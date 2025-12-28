¡Ö¤¿¤Þ¤¿¤ÞÎ©¤Á´ó¤ì¤Æ¥é¥Ã¥ー¡×¿·ÅìÌ¾¡¦ÉÍ¾¾SA¤Ç°ò¥Õ¥§¥¹¤ò³«ºÅ¡áÀÅ²¬¡¦ÉÍ¾¾»Ô
ÉÍ¾¾»Ô¤Ë¤¢¤ë¿·ÅìÌ¾¹âÂ®Æ»Ï©¤Î¥µー¥Ó¥¹¥¨¥ê¥¢¤Ç¤ª¤¤¤â¥¹¥¤ー¥Ä¤ÎÅ¹¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤·¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÉÍ¾¾»Ô¤Î¿·ÅìÌ¾¹âÂ®Æ»Ï©¡ÖNEOPASAÉÍ¾¾¡×¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¤½¤ÎÌ¾¤â¡Ö°ò¥Õ¥§¥¹¡×¡£
²ñ¾ì¤Ë¤Ï¡¢ÍÈ¤²¤¿¥µ¥Ä¥Þ¥¤¥â¤Î¥Á¥Ã¥×¤Ë´Å¤¤Ìª¤ò¤«¤±¤¿¤â¤Î¤ä¡Ä
¾Æ¤°ò¤Î¾å¤Ë¥¯¥êー¥à¤ò¤«¤±¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¥Ðー¥Êー¤Ç¤¢¤Ö¤ë¡Ö¥µ¥Ä¥Þ¥¤¥â¥Ö¥ê¥å¥ì¡×¡£
¤µ¤é¤ËÌª¤¬¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¾Æ¤°ò¤Ê¤É¸©Æâ³°12¤ÎÀìÌçÅ¹¤¬¤ª¤¤¤â¥¹¥¤ー¥Ä¤òÈÎÇä¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ãÍøÍÑµÒ¡äQ¤ª¤¤¤â¤Î¤ªÌ£¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤¤Ç¤¹¡£´Å¤ß¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤·¤¤¡×¡Ö¤¿¤Þ¤¿¤Þ¤³¤³¤ËÎ©¤Á´ó¤Ã¤Æ°ò¥Õ¥§¥¹¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¥é¥Ã¥ー¡×
²ñ¾ì¤Ï¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï¤ò¤Õ¤ë¤µ¤È¤äÎ¹Àè¤Ç²á¤´¤¹²ÈÂ²Ï¢¤ì¤Ê¤É¤Ç¤Ë¤®¤ï¤¤¡¢µ¨Àá¤ÎÌ£¤ËÀå¸Ý¤òÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£