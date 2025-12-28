Ê¡»³²í¼£¡¡ËÜµ¤¤Ç¹ØÆþ¸¡Æ¤¡©¡¡²¼¸«¤·¤¿NY¤Î¹âµé¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¶ÄÅ·¤ÎÃÍÃÊ¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¡¢¹Í¤¨¤Þ¤¹¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÊ¡»³²í¼£¡Ê56¡Ë¤¬¡¢26ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS¡ÖÊ¡»³²í¼£¡ßÂçÀôÍÎ¡¡Ä¶¡ªÃÆ´Ý2¿ÍÎ¹in¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡×¤Ë½Ð±é¡£¹ØÆþ¤Ë¡È¿§µ¤¡É¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤ÎÄ¶¹âµé¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë¶Ã¤¤¤¿¡£
¡¡¡Ö±Ç²è¥é¥¹¥È¥Þ¥ó¡½FIRST¡¡LOVE¡½¡×¤Ç¶¦±é¤·¤¿ÂçÀôÍÎ¤È¤Î2¿ÍÎ¹¤Ç¡¢Ë¬¤ì¤¿¤Î¤¬À¤³¦°ì¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¹âµé¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡£¹â¤µ472¥á¡¼¥È¥ë¤Ç¡¢¥»¥ó¥È¥é¥ë¥Ñ¡¼¥¯¤¬°ìË¾¤Ç¤¤ë¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Î¤É¿¿¤óÃæ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¹ØÆþ¤Î²ÄÇ½À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ê¡»³¤Ï¡Ö¤Ê¤¯¤Ï¤Ê¤¤¡×¡ÖÂçÊÑ¡¢¶½Ì£¿¼¤¤¡×¤Ê¤É¤ÈÏÃ¤·¡¢¿§µ¤¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÄÌ¾ï¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¼èºàNG¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤À¤¬¡¢ÆÃÊÌ¤ËOK¤¬½Ð¤ÆÄÌ¤µ¤ì¤¿Éô²°¤Ï120³¬Ä¶¤ÎÄ¯Ë¾È´·²¤Î°ì¼¼¡£Ê¡»³¤¬¤¸¤Ã¤¯¤ê¤È»ë»¡¤¹¤ë»Ñ¤Ë¡¢ÂçÀô¤Ï¡ÖÀ¨¤¤¤Ê¡£ÉáÄÌ¤ËÆâÍ÷¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¡×¤È¶Ã¤¯¤Û¤É¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Éô²°¤Ï¥ê¥Ó¥ó¥°¥ë¡¼¥à¤¬146Ö¡£Å¸Ë¾¼¼¤â¤¢¤ê¡¢´ã²¼¤Ë¤Ï¥»¥ó¥È¥é¥ë¥Ñ¡¼¥¯¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£½ñºØ¤ä¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥ë¡¼¥à¤Ê¤É´°È÷¤µ¤ì¡¢¥²¥¹¥È¥ë¡¼¥à¤Ï3Éô²°¡£¥á¥¤¥ó¥Ù¥Ã¥É¥ë¡¼¥à¤Ï35Ö¡£É×ÉØ¤Ç2¤Ä¤Î¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¤Ê¤É¹¤¹¤®¤ë¼¼Æâ¤Ë¡¢ÂçÀô¤¬¡ÖÌÂ»Ò¤Ë¤Ê¤ë¤è¡ª¡×¤È¶«¤ó¤À¤Û¤É¡£
¡¡9Éô²°¤Î¹ç·×¾²ÌÌÀÑ¤Ï1071Ö¡£¹¤µ¤òÊ¹¤¤¤¿Ê¡»³¤Ï¡Ö300ÄÚ¤«¡ÄÍÎ¤Á¤ã¤ó¡£¤³¤ì¤Ï¹â¤¤¤Í¡×¤ÈÆ°ÍÉ¡£¤½¤ÎÂ¾¤â¥×¡¼¥ë¤ä¶¦ÍÑ»ÜÀß¡¢±Ç²è´Û¤Þ¤Ç´°È÷¤¹¤ë¥»¥ì¥Ö¤·¤«½»¤á¤Ê¤¤¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¹ØÆþ¶â³Û¤¬Ìó223²¯±ß¤À¤È¾Ò²ð¤µ¤ì¤ë¤ÈÂçÀô¤ÏÂçÇú¾Ð¡£Ê¡»³¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¡¢¹Í¤¨¤Þ¤¹¡×¤ÈÁÇÅ¨¤Ê¾Ð´é¤Ç¡ÈÊÝÎ±¡É¤·¤Æ¤¤¤¿¡£