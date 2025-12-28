先住柴犬『リキ』くんを父親のように慕うニャンコたち。床に山盛りとなった彼の“お毛毛”に、それぞれがとった行動とは……。

リキくんの抜け毛を思い思いに堪能するニャンズを捉えた動画は、公開後わずか4日で1.2万再生を達成するとともに、「抜けたお毛毛も愛おしいんだね」「本当にリキパパ大好きなんだね」との声が寄せられています。

【動画：換毛期の犬をブラッシング→『抜けた毛』にネコが集まってきて…あまりにも『尊い光景』】

柴犬・リキくんに訪れた換毛期

1ワン8ニャンの日常が大好評の人気YouTubeチャンネル『R村の柴ねこ』に投稿されたのは、柴犬・リキくんのブラッシングの様子と、彼の抜け毛に反応を示すニャンズを記録した動画です。

リキくんに少し遅めの換毛期が訪れ、飼い主さんはリキくんのお散歩後、モコモコにボリュームアップした彼の被毛をブラッシングしたといいますが……。

ブラッシングの結果は“大収穫”！

お散歩からの帰宅後、さっそくリキくんのブラッシングを開始したという飼い主さん。はじめは嬉しそうに応じてくれていたリキくんでしたが、飽きてしまったのか、ブラッシング途中に別室へと“脱走”してしまうというハプニングが起こったそう。

その後は自らの意思で飼い主さんのもとへ戻り、ブラッシングを再開したというリキくん。その収穫はまさに“豊作”で、床には抜け毛の山が。ここで動き出したのが、リキくんのブラッシングを見守っていたニャンズだったといいます。

嗅いで、遊んで、抱きしめて……抜け毛を楽しむニャンズたち

はじめに反応を示したのが麦わら猫『リタ』ちゃん。動画内には、抜け毛の山にお鼻を寄せる彼女の姿が収められていました。また、リタちゃんの背後にはキジトラ猫『リム』ちゃんの姿も。彼女はリキくんの抜け毛ではなく、抜け毛を嗅ぐリタちゃんのにおいをチェックしていたそう。

大喜びだったのが黒猫『リオ』くん。彼はふわふわの山に体を沈め、抜け毛を舐めたり、前足で掘ったりと、全身で堪能したとのこと。また、『リサ』ちゃんは、両手にぎゅっと抱きしめた抜け毛へお顔をうずめるという、キュートな仕草を見せてくれたそう。

柴犬・リキくんのブラッシングの様子はもちろん、彼の抜け毛にさまざまな反応を示すニャンズを記録した動画には、「リキパパ、綺麗にさっぱりしましたね。リサちゃんがリキパパの抜け毛を大事そうにギュ～としてるのが、可愛すぎる」「リキパパ、ブラッシングしてイケワンになりましたね。そのお毛毛で楽しむリオ君とリサちゃん、それぞれの楽しみ方で面白かったです」「みんな、リキパパのことが大好きだから、抜けたお毛毛も愛おしいんだね」といったコメントが相次いでいます。

人気YouTubeチャンネル『R村の柴ねこ』では、柴犬・リキくんと8匹のかわいいニャンズの日常が公開されています。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「R村の柴ねこ」さま

執筆：2525

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。