡»ãÈòÆñ½ê¤Ï¡¢°ìÈÌ¤ÎÈòÆñ½ê¤ÇÀ¸³è¤¹¤ë¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¤¹âÎð¼Ô¤ä¾ã³²¼Ô¤é¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¡£Ç¥ÉØ¤é¤âÂÐ¾Ý¤À¤¬¡¢Ìëµã¤¤òµ¤¤Ë¤·¤¿ÍøÍÑ¹µ¤¨¤Ê¤É¤¬²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¶¦Æ±ÄÌ¿®¤Ï11¡Á12·î¡¢ÅÔÆ»ÉÜ¸©Ä£½êºßÃÏ¡ÊÅìµþ¤Ï¿·½É¶è¡Ë¤ÈÀ¯Îá»ØÄêÅÔ»Ô¤òÂÐ¾Ý¤Ë½ñÌÌ¤äÊ¹¤¼è¤ê¤ÇÄ´ºº¡£15»Ô¶è¤ÇÊì»Ò¤éÀìÍÑ¤ÎÈòÆñ½ê¤ò³«Àß¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¤¦¤ÁµþÅÔ»Ô¤ÏÇ¥ÉØ¤éÀìÍÑ¤ÎÈòÆñ½ê¤Ë¥ß¥ë¥¯¤Ê¤É¤òÈ÷Ãß¤·¡¢ÝôÍá¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÀçÂæ»Ô¤Ï½õ»º»Õ¤¬24»þ´ÖÂÖÀª¤Ç¿´¿È¤Î¥±¥¢¤òÃ´¤¦¡¢¤È¤·¤¿¡£