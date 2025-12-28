[°¼à¥¤¿¤ë¥°¥é¥ó¥É¥»ー¥ÌÊÔ]Mirei¤Ï¤¢¤ÎÆü¡¢¤³¤Î¸ÀÍÕ¤Ëµß¤ï¤ì¤¿¡ª[vol.16]
Mirei¤Ï¤¢¤ÎÆü¡¢
¤³¤Î¸ÀÍÕ¤Ëµß¤ï¤ì¤¿¡ª
-Âè16ÏÃ-
°¼à¥¤¿¤ë¥°¥é¥ó¥É¥»ー¥ÌÊÔ
¡Ö»ä¤ËÍÙ¤ê¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿ ¤â¤·¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¤³¤Î°ì¶Ú¤Î¸÷¤â¤¤Ã¤È¸«¼º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×
°¼à¥¤¿¤ë¥°¥é¥ó¥É¥»ー¥Ì28´¬¡¢23¥Úー¥¸¡£
¥³¥í¥Ê²Ò¤ÇÁôÁß¤¯¿Í¡¹¤ÎÅÜ¤ê¤òÉ½¸½¤·¤¿¥ー¥é¿¶ÉÕ¤ÎºîÉÊ¤ò³Ø¹»¸ø±é¤ÇÍÙ¤ë¡¢¼ç¿Í¸øÁÕ¤Î¥â¥Î¥íー¥°¡£
¥ì¥Ã¥¹¥ó¤â¸ø±é¤âÉáÃÊ¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ï¤Ç¤¤º¡¢Àè¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¤³¤È¤ËÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤ëÆü¡¹¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÍÙ¤ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤½¤Î¶«¤Ó¤òÉ½¸½¤¹¤ë¡£
¿ÍÀ¸Á´¤Æ¤òÍÙ¤ê¤ËÊû¤²¤Æ¤¤¿ÁÕ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î´õË¾¤Î¸÷¤Ï¥Ð¥ì¥¨¡¢ÍÙ¤ë¤³¤È¡£
¶ì¤·¤µ¤ÎÃæ¤Ç¤â¡Ø¼«Ê¬¤Ë¤Ï¤³¤ì¤¬¤¢¤ë¡Ù¤È¤Ï¤Ã¤¤ê»×¤¨¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï¤È¤Ã¤Æ¤â¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤È»×¤¦¡£
¿¿¤ÃÄ¾¤°¤Ç¶¯¤¤ÁÕ¤Î¤³¤È¤¬¡¢¤½¤·¤ÆÌ´¤òÄÉ¤¦¤³¤ÎºîÉÊ¤¬¡¢»ä¤Ï¤È¤Æ¤â¹¥¤¤À¡£
¤É¤¦¤·¤Æ¤âµ¤Ê¬¤¬¾è¤é¤Ê¤¤»þ¡¢¤É¤ì¤À¤±ÌÀ¤ë¤¯¿¶¤ëÉñ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¿´¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤»þ¡£
º£¤Î¸÷¤Ï¥¹¥Æー¥¸¡ª¤È¶»¤òÄ¥¤Ã¤Æ¸À¤¨¤ë¤±¤É¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤¤¤í¤ó¤ÊÆ»¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¿»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Æü¾ï¤ÎÃæ¤Î¸÷¤Ï¤¤¤Ä¤â¾®¤µ¤¯¤Æ½À¤é¤«¤¤¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¦¡£
¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¸÷¤Ëµß¤ï¤ì¤Æ¤¤¿¡£
Á´Éô¤¬³Ú¤·¤¯¤Ê¤¤¡¢²¿¤â¾å¼ê¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¡¢¤½¤ó¤Êµ¤Ê¬¤À¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¸«¤¿¥é¥¤¥Ö¡¢ÉñÂæ¡¢±Ç²è¡¢Ì¡²è¡¢ËÜ¡£
¤½¤ì¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤â¤Ã¤ÈÆü¡¹¤ËÆëÀ÷¤ó¤Ç¤¤¤ë¤â¤Î¤Ëµß¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£
