¿ÍÎà¤Ï¤«¤Ä¤Æ1Æü¤Ë2²óÌ²¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡¢°ìÂÎ¤Ê¤¼¤½¤Î½¬´·¤¬¼º¤ï¤ì¤¿¤Î¤«¡©
¸½Âå¿Í¤ÎÂ¿¤¯¤Ï1²ó¤Ë6¡Á8»þ´ÖÄøÅÙ¤Î¿çÌ²¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¤È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼Â¤Ï¿ÍÎà¤ÎÎò»Ë¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤Ç¤Ï¡¢1ÈÕ¤Ë2²ó¤Î¿çÌ²¤òÊ¬¤±¤Æ¤È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¿Í¡¹¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ2²ó¤Î¿çÌ²¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡¢¤½¤·¤Æ°ìÂÎ¤Ê¤¼¤³¤Î½¬´·¤¬¼º¤ï¤ì¤¿¤Î¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¥¡¼¥ëÂç³Ø¤ÇÇ§ÃÎ¿´Íý³Ø¹Ö»Õ¤òÌ³¤á¤ë¥À¥ì¥ó¡¦¥í¡¼¥º»á¤¬²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Why we used to sleep in two segments - and how the modern shift changed our sense of time
¥í¡¼¥º»á¤Ï¡¢¿ÍÎà¤ÎÎò»Ë¤ÎÂçÉôÊ¬¤Ë¤ª¤¤¤Æ7¡Á8»þ´ÖÏ¢Â³¤Î¿çÌ²¤Ï°ìÈÌÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿ô»þ´Ö¤º¤Ä¤Î¿çÌ²¤ò2²ó¤Ë¤ï¤±¤Æ¤È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î¿çÌ²¤Ï¡ÖÂè°ì¿çÌ²¡×¡ÖÂèÆó¿çÌ²¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢¤½¤Î´Ö¤Ë1»þ´Ö°Ê¾å¤Î³ÐÀÃ´ü´Ö¤¬¶´¤Þ¤ë¤³¤È¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¤·¤¿¡£¼ÂºÝ¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤ä¥¢¥Õ¥ê¥«¡¢¥¢¥¸¥¢¤Ê¤É¤ÎÎò»ËÅªµÏ¿¤Ë¤Ï¡¢Æü¤¬Êë¤ì¤ÆÁá¡¹¤Ë½¢¿²¤·¡¢¿¿ÌëÃæ¤ËºÆ¤Óµ¯¤¤Æ¤«¤éÌëÌÀ¤±¤Þ¤ÇÌ²¤êÂ³¤±¤¿ÍÍ»Ò¤¬µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ìë¤Î»þ´Ö¤ò2¤Ä¤ËÊ¬¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»þ´Ö¤Î´¶¤¸Êý¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Åß¤ÎÄ¹¤¤Ìë¤Ç¤â¡¢Âè°ì¿çÌ²¤Î¸å¤Ë1»þ´Ö°Ê¾å¤Î³ÐÀÃ´ü´Ö¤¬¶´¤Þ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ìë¤òÅÓÀÚ¤ì¤Ê¤¯Â³¤¯¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿´ÍýÅª¤Ë°·¤¤¤ä¤¹¤¤¤â¤Î¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¥í¡¼¥º»á¤Ï»ØÅ¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¿¿ÌëÃæ¤Î»þ´Ö¤Ï·è¤·¤Æ¡Ö»à¤ó¤À»þ´Ö¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿Í¡¹¤Ï¤«¤Þ¤É¤Î²Ð¤ò¤«¤º®¤¼¤¿¤ê¡¢Æ°Êª¤ÎÍÍ»Ò¤ò´Ñ»¡¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤Ê¤É¤Îºî¶È¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Ù¥Ã¥É¤ÎÃæ¤Ç¿À¤Ëµ§¤ê¤ò¤µ¤µ¤²¤¿¤ê¡¢¸«¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎÌ´¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤¿¤ê¤¹¤ë¿Í¤â¤¤¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£
»º¶È³×Ì¿°ÊÁ°¤Î¼ê»æ¤äÆüµ¤Ë¤Ï¡¢¿Í¡¹¤¬¿¿ÌëÃæ¤ÎÀÅ¤«¤Ê»þ´Ö¤òÆÉ½ñ¤ä¼¹É®¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï²ÈÂ²¤äÎÙ¿Í¤È¤ÎÀÅ¤«¤Ê¸òÎ®¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤ÆÂ¿¤¯¤Î¥«¥Ã¥×¥ë¤Ï¡¢¤³¤Î¿¿ÌëÃæ¤Î»þ´Ö¤òÉ×ÉØ¤¢¤ë¤¤¤ÏÎø¿ÍÆ±»Î¤Î»þ´Ö¤È¤·¤ÆÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¸ÅÂå¥®¥ê¥·¥ã¤Î»í¿Í¤Ç¤¢¤ë¥Û¥á¡¼¥í¥¹¤ä¥í¡¼¥Þ¤Î»í¿Í¥¦¥§¥ë¥®¥ê¥¦¥¹¤Î»í¤Ë¤Ï¡¢¡ÖºÇ½é¤ÎÌ²¤ê¤ò½ª¤ï¤é¤»¤ë»þ´Ö¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Îµ½Ò¤¬¤¢¤ê¡¢2²ó¤ËÊ¬¤±¤¿¿çÌ²¤¬¤¤¤«¤Ë°ìÈÌÅª¤À¤Ã¤¿¤«¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2²ó¤ËÊ¬¤±¤¿¿çÌ²¤Î¾Ã¼º¤Ï¡¢¤ª¤è¤½2À¤µª¤Ë¤ï¤¿¤ëÂçµ¬ÌÏ¤Ê¼Ò²ñÊÑÆ°¤Ë¤è¤Ã¤Æµ¯¤³¤ê¤Þ¤·¤¿¡£1¤ÄÌÜ¤¬¡Ö¿Í¹©¾ÈÌÀ¡×¤ÎÅÐ¾ì¤Ç¡¢18À¤µª¤«¤é19À¤µª¤Ë¤«¤±¤ÆÀÐÌý¥é¥ó¥×¡¢¥¬¥¹Åô¡¢ºÇ½ªÅª¤ËÅÅÅô¤Ê¤É¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Å¤¤¤À¤±¤ÎÌë¤Ï¤è¤êÍ±×¤Êµ¯¾²»þ´Ö¤Ø¤ÈÊÑ²½¤·¡¢¿Í¡¹¤ÏÆüË×¸å¤¹¤°¤Ë½¢¿²¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¾ÈÌÀ¤Î²¼¤ÇÌëÃÙ¤¯¤Þ¤Çµ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£À¸Êª³ØÅª¤Ë¤Ï¡¢Ìë´Ö¤Ë¸÷¤òÍá¤Ó¤ë¤È³µÆü¥ê¥º¥à¤¬ÊÑÆ°¤·¡¢Ì²¤ê»Ï¤á¤ë¤Î¤¬ÃÙ¤¯¤Ê¤ë¾å¤Ë¡¢°ìÅÙÌ²¤Ã¤¿¸å¤Î¿¿ÌëÃæ¤Ëµ¯¤¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢»º¶È³×Ì¿¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹©¾ì¤Ç¤Î¶ÐÌ³¤¬°ìÈÌÅª¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¹©¾ì¤Î¶ÐÌ³¤Ç¤Ï¡¢1²ó¤ÎµÙ·Æ¤Î¤ß¤¬¿ä¾©¤µ¤ì¤ë¸·Ì©¤Ê¥¿¥¤¥à¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤¬ÁÈ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»þ´Ö¤Ë¸·¤·¤¤¼Ò²ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢20À¤µª½éÆ¬¤Þ¤Ç¤Ë¡Ö2²ó¤ËÊ¬¤±¤Æ¿çÌ²¤ò¤È¤ë¡×¤È¤¤¤¦½¬´·¤Ï¼º¤ï¤ì¡¢8»þ´ÖÏ¢Â³¤Î¿çÌ²¤¬¼è¤Ã¤ÆÂå¤ï¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
