2025年に流行した「ファッショントレンド」を振り返り！ 人気だった「大人のトレンドコーデ」4選
2025年の「トレンドファッション」を振り返り！2025年もカラーや素材、シルエット、細かなディテールなど、さまざまな着こなしが注目を集めていましたね。今っぽいファッションを楽しんだ人も多かったのではないでしょうか？ 大人の女性に人気の高かったトレンドコーデを4つご紹介します。
1. やわらかいブラウンの「モカ・ムース」コーデ
2025年の初めには、トレンド色として「モカ・ムース」が流行に。「モカ・ムース」とは写真のワンピースのカラーのような、やわらかくマイルドなブラウンのことを指しています。
またファッション以外にも、ベージュやブラウン系のあたかかみのある色で統一した、マットな質感の「モカムース・メイク」も流行し、美容面でも大きなトレンドになりました。
2. 透け感のある「シアー素材トップス」を使ったコーデ
写真のようなシアー素材のトップスは、春夏シーズンにはどのショップにも置いてあるほどよく見かけたアイテム。ほんのりと肌が透けることで、いつもの着こなしに抜け感が加わり、おしゃれ見えしました。
生地自体が薄手でレイヤードもしやすく、シアー素材のハイネックシャツをベストと重ねたり、カジュアルなスウェットの首もとからのぞかせたり、と着まわしがきくところも支持されたポイントです。
3. 「ゆったりジャケット」のこなれカジュアルコーデ
写真のように身幅がゆったりとして、丈が長めのテーラードジャケットも人気の高かったトレンドアイテムです。
ジャケットとコートの中間のような位置付けで、「ジャコット」「ジャコート」という言葉で呼ばれることも。「ジャケットよりもあたたかく、コートよりも羽織りやすくて動きやすい」と、両方のいいとこどりしたようなアイテムで、働く女性も取り入れやすいデザインです。
2025年はこのジャケットに、タック入りのワイドパンツやデニム、サテンスカートなどを合わせてカジュアルに着るのが主流に。堅く真面目な雰囲気になり過ぎない組み合わせが、今年らしく見せるポイントでした。
4. 「レースのキャミソール」をレイヤードしたコーデ
2025年の秋頃からは、レースのキャミソールがトレンドに。コットンレースのようなナチュラルなテイストではなく、ランジェリーのように繊細な雰囲気のデザインが注目を集めました。
そして、このレースのキャミソールを、写真のようにニットのインナーに取り入れて、裾からレースをちらっと見せる着こなしも流行しました。
現在も人気が継続しており、今ではレースを裾にドッキングしたようなデザインの長袖カットソーやニットなども販売されています。
冬のセールでは、レースのアイテムがお手頃なプライスで手に入れられるかもしれないので、気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
ご紹介した中で、トライしたコーディネートはありましたか？ 今年のトレンドを踏まえつつ、来年も新しいトレンドを取り入れてファッションを楽しみたいですね！
(文:横瀬 真知子（レディースファッションガイド）)