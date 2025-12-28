第2弾、キターーーーーッッ！！【スタバ】もこもこビジュが可愛い♡「新作ドリンク」

もこもことした可愛すぎるビジュアルに、発売前からSNSでも注目！ 今回は【スターバックス】ホリデーシーズン第2弾として登場したドリンクを紹介します。その映えビジュアルはもちろん、濃厚な味わいは病みつき必至かも。マニアさんおすすめのカスタム技もご紹介するので、ぜひ試してみて。

キュートで特別感たっぷり「スモア チョコレート フラペチーノ®」

小さなマシュマロと全粒粉クランチ、ホイップクリームのトッピングが目を惹く「スモア チョコレート フラペチーノ®」。ベースはチョコレートソース・エスプレッソ。コーヒーとチョコの美味しさをダイレクトに感じられそう。ご褒美感をアップさせるには、無料カスタムのホイップ増量がおすすめです。

カップにINしてパフェのようなビジュアルに

シロップやソースを追加したりパウダーを増量したり、カスタムが楽しめるのも魅力。ビジュアルに変化を出すならカップの中にも注目！ @j.u_u.n__starbucksさんは「スモア チョコレート フラペチーノ®」のトッピングの半分を、カップの真ん中に！ さらには、トッピングの上にキャラメルシロップとキャラメルソースを追加して「キャラメルスモア」にカスタム。パフェのようなオリジナルの一杯を完成させました。マシュマロやクランチは食感も変化して「飲みながらザクザク食感がとっても楽しくてあっという間に飲んじゃいました」と絶賛しています。

【スタバ】には、ホリデーシーズンを彩る限定ドリンクやフードがそろっています。カフェタイムに立ち寄ってみて。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@j.u_u.n__starbucks様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Reco.N