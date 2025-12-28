ポルノグラフィティの新曲「はみだし御免」が、2026年1月11日より放送開始となるTVアニメ『火喰鳥 羽州ぼろ鳶組』（CBC／TBS系）のオープニングテーマに決定。また、楽曲が同日に配信リリースされる。

同アニメは、今村翔吾による小説『羽州ぼろ鳶組』シリーズの第1作『火喰鳥』を原作とした作品。オープニングテーマとなる「はみだし御免」は、ギターの新藤晴一が作詞作曲し、原作の時代感ならではの和風表現を交えながら、当時不器用にも古きを守り突き進んだ主人公を、今の変革の時代に葛藤する人たちにも重ねた強烈な応援歌となっている。

本情報とあわせて、同楽曲が使用されたアニメのPV第2弾も公開された。

なおポルノグラフィティは、本日12月28日、29日、31日に約7年ぶりとなるカウントダウンライブ『みなとみらいロマンスポルノ'25 ～THE OVEЯ～』を開催。2026年2月にはEP『種』を配信リリースし、全国28カ所35公演を廻るホールツアー『水』を経て、秋頃リリースのオリジナルアルバム『果実』へと続く活動内容がすでに発表されている。

【ポルノグラフィティ コメント】

・OPテーマ起用にあたって

時代もののテーマ曲を作らせてもらうのは初めてだったので、自分たちでも面白い挑戦になるなと思いました。「火喰鳥」の世界に少しでも華を添えられるような作品になれば嬉しく思います。

・「はみだし御免」に込めた想い

自分自身は主人公の「松永源吾」のようになることはできそうにありませんが、周りに彼がいたらどう思うか、といった視点で作り始めました。彼を友人知人にもつと憧れの存在になるのか迷惑になるのか、どっちなんでしょうか。

（文＝リアルサウンド編集部）