1ÈÖ°õ¾ÝÅª¤Ê¤Î¤Ï¡¢²ñ¼Ò°÷»þÂå¡¢ÊÌ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿»ö¶È¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬ÇËÃ¾¤·¤¿¤È¤¤Î¤³¤È¤À¡£
ÀäË¾¤·¤¿µ¤»ý¤Á¤ÇÄ«¤ò·Þ¤¨¤Æ¡¢¥á¥¤¥¯¤ò»Ï¤á¤¿¡£
¶À¤Ë±Ç¤ë¼«Ê¬¤Î¥Í¥¤¥ë¤¬²Ä°¦¤¯¤Æ¡¢¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥³¥¹¥á¤¬¤¿¤¯¤µ¤óÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤Æ¡£
ËèÆüÅö¤¿¤êÁ°¤Ë¸«¤Æ¤¤¿¤½¤Î·Ê¿§¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿½Ö´Ö¡¢¤Ê¤¼¤«ÎÞ¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¡£
¡È½÷¤Î»Ò¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¡¢²Ä°¦¤¤¤â¤Î¼«Ê¬¤Î¹¥¤¤ÊÊª¤ò½¸¤á¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤Ë¤Á¤ã¤ó¤Èµ¤Ê¬¤¬¾å¤¬¤ë»ä¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¡£¡É
¤½¤¦¶¯Îõ¤Ë´¶¤¸¤¿¤Î¤òº£¤Ç¤â¤Ï¤Ã¤¤ê³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
º³ºÙ¤Ê¤³¤È¤Ç¿Í¤Ïµß¤ï¤ì¤ë¡£Æü¾ï¤ÎÃæ¤Ë¸÷¤Ï¸«¤Ä¤«¤ë¡£
»ä¤Ïº£¡¢·¯¤ÎÆü¾ï¤ÎÃæ¤Î¸÷¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡£
ÆÃÊÌ¤ÊÆü¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢À¸³è¤ËÍÏ¤±¹þ¤àÂ¸ºß¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¤ß¤ì¤¤¤¬¤¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¥µ¥¯¥é¥°¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¾ì½ê¤Ç¡¢º£Æü¤â¥¹¥Æー¥¸¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¤¡£
¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
¤ß¤ì¤¤ Mirei
¡¦2000Ç¯8·î20ÆüÀ¸¤Þ¤ì
¡¦Ê¡²¬½Ð¿È/Ì¾¸Å²°ºß½»¤ÎAB·¿
5¿ÍÁÈ¥¬ー¥ë¥º¥°¥ëー¥×¡ÖSAKURA GRADUATION¡×¤Î¥êー¥Àー¡£
Íê¤ì¤ë¥¢ー¥È·Ï½÷»Ò¤Ç¾¯Ç¯Ì¡²è¤ÈÈþÍÆ¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ä¥«¥á¥é¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ê¤É¤¬¼ñÌ£¡£
ÆÃ¤ËËÜ¡¢Ê¸¾Ï¡¢³è»ú¤¬Âç¹¥¤¡¢½ñ¤¯¤³¤È¤âÂç¹¥¤¡ª
³ØÀ¸»þÂå¤Ë¤ÏºîÊ¸¤Ç¾Þ¤ò³Í¤Ã¤¿¤ê³Ø¹»ÂåÉ½¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¤ê¡¢¸øÊç¤Î»í½¸»¨»ï¤Ç¤Î·ÇºÜ·Ð¸³¤Ê¤É¤â¡£
¹¥¤¤Êºî²È¤ÏÂÀºË¼£¡¢À¾²ÃÆà»Ò¡¢ºÇ²Ì¥¿¥Ò¤Ê¤É¡£¸½ºß¤Ïnote¤ÇÊ¸¾Ï¤ò½ñ¤¤¤ÆÈ¯¿®¡£
¤Þ¤¿¾ðÊóÈ¯¿®¤âÂç¹¥¤¤Ç¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¤Î¥¹¥Èー¥êー¤ÇÈþÍÆ¤äËÜ¤Î´¶ÁÛ¤Ê¤É¤â¡£
¡üWHAT¡ÇS SAKURA GRADUATION?