»þ·×¤äÌë´Ö¤ÎÌÀ¤«¤ê¤òÇÓ½ü¤·¤¿´Ä¶¤Ç¡¢¿ô½µ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÄ¹¤¤Åß¤ÎÌë¤òºÆ¸½¤·¤¿¼Â¸³¤Ç¤Ï¡¢Èï¸³¼Ô¤Ï¤·¤Ð¤·¤Ð²º¤ä¤«¤Ê³ÐÀÃ´ü´Ö¤ò¶´¤ß¡¢2²ó¤ËÊ¬¤±¤Æ¿çÌ²¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÅÅµ¤¤¬¤Ê¤¤¥Þ¥À¥¬¥¹¥«¥ë¤ÎÇÀÂ¼¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿2017Ç¯¤Î¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢¿Í¡¹¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤Æ2²ó¤ËÊ¬¤±¤Æ¿çÌ²¤·¡¢¿¿ÌëÃæ¤Ëµ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¿çÌ²Î×¾²°å¤é¤Ï¡¢Ì²¤Ã¤Æ¤¤¤ëºÇÃæ¤ËÃ»»þ´Ö³ÐÀÃ¤¹¤ë¤Î¤ÏÀµ¾ï¤Ç¤¢¤ê¡¢ÆÃ¤Ë¿çÌ²ÃÊ³¬¤Î°Ü¹Ô´ü¤ËÈ¯À¸¤·¤ä¤¹¤¤¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ç¾¤Î»þ´Ö´¶³Ð¤Ë¤ÏÃÆÎÏÀ¤¬¤¢¤ê¡¢Âà¶þ¤À¤Ã¤¿¤ê°Å¤¤¾ì½ê¤À¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤È»þ´Ö¤ÎÎ®¤ì¤¬ÃÙ¤¯´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤¿¤á¡¢ÌëÃæ¤Ëµ¯¤¤Æ¤¤¤ë»þ´Ö¤¬¼ÂºÝ°Ê¾å¤ËÄ¹¤¯´¶¤¸¤é¤ì¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
ÉÔÌ²¾É¤Ë´Ø¤¹¤ëÇ§ÃÎ¹ÔÆ°ÎÅË¡¤Ç¤Ï¡¢ÌëÃæ¤ËÌÜ¤¬³Ð¤á¤Æ20Ê¬¤¬·Ð²á¤·¤¿¤é¥Ù¥Ã¥É¤«¤é½Ð¤Æ¡¢Çö°Å¤¤´Ä¶¤ÇÆÉ½ñ¤Ê¤É¤ÎÀÅ¤«¤Ê³èÆ°¤ò¹Ô¤¤¡¢Ì²¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¥Ù¥Ã¥É¤ËÌá¤ë¤è¤¦¤Ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥í¡¼¥º»á¤Ï¡¢¡Ö¿çÌ²¤ÎÀìÌç²È¤Ï¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«Ì²¤ì¤Ê¤¤»þ¤Ï»þ·×¤òÊ¤¤¤¡¢»þ´Ö¤òÂ¬¤ë¤Î¤ò¤ä¤á¤ë¤³¤È¤ò´«¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÌÜ³Ð¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÎäÀÅ¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¡¢»ä¤¿¤Á¤Î¿´¤¬»þ´Ö¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤ËÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤òÍý²ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢ºÆ¤Ó°Â¤é¤®¤òÆÀ¤ë¤¿¤á¤ÎºÇ¤â³Î¼Â¤ÊÊýË¡¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£