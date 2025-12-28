µÈÂ¼ÃÎ»ö¡¡²ÏÆâ²ÈµÆ¿å´Ý¤È5Ç¯¸å¤ÎÌóÂ«¡ª°Õµ¤ÍÈ¡¹¤È¸ò¤ï¤¹¤â¡Ö¤½¤Î»þ¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦Î©¾ì¤«¡Ä¡×
¡¡¡ÚµÆ¿å´ÝÅ¹¼çÄÁÊõÆ²¡ã³ÈÂçÈÇ¡äµÈÂ¼ÃÎ»öVSµÆ¿å´ÝËüÇîÁí·è»»ÂÐÃÌ¡Ê7¡Ë¡Û¥¹¥Ý¥Ë¥Á¥¢¥Í¥Ã¥¯¥¹¤Ç¥³¥é¥à¡ÖÄÁÊõÆ²¡×¤òÉÔÄê´üÏ¢ºÜ¤¹¤ë²ÏÆâ²ÈµÆ¿å´Ý¤¬¡¢µÈÂ¼ÍÎÊ¸ÂçºåÉÜÃÎ»ö¤ÈÆÃÊÌÂÐÃÌ¤·¤¿¡£Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤ÇÌó8000¿Í¤ÎËßÍÙ¤ê¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤¿µÆ¿å´Ý¤Ï¡¢2030Ç¯¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢ËüÇî¤Ç¤Î¼¡¤Ê¤ëÌ´¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÈÂ¼»á¤Ë»×¤¤¤ò¤Ö¤Ä¤±¤¿¡£
²Ï¡¡¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¼¡¤ÎËüÇî¤Ï5Ç¯¸å¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Ç¤¹¤Í¡£
µÈ¡¡¡Ê¼óÅÔ¤Î¡Ë¥ê¥ä¥É¤Ç¤¹¡£Âçºå´Û¡¢º£¤Î¤È¤³¤í¹Í¤¨¤Æ¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡Ä
²Ï¡¡ÆüËÜ´Û¤ÏÉ¬¤º¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£Ä¾Á°¤Î³«ºÅÃÏ¤«¤é´ú¤òÅÏ¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤·¤ç¡©
µÈ¡¡ÅÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
²Ï¡¡¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÏÂçºå´Û¤¬¤Ç¤¤¿¾ì¹ç¤Ï¡ÖÂçºå¤ÎÆü¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤¬À©Äê¤µ¤ì¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
µÈ¡¡¤½¤ì¤Ï¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¤Í¡£
²Ï¡¡Âçºå¤ÎÆü¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï²Æ¤Ê¤ó¤Ç¡£¤È¤¤¤¦¤«¤¢¤½¤³¤Ï¤º¤Ã¤È¿¿²Æ¤Ç¤¹¤«¤é¡£
µÈ¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£²Æ¤È¸À¤¨¤Ð²¿¤Ê¤Î¡©¤È¤¤¤¦ÊýÄø¼°¤ò²ò¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡£
²Ï¡¡¤³¤ì¤ÏÏ¢Î©¤Ç¡£
µÈ¡¡¤µ¤¤Û¤É¤ÎÏ¢Î©ÊýÄø¼°¤«¤é¹Ô¤¯¤È¡¢¡ÖÂçºå¤«¤é¥ê¥ä¥É¤Ø¡£Âçºå¤Î²Æ¤ÏËßÍÙ¤ê¡£ËßÍÙ¤ê¤È¤¤¤¨¤Ð²ÏÆâ²ÈµÆ¿å´Ýin¥ê¥ä¥É¡ª¡×¡£¥ê¥ä¥É¤Ç¤ä¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
²Ï¡¡¤ä¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤É¤ó¤Ê´¶¤¸¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤â¤¦1²ó8000¿Í¡£¤ä¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¤è¡£¤¢¤Î¤È¤»²²Ã¤·¤¿¿Í¤Ï¤â¤Î¤¹¤´¤¤»×¤¤½Ð¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤½¤ì¤ò¥ê¥ä¥É¤ÇºÆ¸½¡£
µÈ¡¡´õË¾¼Ô¤òÊç¤Ã¤Æ¡£¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢ËüÇî¤Ø¹Ô¤Ã¤Æ¡£ÆüËÜ´Û¤â¤¢¤ë¤·ÆüËÜ¥¦¥£¡¼¥¯¤â¤¢¤ë¤·¡£Ì¥ÎÏÈ¯¿®¤Ë¤Ê¤ë¤È¡£
²Ï¡¡¹Ô¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ËÍ¤Ï¤³¤Î·è°Õ¤ò·ø¤¯¤ªÏÃ¤·¤·¤Þ¤·¤¿¤¬ÃÎ»ö¡¢¡ÊÃÎ»ö¤Î¤Þ¤Þ¡Ë¤ª¤Ã¤Æ²¼¤µ¤¤¤Í¡£
µÈ¡¡¤½¤Î»þ¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦Î©¾ì¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£°Õµ¤ÍÈ¡¹¤È¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡Ä
¢¨¡Ê8¡Ë¤ËÂ³¤¯