Photo: mio

いちおう聞くけど君、イヤホンだよね？

Apple（アップル）のワイヤレスイヤホン AirPodsの進化が止まりません。この秋発売されたAirPods Pro 3には心拍数センサーが搭載されたのに加え、通訳のような役割を果たしてくれるライブ翻訳が使えるようになりました。

もはや音楽を聴くだけのデバイスではなくなりましたが、今度はAI機能に関するアップデートがやってくるかもしれません。

特に気になるのが、AirPods版「ビジュアルルックアップ」

iOS 26の初期ビルドを搭載したiPhone試作機からのリークコードによれば、早ければ2026年春ごろにApple Intelligence関連の新機能がAirPodsに導入される可能性があるとのことです。

MacRumorsはそのいくつかの新機能について情報をまとめていますが、なかでも筆者が気になったのがAirPods版ビジュアルルックアップです。日本では「画像を調べる」とも呼ばれている機能ですね。

Image: Apple

iPhoneやiPadで使える画像検索ツールのようなもので、写真に写っている花や動物、有名な建築物などをワンタップで調べることができる便利機能なんですが、これがAirPodsでどう機能するのか気になります。

これとは別のビジュアルインテリジェンスはApple Intelligence対応モデルでしか使うことができませんが、AirPodsが何らかの形で対応した際にはiPhoneと合わせて使うことになるのかもしれません。

カメラを搭載したAirPodsは2027年に発売との予想が出ていますが、これがビジュアルルックアップもしくはビジュアルインテリジェンスと関係するのかは正直まだ謎に包まれています。視界に入りにくい真横、もしくは真後ろの情報をカメラがキャッチして、便利そうな情報をユーザーに伝えるみたいな機能が実装されたりして…。

AirPodsの最新モデルが来年春ごろに登場するのか、それとも賢くなったSiriまたはパワーアップしたApple Intelligenceが登場した際にiPhoneと組み合わせて使う機能として提供されるのか、その答えはあと数ヶ月以内に明らかになりそうです。

Source: Gizmodo, Apple via MacRumors