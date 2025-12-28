テレビ東京「出川哲朗のプロ野球順位予想2025 答え合わせ大反省会【リアルガチ】」（後11・00）が26日に放送され、お笑いコンビ「オズワルド」の伊藤俊介（36）がDeNAファン代表として出演。リーグ3位から“下克上日本一”を果たした昨季を経て、1998年以来27年ぶりとなるセ・リーグ制覇を目指しながら2位に終わった今季を選手の実名を挙げて嘆いた。

「とにかくケガ人が多かった、牧（秀悟）選手とか。大事なところでそこが痛手」と話し出した伊藤。だが、続いて名前を出したのがサイ・ヤング賞右腕、バウアーだった。

実は開幕前の3月に放送された順位予想編で、日本ハムファンの伊集院光（58）が「バウアー（復帰は）デカいけど、俺はバウアーのいい面と悪い面に振り回されると思う。要するにバウアー中心のローテを組もうとして他に負担が来たりとか。バウアーがブチ切れるとすげームード悪くなるじゃん。バウアー乗ってる時すげームードが良くなるんだけど、バウアーが裏目に出るとズドン！と落ちる」と話すなど、出演者たちがこぞってバウアーを不安材料に挙げていた。

そのなかで伊藤だけは「ちょっと待ってくれ。あいつは本当はいいヤツなんだ。今までのバウアーと違うから。見ててくれ、バウアーを！」とかばっていたが、あれから半年以上が過ぎ…。この日は「アイツはただの嫌な外国人です！」と態度をひょう変させ、まさかの大悪口大会に。

「申し訳ないけど、信じてた！！！本当に信じてた、球も速いし。」とした上で「完っ全にアイツがチームの空気を悪くしてた！（前回共演した）みんなが言ってたことが合ってた！」と“可愛さあまって…”の悲しい私見をぶっちゃけた。

「あんなにもかき乱してくれるとは思わなかった」と愚痴った伊藤。巨人ファンの「さまぁ〜ず」三村マサカズ（58）が「…の割りに2位だから凄いよ」ととりなしたが、伊藤は「バウアーももちろんあれですけど、度会（隆輝）くんとか。度会くんがね、思ったよりまだミスターベイスターズに近づいてない」と今度は2023年ドラフト1位入団の度会隆輝外野手（23）の名前を出した。

そして、「これは一個、プレーとかいろいろそんなことの前に。彼女がいるってね、インスタで発表とかしてたじゃないですか。そんなことをしてる場合じゃないんだよ、度会くん。度会くん、彼女なんか世の中に公表していいこと一つもないから！」と語気を強めた。

こうなると、黙っていられない周囲の芸人たち。「自分じゃねーか」とツッコミを受けると、伊藤は「98％俺が悪かったから別れた。バウアーは100％、俺は98％。残りの2％はイワクラが風呂に入らないから！」と先日明らかになったばかりの「蛙亭」イワクラ（35）との破局理由にも触れて吠えまくった。

そして、再びバウアーの話に戻った伊藤。バウアーが成績不振だった一方で活躍したケイ、ジャクソンについて「反面教師。3人でいるところ見たことないもん！バウアーは絶対一人で飯食ってます！」と妄想でストレスを爆発させていた。