¡Ú¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡ÛÍ¸¶¹ÒÊ¿¤¬ÂàÃÄ¡ÄÌøÅÄÍª´ô¤¬ÉÁ¤¯Ì¤ÍèÍ½ÁÛ¿Þ¡ÖÀäÂÐÅª¤Ê£±ÏÈ¤¬¶õ¤¯¤ï¤±¤Ê¤ó¤Ç¡Ä¡×
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦ÌøÅÄÍª´ô³°Ìî¼ê¡Ê£³£·¡Ë¤¬£²£¸Æü¡¢¼ã¤ÀèÈ¯¸õÊä¤Ø¤Î±ç¸î¼Í·â¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£¥Û¡¼¥¯¥¹¤Î¥ê¡¼¥°Ï¢ÇÆ¤ò²¼»Ù¤¨¤·¤¿Í¸¶¹ÒÊ¿Åê¼ê¡Ê£³£³¡Ë¤ÎÆüËÜ¥Ï¥à°ÜÀÒ¤¬·èÄê¡£ºßÀÒ£³Ç¯£³£¸¾¡¤òµó¤²¤¿±¦ÏÓ¤ÎÂàÃÄ¤Ë¡Ö£³Ç¯´Ö¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿Åê¼ê¤Ê¤ó¤Ç»ÄÇ°¡£º£ÅÙ¤ÏÅ¨¤Ë¤Ê¤ë¡£´ÊÃ±¤ÊÅê¼ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤½¤³¤Ï¾¡Éé¡£¤·¤Ã¤«¤ê½àÈ÷¤·¤ÆÂÇ¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÀËÊÌ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡£²Ç¯Ï¢Â³¤Ç£±£´¾¡¤òµó¤²¤ÆºÇÂ¿¾¡¤Ëµ±¤¤¤¿Åê¼ê¤¬¡¢Í¥¾¡¤òÁè¤¦Æ±°ì¥ê¡¼¥°¤ÎºÇÂç¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ë°ÜÀÒ¡£Âç¤¤ÊÄË¼ê¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢ÌøÅÄ¤ÏÎÏ¶¯¤¯¤³¤¦¤â¸À¤¤ÀÚ¤Ã¤¿¡£¡ÖÀäÂÐÅª¤Ê£±ÏÈ¤¬¶õ¤¯¤ï¤±¤Ê¤ó¤Ç¡¢¤½¤³¤ò¤ß¤ó¤Ê¤¬¤Ä¤«¤ß¤Ë¤¤¤¤¿¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤ä¤ë¤È»×¤¦¡£¤½¤Î¶¥Áè¤Ç¤Þ¤¿¥ì¥Ù¥ë¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤ì¤Ç¤Þ¤¿¥Á¡¼¥à¤¬¾¡¤Æ¤Ð¡¢¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¶¯¤¤¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡£
¡¡Í¸¶¤Ï£²Ç¯Ï¢Â³¤Ç£±£·£µ¥¤¥Ë¥ó¥°°Ê¾å¤òÅê¤²¤Æ¤¤¿¡£Æ±¤¸Ìò³ä¤òÃ´¤¦¿·¤·¤¤¡ÖÃì¡×¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤«¡¢¼ã¤¤ÎÏ¤¬¶¥¤ê¹ç¤¦¤è¤¦¤Ë¥¤¥Ë¥ó¥°¤òËä¤á¤ë¤Î¤«¡½¡½¡£¤µ¤«¤Î¤Ü¤ë¤³¤È£±Ç¯Á°¡¢¥Û¡¼¥¯¥¹¤Ï¹ÃÈå¡Êµð¿Í¡Ë¤Î£Æ£Á°ÜÀÒ¤ÇÀð¤ÎÍ×¤ò¼º¤Ã¤¿¡£¥Á¡¼¥àÆâ¤Ë¶¯¤¤´íµ¡´¶¤¬½¼Ëþ¤¹¤ëÃæ¡¢¥·¡¼¥º¥ó¤òÄÌ¤·¤¿¶¥Áè¤ÎËö¤Ë³¤Ìî¤¬ÂæÆ¬¡£¤Þ¤¿¡¢Áê¼¡¤°¼çÎÏÌî¼ê¤ÎÉé½ýÎ¥Ã¦¤Ç½Ð¾ìµ¡²ñ¤òÆÀ¤¿ÌøÄ®¤ÈÌîÂ¼¤Ï¼ÂÀï¤ò½Å¤Í¤Æ³Ì¤òÇË¤Ã¤¿¡£
¡¡½ä¤Ã¤Æ¤¤¿½ÐÈÖ¤Ç·ë²Ì¤ò½Ð¤·¡¢¼«¿®¤ò¤Ä¤«¤à¡£¤½¤³¤ËÌøÅÄ¤¬¸ýÊÊ¤Î¤è¤¦¤ËÉÕ¤±²Ã¤¨¤ëÂç»ö¤ÊÍ×ÁÇ¤¬¡Ö¥Á¡¼¥à¤¬¾¡¤Ä¤³¤È¡×¤À¡£¤â¤Á¤í¤óÈ¿¾Ê¤ÏÉ¬¿Ü¤À¤¬¡¢¾¡¤Ä¤³¤È¤Ç¥ß¥¹¤òÌµÍÑ¤Ë°ú¤¤º¤é¤º¤ËºÑ¤à¡£º£µ¨¤Ï¥ê¡¼¥°Ï¢ÇÆ¤ÈÆüËÜ°ì¤òÃ¥´Ô¡£³¤Ìî¡¢ÌøÄ®¡¢ÌîÂ¼¤Î¼ê±þ¤¨¤ò¡ÖºÇÂç²½¡×¤·¡¢ÇØÃæ¤ò²¡¤·¤¿¡£
¡¡¤«¤Í¤Æ¡Ö¾¡ÇÔ¤ÎÀÕÇ¤¤Ï¼«Ê¬¤¬ÇØÉé¤¦¡£¼ã¤¤Áª¼ê¤Ï¤Î¤Ó¤Î¤ÓÌîµå¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¸ì¤ëÌøÅÄ¡£Íèµ¨¤Ï¡¢ÆÈ¤êÎ©¤Á¤òÀÀ¤¦ÂçÄÅ¤ä¾¾ËÜÀ²¡¢Á°ÅÄÍª¡¢Á°ÅÄ½ã¤éÈôÌö¤ò´ü¤¹¼ã¼ê¤¬ÌÜ¤Î¿§¤òÊÑ¤¨¤ÆÀèÈ¯Áè¤¤¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¡£¼ã¤ºÍÇ½¤ò³«²Ö¤µ¤»¤ë¤Ù¤¯¡¢¼«¤é¤Î¥Ð¥Ã¥È¤Ç±ç¸î¼Í·â¤¹¤ëÊ¢¤Å¤â¤ê¤À¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï£Ê£Ò£Á¾®ÁÒ¶¥ÇÏ¾ì¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢ÍÇÏµÇ°¤ò¸ø³«²òÀâ¡¢Í½ÁÛ¡£²ù¤·¤¤·ë²Ì¤Ë½ª¤ï¤ê¡ÖÌîµå¤Ç¼è¤êÊÖ¤·¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð¤¤Èô¤Ð¤·¤¿¡£¿´ÇÛÌµÍÑ¡¢ÌøÅÄ¤¬¾¡¤¿¤»¤ë¡½¡½¡£