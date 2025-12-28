¥¹¥Ý¥Ë¥Á

¡¡ÇÐÍ¥¤Î¾®¼ê¿­Ìé¡Ê51¡Ë¤¬28ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¥á¥·¥É¥é¡¡¡Á·ó¶á¡õ¿¿Ç·²ð¤Î¥°¥ë¥á¥É¥é¥¤¥Ö¡Á¡×¡ÊÆüÍË¸å0¡¦45¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£·ÝÇ½³¦¤Ç¤ÎÆ±»Ö¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£

¡¡Áþ¤Þ¤ìÌò¤ä¥³¥á¥Ç¥£¤ÊÌò¤Ê¤ÉÉý¹­¤¤ÌòÊÁ¤ËÄ©Àï¤·¡¢¿ôÂ¿¤¯¤ÎºîÉÊ¤Ë½Ð±é¡£40Âå¤ÇÃÙºé¤­¤Ê¤¬¤é¡¢¿Íµ¤ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤ÎÃÏ°Ì¤ò³ÎÎ©¤µ¤»¤¿¡£

¡¡3»þ´Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Î¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ¾®¼ê¤Ï¡¢¶¦±é·Ð¸³¤Î¤¢¤ëÀõÍøÍÛ²ð¤ÈÅÐ¾ì¡£°ì¹Ô¤Ï»Í¹ñ¡¦°¦É²¤Î³¤±è¤¤¤ò¥É¥é¥¤¥Ö¤·¤¿¡£

¡¡¾®¼ê¤Ï¡¢³¤¤ò¸«¤Ê¤¬¤éÄ°¤­¤¿¤¤¶Ê¤È¤·¤Æ¡¢OfficialÉ¦ÃËdism¤Î¡ÖPretender¡×¤òÁª¶Ê¡£¼«¿È¤â½Ð±é¤·¤¿¥É¥é¥Þ¡Ö¥³¥ó¥Õ¥£¥Ç¥ó¥¹¥Þ¥ó£Ê£Ð¡×¤Î¼çÂê²Î¤Ç¡Ö¤ª¸ß¤¤¥´¡¼¥ë¥Ç¥óÂçÈ´¤Æ¤­¤Ç¡È¤³¤ì¤«¤éÅ·²¼¤È¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡É¤Ã¤Æ¤Õ¤¶¤±¤ÆÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£¡ÖËÜÅö¤Ë¤³¤Î¶Ê¤Ç¹ÈÇò½Ð¤Æ¡Ä¡£¥Þ¥¸¤ÇÅ·²¼¼è¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡£ËÍ¤â´èÄ¥¤é¤Ê¤­¤ã¤Ê¤ÈÉ¦ÃË¤òÄ°¤¯¤È»×¤¦¡×¤ÈÆ±»Ö¤ò¾Î¤¨¤¿¡£