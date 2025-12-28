¡ÚÆÈ¼«¡Û°ÂÊÝ3Ê¸½ñ¡¢Íè²Æ¤Ë¹ü»Ò°Æ¡¡ËÉ±ÒÈñÁý¡¢³µ»»Í×µá¤ØÈ¿±Ç
¡¡À¯ÉÜ¤Ï¡¢¹ñ²È°ÂÁ´ÊÝ¾ãÀïÎ¬¤Ê¤É°ÂÊÝ´ØÏ¢3Ê¸½ñ¤Î²þÄê¤Ë¸þ¤±¡¢ÍèÇ¯²Æ¤Ë¹ü»Ò°Æ¤òºöÄê¤¹¤ëÊý¸þ¤ÇÄ´À°¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£8·îËö¤ËÍ½Äê¤¹¤ë2027Ç¯ÅÙÍ½»»¤Î³µ»»Í×µá¤ËÈ¿±Ç¤µ¤»¡¢ËÉ±ÒÈñÁý³Û¤ò¿Þ¤ëÁÀ¤¤¤¬¤¢¤ë¡£ÊÆ¹ñ¤Ê¤É´Ø·¸¹ñ¤Ø¤ÎÀâÌÀ¤Ë¤â³èÍÑ¤·¡¢ÆüËÜ¤ÎËÉ±ÒÎÏ¶¯²½Êý¿Ë¤ËÍý²ò¤òÆÀ¤¿¤¤¹Í¤¨¤À¡£3Ê¸½ñ²þÄê¤Ë´Ø¤¹¤ëÍ¼±¼Ô²ñµÄ¤òÁá¤±¤ì¤ÐÍèÇ¯½Õ¤ËÀßÃÖ¤¹¤ë¤³¤È¤â¸¡Æ¤¤¹¤ë¡£Ê£¿ô¤Î´Ø·¸¼Ô¤¬28Æü¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡°ÂÊÝ´ØÏ¢3Ê¸½ñ¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤¬º£Ç¯10·î¤Î½ê¿®É½ÌÀ±éÀâ¤Ç²þÄê¤ÎÁ°ÅÝ¤·¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£¼«Ì±ÅÞ¤ÏÍèÇ¯4·î¤Ë²þÄê¤Ë¸þ¤±¤¿Äó¸À¤ò¼è¤ê¤Þ¤È¤á¤ëÊý¿Ë¤Ç¡¢À¯ÉÜ¤ÏÄó¸À¤òÆ§¤Þ¤¨ÍèÇ¯Ëö¤Þ¤Ç¤Ë¿·¤¿¤Ê3Ê¸½ñ¤òºöÄê¤¹¤ë¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤òÉÁ¤¯¡£
¡¡¿·3Ê¸½ñ¤ËÂÐ±þ¤·¤¿ËÉ±ÒÎÏ¶¯²½¤òÁá´ü¤Ë¿Ê¤á¤ë¤¿¤á¡¢27Ç¯ÅÙÍ½»»ÊÔÀ®¤Ë¸þ¤±¤¿ºâÌ³¾Ê¤Ø¤Î³µ»»Í×µáÃÊ³¬¤Ç°ìÄê¤ÎÊý¸þÀ¤ò¼¨¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¡£Ãæ¹ñ¤¬·³»ö³èÆ°¤ò³èÈ¯²½¤µ¤»¤ëÂÀÊ¿ÍÎ¤ÎËÉ±Ò¤Îºß¤êÊý¤ä¡¢Ìµ¿Íµ¡¤ò³èÍÑ¤·¤¿¿·¤·¤¤Àï¤¤Êý¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹½ÁÛ¤ò¤Þ¤È¤á¤ë¡£ËÉ±ÒÈñÁý³Û¤Î¿ôÃÍÌÜÉ¸¤¬¼¨¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£