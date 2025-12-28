¡Ö»ä¤Î°¦¤¹¤ë¥¹¥¿¡¼¡×ÆüËÜ¿ÍÈþ½÷¥ì¥¹¥é¡¼¡¢¤¹¤Ã¤Ô¤ó¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥¦¥§¥¢»Ñ¤Ç¡È¿Î²¦Î©¤Á¡É¤ªÃãÌÜ¤Ê¼Ì¿¿¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Û¤Ã¤³¤ê
¡¡ÊÆ¥Þ¥Ã¥ÈºÇ¹âÊö¤Ç³èÌö¤¹¤ëÆüËÜ¿Í½÷»Ò¥ì¥¹¥é¡¼¤¬¤¹¤Ã¤Ô¤ó»Ñ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£½¼¼Â¤·¤¿¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°»Ñ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤â¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÆüËÜ¿ÍÈþ½÷¡¢¤¹¤Ã¤Ô¤ó¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥¦¥§¥¢»Ñ¤Ç¡È¿Î²¦Î©¤Á¡É
¡¡¿Íµ¤¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤¬ÃÄÂÎ¤Î³Àº¬¤ò±Û¤¨¤Æ½¸¤Þ¤ë¥Ö¥é¥¸¥ê¥¢¥ó½À½Ñ¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°»ÜÀß¡ÖRUDOS¡×¤Î¸ø¼°Instagram¤¬26Æü¡¢¹±Îã¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ËË¬¤ì¤¿¥ì¥¹¥é¡¼¤¿¤Á¤È¤Î½¸¹ç¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£À¤³¦ºÇÂç¤Î¥×¥í¥ì¥¹¶½¹Ô¡ÖWWE¡×¤Ç³èÌö¤¹¤ëÆüËÜ¿Í½÷»Ò¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤Î¥¸¥å¥ê¥¢¤¬¤¹¤Ã¤Ô¤ó¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥¦¥§¥¢»Ñ¤Ç¡È¿Î²¦Î©¤Á¡É¤Ç¼Ì¤ë°ìËç¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¤¥Ö¤â¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¤·¤¿¡×¤È¥¥ã¥×¥·¥ç¥ó¤µ¤ì¤¿Åê¹Æ¤Ë¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤â¡Ö»ä¤ÎºÇ°¦¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¡×¡ÖÈþ¤·¤¤¥¸¥å¥ê¥¢¤Ë¥á¥ê¡¼¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡×¡Ö2026Ç¯¤â¥¸¥å¥ê¥¢¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë³èÌö¤ò¿®¤¸¤Æ¤ë¡×¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢ÁÇÅ¨¤Ê¥Û¥ê¥Ç¡¼¤ò¡×¤Ê¤É¤È¡¢ÆüËÜ¿Í½÷»Ò¥ì¥¹¥é¡¼¤Ø¤Î¥¨¡¼¥ë¤òÄÖ¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬Â¿¤¯ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯9·î¤ËWWE¤ËÆþÃÄ¤·¤¿¥¸¥å¥ê¥¢¤Ï¡¢º£Ç¯5·î¤Ë¥á¥¤¥ó¥í¡¼¥¹¥¿¡¼¤Ø¾º³Ê¡£¤¹¤ë¤È6·î¤Ë¤Ï¼ÂÎÏ¼Ô¥¼¥ê¡¼¥Ê¡¦¥Ù¥¬¤òÇË¤Ã¤Æ½÷»ÒUS²¦ºÂ¤òÂ×´§¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É½ÐÀ¤¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¸½ºß¤Ï¤½¤ÎºÂ¤ò¥Á¥§¥ë¥·¡¼¡¦¥°¥ê¡¼¥ó¤ËÃ¥¤ï¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÆüËÜ»þ´Ö27Æü¤Î¡ÖSMACKDOWN¡×¤Ç¤Ï¤½¤Î¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤é¤ò¥¿¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥Á¤ÇÂà¤±¡¢²¦ºÂºÆÄ©Àï¤ØÃÆ¤ß¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÂçÌö¿Ê¤Î°ìÇ¯¤ò·Ð¤Æ¡¢2026Ç¯¤Ï¤µ¤é¤Ê¤ëÈôÌö¤ÎÇ¯¤Ø¡£Èà½÷¤Î¼¡¤Ê¤ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ËÃíÌÜ¤À¡£
Ⓒ2025 WWE, Inc. All Rights Reserved