¤½¤ì¤Ï¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¤ò¤ä¤á¤ë¡×·è°Õ¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡¢³Ð¸ç¤Î5¿Í¡£
2023Ç¯¡£Á°ÂåÌ¤Ê¹¤Î¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡Ö»ä¡¢º£Æü¤Ç¥¢¥¤¥É¥ë¤ä¤á¤Þ¤¹¡×¤«¤éÃÂÀ¸¤·¤¿¡¢5¿ÍÁÈ¥À¥ó¥¹¥Üー¥«¥ë¥¬ー¥ë¥º¥°¥ëー¥×¡£
¡ÈÁª¤Ð¤ì¤ë¡É ¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡È¼«¤é»Ä¤ë¡É ¤³¤È¤òÁª¤ó¤ÀÈà½÷¤¿¤Á¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¡¢Ì¤Íè¤òÀÚ¤ê³«¤¯¤³¤È¤ò·è°Õ¤·¤¿¡£
¥°¥ëー¥×Ì¾¤Ë¤Ï¡¢¤Õ¤¿¤Ä¤ÎÁÛ¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ò¤È¤Ä¤Ï¡¢SAKURA= ºù¡£
ÆüËÜ¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¡¢Èþ¤·¤¯¤âÑ³¤¤²Ö¡£ºé¤¸Ø¤ê¡¢¤½¤·¤Æ»¶¤Ã¤Æ¤æ¤¯¤½¤ÎÃ»¤¤Ì¿¤¬¡¢ ¸«¤ë¼Ô¤Î¿´¤òÂÇ¤Ä¤è¤¦¤Ë¨¡¨¡»ä¤¿¤Á¤â¤Þ¤¿¡¢¸Â¤é¤ì¤¿»þ´Ö¤ÎÃæ¤ÇÁ´ÎÏ¤Çºé¤¡¢À¤³¦¤Ë¤½¤ÎÈþ¤·¤µ¤ò¹ï¤à¡£
¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Ï¡¢GRADUATION=Â´¶È¤È¤¤¤¦·è°Õ¡£
¤¢¤é¤«¤¸¤á ¡È½ª¤ï¤ê¡É ¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢º£¤òÁ´ÎÏ¤Ç¶î¤±È´¤±¤ë¡£ 3Ç¯´Ö¤È¤¤¤¦¸Â¤é¤ì¤¿³èÆ°´ü´Ö¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤Ò¤È¤ê¤Ò¤È¤ê¤¬À®Ä¹¤·¡¢µ±¤¡¢¤½¤·¤ÆÎ¹Î©¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
2024Ç¯¤Ë¤Ï¥Ç¥Ó¥åー¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¥·¥²¥¥Æ¥ VIVID!!¡×¤ÇÁ¯Îõ¤Ê¥Ç¥Ó¥åー¡£
2nd¥·¥ó¥°¥ë¡ÖCANDY TOWER¡×¤Ç¤Ï¥ª¥ê¥³¥ó¥Ç¥¤¥êー¥é¥ó¥¥ó¥°4°Ì¤òµÏ¿¡£
¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¡¢³Ú¶Ê¡¢¤½¤·¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤È¤Î¶á¤¤µ÷Î¥´¶¨¡¨¡¤½¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤¬¡¢¡Èº£¡É ¤È¤¤¤¦»þÂå¤Ë¿·¤·¤¤É÷¤ò¿á¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¥¢¥Ë¥á¡¢¥³¥¹¥×¥ì¡¢J-POP¡¢¤½¤·¤Æ¥¢¥¤¥É¥ëÊ¸²½¨¡¨¡ÆüËÜ¤¬À¤³¦¤Ë¸Ø¤ë¥Ý¥Ã¥×¥«¥ë¥Á¥ãー¤Î´ú¤ò·Ç¤²¡¢À¤³¦¤ØÄ©¤à¡£
¤³¤Î°ì½Ö¤Ë¤¹¤Ù¤Æ¤ò·ü¤±¤Æ¡¢º£Æü¤â¥¹¥Æー¥¸¤ËÎ©¤Ä¡£
¤½¤Î°ìÊâ°ìÊâ¤¬¡¢À¤³¦Ãæ¤ËÆüËÜ¤Î¥«¥ë¥Á¥ãー¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¤¯¨¡¨¡ ³Ð¸ç¤ò»ý¤Ã¤¿¥¢¥¤¥É¥ë¡£
9·î19Æü(¶â)¤Ë¤ÏÎ¾AÌÌ4th¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¤Á¤å¤Á¤å¤ë³×Ì¿⭐/¥»¥¤¥·¥å¥ó¥Î¥«¥±¥é¡×¤ò¥ê¥êー¥¹¡£
¡Ö¤Á¤å¤Á¤å¤ë³×Ì¿⭐¡×¤Ï±É¤Ë8·î29Æü(¶â)¥ªー¥×¥ó¤·¤¿¡ØÀ¤³¦¥¢¥¤¥É¥ë¶¦ÏÂ¹ñ¡Ù¤Î¥Æー¥Þ¥½¥ó¥°¤Ç¡¢SAKURA GRADUATION¤ÏÆ±»ÜÀß¤Î¥á¥¤¥ó¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤âÌ³¤á¤ë¡£
