¹¾¸¶·¼Ç·¡Öº²¤ÏÀÑ¤ß½Å¤Í¡×¡Öº£¤¬ÍèÀ¤¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¤À¤«¤é¤³¤½ÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤¤¤È¡×
¥¹¥Ô¥ê¥Á¥å¥¢¥ê¥¹¥È¤Î¹¾¸¶·¼Ç·¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤ò¤Ä¤È¤á¡¢ÈÖÁÈ¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Î±üÇ÷¶¨»Ò¤È¤ªÁ÷¤ê¤¹¤ëTOKYO FM¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ÖDr.Recella presents ¹¾¸¶·¼Ç· ¤ª¤È¸ì¤ê¡×¡£
12·î21Æü¡ÊÆü¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÈóËÞ¤ÊºÍÇ½¤ÈÍèÀ¤¤Î´Ø·¸¡×¤ò¿Ò¤Í¤ë¥ê¥¹¥Ê¡¼¤Ë¡¢¹¾¸¶¤¬º²¤Î»ëÅÀ¤«¤éÅú¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡ã¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤é¤ÎÁêÃÌ¡ä
Îò»ËÅª¤Ê·úÃÛ²È¤äÈ¯ÌÀ²È¡¢¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Ê¤É¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÊ¬Ìî¤ÇÌ¾¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¡¹¤Ï¡¢¸½À¤¤Ç¤ÎÌÜÅª¤ò²Ì¤¿¤¹¤¿¤á¤ËÈóËÞ¤ÊºÍÇ½¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤³¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¾ì¹ç¡¢ºÍÇ½¤Ï¸½À¤¤Î¤ß¤Ç¡¢ÍèÀ¤¤Ë±Æ¶Á¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤ª¶µ¤¨¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£¡ÊÀéÍÕ¸© 55ºÐ ½÷À ²ñ¼Ò°÷¡Ë
¡ã¹¾¸¶¤«¤é¤Î²óÅú¡ä
º²¤ÏÀÑ¤ß½Å¤Í¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÌ¿¡¢¤½¤·¤ÆÍèÀ¤¤ÈÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯¤â¤Î¤Ç¤¹¡£º£¤¬ÍèÀ¤¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¤À¤«¤é¤³¤½ÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤ì¤È¡¢ÁêÃÌ¼Ô¤µ¤ó¤Ë1¤Ä¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢Ì¾¤ò»Ä¤·¤¿Êý¡¹¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢À¸¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë¤ÏÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÊý¡¹¤Î¶ìÏ«¤ò¸«¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¡Ö¤¦¤é¤ä¤Þ¤·¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤â¤·ÈóËÞ¤ÊºÍÇ½¤ò¤¦¤é¤ä¤Þ¤·¤¯»×¤¦¤Î¤Ê¤é¡¢¡Ö¤½¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬¤·¤¿¶ìÏ«¤âÍß¤·¤¤¡×¤È»×¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£³Ú¤ò¤·¤ÆÌ¾¤òÀ®¤·¤¿¤«¤¿¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢²è²È¤Î¥ë¥Î¥ï¡¼¥ë¡£º£¤ÏÌ¾²è²È¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢À¸Á°¤ÏÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ê¥ë¥Î¥ï¡¼¥ë¤¬ÉÁ¤¯½÷À¤Î³¨¤â¡ËÅö»þ¤Ï¡ÈÉå¤Ã¤¿Æù¡É¤È¤Þ¤ÇÈãÈ½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤éÉ¾²Á¤µ¤ì¤ë·Ý½Ñ²È¤ÏËÜÅö¤ËÂ¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢²»³Ú²È¤Î¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¤Ê¤É¤Ï¡¢À¸¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë¤¢¤ëÄøÅÙ¤ÎÌ¾À¼¤òÆÀ¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¤ª¶â¤Ç²»³Ú²È¤Î¤¿¤á¤ÎÍÜÏ·±¡¡Ê²»³Ú²È¤Î¤¿¤á¤Î·Æ¤¤¤Î²È¡Ë¤òºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸å¿Ê¤Î²»³Ú²È¤¿¤Á¤¬ºÇ´ü¤ò¤½¤³¤Ç²á¤´¤·¡¢¼ã¤¤Î±³ØÀ¸¤Ë¶µ¤¨¤¿¤ê¡¢¤ª¸ß¤¤¤Ë²Î¤¤¹ç¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¤ë¾ì½ê¤ò»Ä¤·¤¿¡£
¤½¤¦¤ä¤Ã¤ÆÌ¾¤òÀ®¤¹Êý¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê¸åÀ¤¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¤Îºâ³¦¤Ê¤É¤Ç¤â¡¢Ì¾Á°¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤¿¤Ï¡Ö²¿¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤¯¤«¡×¤È¤¤¤¦°¦¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¤À¤±¤Ç´èÄ¥¤Ã¤ÆÌ¾À¼¤òÆÀ¤¿¤È¤¤¤¦Êý¤Ï¡¢»ä¤Ï¤¢¤Þ¤êÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
°¦¤ò»ý¤Ã¤Æ¸åÀ¤¤Î¤¿¤á¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤ëÊý¤ÏÂ¿¤¤¡£¥¨¥¸¥½¥ó¤â²¿¤â¤«¤â¤ß¤ó¤Ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤ªÇº¤ß¤«¤é³Ø¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢¡ÖºÍÇ½¤Î¸»¤Ï°¦¤Ê¤Î¤À¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤Î°¦¤¬ÍèÀ¤¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£ ¤³¤ì¤Ï·úÃÛ²È¤ä²»³Ú²È¤Ë¸Â¤é¤º¡¢¤É¤ó¤Ê¿Í¤Î¿ÍÀ¸¤âÆ±¤¸¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¡ü¹¾¸¶·¼Ç·¡¡º£Ìë¤Î³Ê¸À
¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤¬»Ä¤»¤ë¡È°¦¡É¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«¡©¡×
----------------------------------------------------
¤³¤ÎÆü¤ÎÊüÁ÷¤òradiko¥¿¥¤¥à¥Õ¥ê¡¼¤ÇÄ°¤¯ http://www.tfm.co.jp/link.php?id=7384
¢¨ÊüÁ÷¥¨¥ê¥¢³°¤ÎÊý¤Ï¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à²ñ°÷¤ÎÅÐÏ¿¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
----------------------------------------------------
¡ãÈÖÁÈ³µÍ×¡ä
ÈÖÁÈÌ¾¡§Dr.Recella presents ¹¾¸¶·¼Ç· ¤ª¤È¸ì¤ê
ÊüÁ÷Æü»þ¡§TOKYO FM¡¿FM Âçºå Ëè½µÆüÍË 22:00¡Á22:25¡¢¥¨¥Õ¥¨¥à»³±¢ Ëè½µÅÚÍË 12:30¡Á12:55
½Ð±é¼Ô¡§¹¾¸¶·¼Ç·¡¢±üÇ÷¶¨»Ò
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤Î¹¾¸¶·¼Ç·¡¢¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Î±üÇ÷¶¨»Ò
¡ü¹¾¸¶·¼Ç·¡¡º£Ìë¤Î³Ê¸À
¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤¬»Ä¤»¤ë¡È°¦¡É¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«¡©¡×
ÈÖÁÈWeb¥µ¥¤¥È¡§http://www.tfm.co.jp/oto/