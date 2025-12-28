Photo: 山田洋路

こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。張り切って買った焚き火台、結局、重いからと家に置きっぱなしになっていませんか？ 私はなっていました。

だからこそ、「持って行くかどうか悩まない軽さ」が欲しかったんです。「ポケットチタンコンロ」の113gという軽さが、私のアウトドアライフをどう変えたか、正直にお話しします。

ファーストインプレッション：刃物のような美しさと安全性

Photo: 山田洋路

「ポケットチタンコンロ」の収納時の厚さはわずか8mm。実際にズボンのポケットに入れてみましたが、スマホよりも存在感が薄く、歩行の邪魔になることもありません。

Photo: 山田洋路

特に感動したのは端面の処理です。わずか0.4mmという極薄のチタン板 ですが、指でなぞっても滑らか。これなら急いでいるときにうっかり指を切る心配も少ないんじゃないでしょうか。このあたりに燕三条の職人の丁寧な仕事を感じました。

検証：30秒組み立ては本当か？

Photo: 山田洋路

構造は非常にシンプルで、手の中でパッパと直感的に組み立てることができました。公式では「30秒で組み立て」 と謳われていますが、慣れればもっと早く完成しそうです。

各パーツが驚くほど薄くて軽いのに、組み上がるとしっかりとした剛性が生まれます。このペラペラな板が、頼れる道具に変わる瞬間は、ガジェット好きにはたまりません。

実践：公園での「ミニバーベキュー」

Photo: 山田洋路

手軽さを検証するため、少量の食材、ライター、割り箸、軍手だけを持って近所の公園へ。燃料は現地で調達した「落ちている小枝」です。

今回は「シルバー」と「ブラック」の2タイプのうち、シルバータイプで試してみることに。実際に火を点けてみると、小さいボディながらけっこうよく燃えます。これは底面に計算して配置された「16個のエアホール」のおかげ。空気がスムーズに循環し、少し湿気た小枝のような燃料でも火力が安定しました。ちょっとした焼き物調理だけでなく、お湯を沸かしてコーヒーを淹れたりなんかも、十分に楽しめそうです。

後片付けとチタンの「育成」

Photo: 山田洋路

使用後の片付けもストレスフリーでした。燃えカスをサッと捨てるだけで、メンテナンスは完了。特筆すべきは冷却の早さです。

灰捨て場から戻ってくる頃には、素手で触れるほど温度が下がっていました。熱伝導率が低いチタンの薄板ならではのメリットですね。すぐにフラットな状態に戻して収納できるので、撤収も素早いです。

気になる耐久性ですが、一度の使用でチタン特有の美しい「焼け色」が付きました。これは劣化ではなく「味」。熱による歪みや変形もほとんど見られず、ソロキャンプの主力としてはもちろん、災害時の備えとして防災バッグに入れておいても、繰り返し長く使えそうです。

持ち運びの負担を減らし、思い立ったらすぐ焚き火料理が楽しめる。このスピード感と身軽さは、一度味わうと手放せなくなります。

「ポケットチタンコンロ」は現在、machi-yaにてプロジェクト公開中。ポケットにコンロを入れて焚き火に繰り出す「自由」を手に入れたい方は、ぜひチェックしてみてください。

Photo: 山田洋路

Source: machi-ya

本記事制作にあたり、メーカーより製品の貸し出しを受けております。