¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥ÈÍµÈ¹°¹Ô¡Ê51¡Ë¤¬28ÆüÊüÁ÷¤ÎJFN·Ï¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ÖÍµÈ¹°¹Ô¤ÎSUNDAY NIGHT DREAMER¡×¡ÊÆüÍË¸á¸å8»þ¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£º£Ç¯¤ÎNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ë½Ð±é¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¾¾ÅÄÀ»»Ò¤Î¾ðÊó¤ò»öÁ°¤ËÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
ÍµÈ¤Ïº£Ç¯¡¢3Ç¯Ï¢Â³¤Ç¹ÈÇò¤Î»Ê²ñ¤òÃ´Åö¡£¤½¤·¤Æ¤³¤ÎÆü¡¢¾¾ÅÄ¤ÎÆÃÊÌ´ë²è¤Ç¤Î½Ð±é¤¬NHK¤«¤éÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
ÍµÈ¤Ï¡Ö¾¾ÅÄÀ»»Ò¤µ¤ó¤Î½Ð±é¤â·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£»ä¼«¿È¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö»ä¤â¾¾ÅÄÀ»»Ò¤µ¤ó¤ÎÅÐ¾ì¡¢¥Í¥Ã¥È¤ÇÃÎ¤ê¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¥é¥¸¥ª¥Ö¡¼¥¹Æâ¤ÏÇú¾Ð¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¿®ÍÑ¤¬¤Ê¤¤¡¢¤¹¤°¸À¤Ã¤Á¤ã¤¤¤½¤¦¤À¤«¤é¡×¤È¾Ð¤¤Èô¤Ð¤·¤¿¡£