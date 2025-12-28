·úÊª2³¬¤«¤é½Ð²Ð¤«¡ÄÀÅ²¬»Ô¤Ç½»Âð²ÐºÒ½»¿Í¤Î¹âÎðÉ×ÉØ¤¬ÈÂÁ÷¤µ¤ì¤ë¡áÀÅ²¬»Ô
28Æü¸áÁ°¡¢ÀÅ²¬»Ô°ª¶è¤Ç½»Âð¤Î2³¬ÉôÊ¬¤ò¾Æ¤¯²ÐºÒ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î²È¤Ë½»¤à80Âå¤ÎÉ×ÉØ¤¬±ì¤òµÛ¤¤¡¢ÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ì¿¤ËÊÌ¾õ¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
28Æü¸áÁ°11»þ40Ê¬º¢¡¢ÀÅ²¬»Ô°ª¶èÀ¾À¥Ì¾Ä®¤Ç½»Âð¤«¤é½Ð²Ð¤·¡¢2³¬·ú¤ÆÌÚÂ¤½»Âð¤Î2³¬ÉôÊ¬¤ò¤Û¤ÜÁ´¾Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
½Ð²ÐÅö»þ¡¢½»¿ÍÉ×ÉØ¤¬²È¤Ë¤¤¤Æ¡¢²°³°¤ËÈòÆñ¤¹¤ëºÝ¤Ë±ì¤òµÛ¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¡¢ÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
2¿Í¤È¤âµ¤Æ»Ç®½ý¤Îµ¿¤¤¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤ÎÈÂÁ÷»þ¤Ë°Õ¼±¤Ï¤¢¤ê¡¢Ì¿¤ËÊÌ¾õ¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
²Ð¤Ï2³¬¤ÎÉô²°¤ÎÆâÉô¤«¤éÇ³¤¨¹¤¬¤Ã¤¿¤È¤ß¤Æ¡¢·Ù»¡¤È¾ÃËÉ¤¬½Ð²Ð¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
