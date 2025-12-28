年末年始にこそ見たい！STOP「ノーショー」など収めた『100カメ』羽田空港の完全版＆東京メトロも再放送
お笑いコンビ・オードリーがMCを務めるNHK『100カメ』では、29日に「羽田空港 完全版 〜空飛ぶ翼を守るプロたち〜」（前8：05）、「東京メトロ 〜巨大地下鉄ネットワークを観察！〜」（前9：04）を届ける。
【動画】年末年始にこそ見たい！『100カメ』で収められた「ノーショー」
気になる場所に100台の固定カメラを設置するドキュメンタリー番組「100カメ」。今年10月に放送した「羽田空港」には、視聴者から「普段絶対に見ることのない裏側が見られた」、「あんなにたくさんの方が働いてくださっているとは。感動と感謝がいっぱいになった」など、好評の声が多く寄せられた。
■オードリー
【若林】今回3000時間撮影したから、何回かできるんじゃないの？第2弾、第3弾。
【春日】ほかの部分もいろいろ見てみたいし。
【若林】しれーっと半年後ぐらいに「初です。羽田空港」とかやればいいんだよ。
【春日】我々も忘れたふりするし。「羽田空港ですか？楽しみだなぁ」とか全然言える。
■羽田空港編
混雑空港ランキング世界3位、約1分に1便が離着陸する大忙しの空港の舞台裏に潜入。飛行機を安全に定時で運航するために働く、さまざまなプロたちが登場。撮影した映像は、番組史上最長となる3000時間。VTRを見たオードリーの2人からは、若林「見応えがすごい回だった。3000時間撮影したから、第2弾、第3弾できるんじゃないの？」、春日「ほかの部分もいろいろ見てみたい」というご意見が…。そこで今回、10月に放送した45分版に、14分間の未公開映像を加えた、「完全版」を放送。全国的な大雨で、目的地に到着できない飛行機が相次ぎ、ドタバタの羽田空港。運航が途切れる危機や遅延に対処すべく、航空会社の運航管理部門や空港運営部門など、あちこちで社員が奮闘する姿を捉えた。
■東京メトロ編
1日651万人が利用する巨大地下鉄ネットワークを支える舞台裏に潜入。カメラを設置したのは、私鉄など8路線が乗り入れる複雑な路線、有楽町線・副都心線の関連部署。運行を一括管理する「総合指令所」・駅・列車運転席・進路を切り替える「信号扱い所」などで、ダイヤの乱れや急なトラブルに対処する、鉄道員たちの知られざる連係プレーに密着。朝ラッシュの遅れを取り戻す秘策にも注目だ。
