£´£¹ºÐ¡¦À¥¸ÍÄ«¹á¡Ö¿ÍÀ¸½é¤Ã¡ªËÁ¸±¤·¤Æ¤ß¤¿¡×¥¤¥á¥Á¥§¥ó»Ñ¤Ë¶ÄÅ·¡Ö¤É¤ó¤À¤±ÁÇÅ¨¤Ê¤Î¡Á¡×¡Ö¼ã¥Ã¥±¡¼¡×¡ÖÆ±¤¸ºÐ¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¡×
¡¡½÷Í¥¤ÎÀ¥¸ÍÄ«¹á¡Ê£´£¹¡Ë¤¬¥¤¥á¡¼¥¸°ì¿·¤Î¶âÈ±¥Ø¥¢¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡À¥¸Í¤Ï£²£¸Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¿ÍÀ¸½é¤Ã¡ªËÁ¸±¤·¤Æ¤ß¤¿¡¡¾Ð¡¡¥Á¥é¥Ã¤È¤À¤±¡×¤Èµ¤·¡¢¥Ñ¡¼¥«¤Î¥Õ¡¼¥É¤ò¤«¤Ö¤ê¡¢¶âÈ±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿·¥Ø¥¢¤ò¤Á¤é¤ê¤È¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¼ã¥Ã¥±¡¼¡×¡Ö¤É¤ó¤À¤±ÁÇÅ¨¤Ê¤Î¡Á¡×¡Ö¶âÈ±¤ª»÷¹ç¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÖÈþ¿Í¤µ¤ó¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ç¤ª»÷¹ç¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÖÆ±¤¸ºÐ¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤ÁÇÅ¨¤¹¤®¤Ç¡¢Âç¹¥¤¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡À¥¸Í¤Ï¸µ£Ö£¶¤Î°æ¥Î¸¶²÷É§¤È£²£°£°£·Ç¯£¹·î¤Ë·ëº§¤·¡¢£±£°Ç¯£³·î¤ËÄ¹ÃË¡¢£±£³Ç¯£±£±·î¤ËÄ¹½÷¤ò½Ð»º¡£ºòÇ¯£±£±·î¤Ë¡Ö¼Â¤ÏÂ©»Ò¤Ï¿ôÇ¯Á°¤«¤é¡ÄÌ¼¤Ï¡Ø¤ª·»¤Á¤ã¤ó¤ÈÆ±¤¸³Ø¹»¤ËÄÌ¤¤¤¿¤¤¡ª¡Ù¤È¸À¤¦¶¯¤¤´õË¾¤â¤¢¤ê¡¡º£Ç¯ÅÙ¤Î£µÇ¯À¸¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÆ±»þ¤ËÎ±³Ø¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÎ±³Ø¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£