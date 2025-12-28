２８日に放送された日本テレビ系「世界の果てまでイッテＱ！超豪華ＳＰ」のお祭り企画で、ＴＢＳ系「水曜日のダウンタウン」の名探偵津田で大暴れした太蔵こと、大石ライアン大祐が「宮川ボーイズ」として参加した。

大石は、お祭り男・宮川大輔、澤井一希とともに、アイルランドのお祭り「スポＧＯＭＩ」に参加。ゴミ拾いを競技化したもので、３人１組で拾ったゴミの量や種類で競い合う。チームメートは１０メートル以上離れることは禁止で、走ったり私有地に入ることも禁止。

大石は「名探偵津田」では、津田がご執心の理花ちゃんの許嫁・太蔵として大暴れ。大正時代のモラハラ男で、理花ちゃんへ「女は黙ってろ！」「選挙権もないくせに！」などの暴言を吐きまくっていたが、宮川ボーイズとしてお祭りに参加の大石は必死にゴミを拾う好青年。残念ながら「イッテＱ！」チームは５位とベスト３には入れなかったが３人は満足げ。

ネットでも大石が太蔵だと気付いた人も多く「太蔵役の大石ライアン大祐さん、イッテＱのお祭り男に出てる」「イッテＱに太蔵役の大石さんが出てる！」「名探偵の許嫁役が！」「名探偵津田の太蔵役の人…！この前もお祭り回出てたけど、そっかこの人だったのか！」「あの太蔵役思い出して笑けてしまうｗｗ」など反響を呼んでいた。