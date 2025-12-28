千葉がMF椿直起&DF久保庭良太との契約更新を発表
ジェフユナイテッド千葉は28日、MF椿直起、DF久保庭良太との契約更新を発表した。今季のJ2リーグで椿は38試合4得点を記録し、久保庭は2試合に出場していた。
両選手はクラブを通じ、以下のようにコメントしている。
■MF椿直起
「J1という最高の舞台で皆さんと共にたたかえることをとてもワクワクしています。個人としてもクラブとしても本当の勝負はここからです。来シーズンもチームのために最大限走り、闘うことを約束します!」
■DF久保庭良太
「来シーズンもジェフユナイテッド市原・千葉というクラブを背負ってプレーさせていただきます!2025シーズンは個人として悔いが残るシーズンとなりましたが、最後に皆さんと最高の結末を迎えられたこと嬉しく思います!来シーズンは悲願のJ1という舞台で活躍する姿を見せられるよう、覚悟を持ってより一層精進していきます!今まで以上にクラブに関わる皆さんと一体感を持って戦えることを楽しみにしています!WIN BY ALL!」
