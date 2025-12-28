吉本新喜劇の小寺真理（34）が25日、1st写真集「こんなん、好きになってまうやん。」（KADOKAWA）を2026年2月28日に発売することを発表した。人生初挑戦となる大胆カットも公開した。



【写真】心臓破裂してまう！新喜劇では見られない大胆ショット

“かわいすぎる新喜劇女優”として人気を博している小寺。撮影の約2カ月前から食事管理とトレーニングによるボディメイクを開始したことを自身のインスタグラムなどで報告していたが、待望の初写真集を発売することとなった。



発売に先駆けて、初挑戦となるランジェリーショットも公開。引き締まったウエストラインやヒップラインなど、鍛え上げられた肉体美を惜しげもなく披露した。



SNSでも写真集の発売を報告した小寺。ファンからは「心臓が破裂しそうです」「目のやり場に困ります」「素晴らしいアングル♡」と熱狂のコメントが寄せられていた。



小寺は2009年にNSC大阪校・女性タレントコース5期生として入学。2010年に吉本発ガールズユニット「つぼみ」に参加。1期先輩の山口綾子とお笑いコンビ「りんごあめ」を結成。解散後は13年に行われた「吉本新喜劇金の卵７個目オーディション」に合格、14年4月に吉本新喜劇デビュー。愛称は「こてまり」。



