Ê¿¸¶°½¹á¡¡¥ª¥ª¥«¥ß¤ÎàÍ½ÃÎÌ´á¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¡Ö¼ê¤ò´Å³ú¤ß¡ÄÆÃ¤Ë²ø²æ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¯¡×
¡¡¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤ÎÊ¿¸¶°½¹á¡Ê£´£±¡Ë¤¬£²£¸Æü¤Ë¼«¿È¤Î£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¼«¿È¤ÎÍ½ÃÎÌ´¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ÏÀµÌ´¤È¤«¡¢Í½ÃÎÌ´¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤³¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿Ê¿¸¶¤Ï¡Ö»ä¤Ï¡¢ÉÔ»×µÄ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤È¤¤É¤¡¢¤ß¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£ÂçÂÎ¡¢Ì´¤ò¤ß¤¿Ä«¤ÎÍâÆü¤Ë¸½¼Â¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬³¤³°¤Î½ÐÍè»ö¤Ï¡¢»þº¹¤¬¤¢¤ë¤Î¤«£³Æü¸å¤Ëµ¯¤³¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¡£
¡¡Á°Æü¤Ë¤Ï¡¢¥ª¥ª¥«¥ß¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëÌ´¤ò¸«¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÇò¤¤¥ª¥ª¥«¥ß¤Ë¡¢¼ê¤ò´Å³ú¤ß¤µ¤ì¤ëÌ´¤ò¤ß¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬Ì´¤ÎÃæ¤ÇÆÃ¤Ë²ø²æ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¯¤ª´é¤ò¸«¤ë¤È¿Í²û¤Ã¤³¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤È¤¤¤¦¤«¡×¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢Åìµþ¡¦ÆüÌî»Ô¤Ë¤¢¤ëÂ¿ËàÆ°Êª±à¤Ç¥ª¥ª¥«¥ß¤¬Ã¦Áö¡£ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¿¡£¼«¿È¤ÎÌ´¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÉÔ»×µÄ¤À¤Ê¤¡¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤éº£Æü¤ÎÂ¿ËàÆ°Êª¸ø±à¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò¤ß¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡ÖÀè¤Û¤É¡¢¥Ë¥å¡¼¥¹¤ÇÌµ»ö¡¢Êá³Í¤Ç¤¤Æ°ÂÁ´¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤ß¤ó¤Ê²ø²æ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç°Â¿´¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌµ»ö¤ò´î¤ó¤À¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ï¡Ö±àÆâ¤Î³§ÍÍ¤â¡¢¤ªµÒÍÍ¤â¡¢¥ª¥ª¥«¥ß¤µ¤ó¤â¤ªÈè¤ì¤¬½Ð¤Ê¤¤¤è¤¦µ§¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È»×¤¤¤ò¤Ï¤»¤¿¡£