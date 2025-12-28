【菊水丸店主珍宝堂＜拡大版＞吉村知事VS菊水丸万博総決算対談（8）最終回】スポニチアネックスでコラム「珍宝堂」を不定期連載する河内家菊水丸が、吉村洋文大阪府知事と特別対談した。吉村氏は2030年サウジアラビア万博での盆踊り実施へ意欲を示した。

河 国会議員になったらどうだとか。いらんこという意見の人が多いので。その場合は万博担当大臣とか。

吉 どういう立場になっているのか分かりませんが、立場を乗り越えて必ず大阪・関西万博、これだけ成功しましたから。メチャクチャ多くの人に喜んでもらえた。あれだけの批判からこれだけの成功になったので。

閉幕式の時のあいさつで全部考えて思ったことを言った。「またいつの日か万博を日本でやりましょう」とスッと出た。その時に万博は成功したなと。それを言えた。僕らも生きてないかも知れないけれど、次の日本の万博につながったと思う。5年後にはリヤドで。

サウジの人も（最近）よく聞いてくる。どうやったらあんなに成功したのか？ 数日前に、僕は行けなかったけれど副知事がサウジアラビアへ行った。万博会場で向こうの担当大臣も出てきて、日本との連携を深く考えていると。（30年に）どういう立場か分かりませんが、ぜひリヤド万博で河内音頭、やりましょう。

河 リヤド版の河内音頭を作っておきます。

吉 それは楽しみですね。

河 リヤド版の着物ももう作って準備万端整えて、その時を待ちます。

吉 分かりました。

河 これは僕にとっての公約です。

吉 実現せなあきませんね。やりましょう。

河 知事、きょうはお忙しい中、ありがとうございました。

吉 ありがとうございました。（2030年の）夏に会いましょう。

※おわり