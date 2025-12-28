¡ÖÃ¯¤ÎÂ©»Ò¤ä¡©¡×¡Ä&TEAM¡¦MAKI¡¢ÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¤È¤Î¶Ã¤¤Î²áµî
¡¡¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦&TEAM¤¬¡¢28ÆüÊüÁ÷¤ÎNHK²»³ÚÆÃÈÖ¡ØÌÀÀÐ²È¹ÈÇò¡ª¡Ù¡Ê¸å7¡§30¡Á8¡§42¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎMAKI¤¬ÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¤È¤Î°Õ³°¤Ê²áµî¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û9¿Í¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò´®Ç½¡Ä¡ª&TEAM¤Î¥Æ¡¼¥Þ¥«¥Õ¥§
¡¡MAKI¤Ï¡¢¤µ¤ó¤Þ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¼Â²È¤Ë¤¤¤é¤·¤ã¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¹ðÇò¤·¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª°ìÆ±¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¡£¤«¤Ä¤Æ¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤¿ºÝ¡¢¤µ¤ó¤Þ¤¬¥¸¥ß¡¼ÂçÀ¾¤È°ì½ï¤Ë¤ä¤Ã¤ÆÍè¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤µ¤ó¤Þ¤Ï¡ÖÃ¯¤ÎÂ©»Ò¤ä¡©¡×¤ÈÊ¹¤¡¢MAKI¤Ï¡Ö¥È¥â¥³¡×¤ÈÅú¤¨¡¢¾Ð¤¤¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¡£¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Î¥í¥±¤Î½ÐÍè»ö¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¥Æ¥í¥Ã¥×¤Ç¼¨¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡AiScReam¡¢&TEAM¡¢CANDY TUNE¡¢É¹Àî¤¤è¤·¡¢MAZZEL¡¢¥³¡¼¥Ê¡¼¥²¥¹¥È¤Ç»°»³¤Ò¤í¤·¤¬½Ð±é¤·¤¿¡£
