「アカデミー含め14年間たくさん成長させてもらいました」C大阪、MF松本凪生が期限付き移籍中の鳥栖に完全移籍
サガン鳥栖は28日、セレッソ大阪から期限付き移籍加入していたMF松本凪生の完全移籍加入を発表した。
松本はクラブを通じ、「セレッソ大阪から完全移籍で加入することになりました。今シーズン途中からの加入でしたが、たくさんの応援本当にありがとうございました。1年でのJ1復帰の目標は叶いませんでしたが、自分がもっと成長してサガン鳥栖がいるべき場所に戻れるように頑張っていきます。これからもサガン鳥栖ファミリーとして共に闘いましょう!!熱い応援よろしくお願いします!!」とコメント。
また、下部組織から育ったC大阪のクラブ公式ウェブサイトを通じ、「サガン鳥栖に完全移籍することになりました。アカデミー含め14年間セレッソ大阪でたくさん成長させてもらいました。トップチームに上がってからは自分の力不足でなかなかチームに貢献することができず、期限付き移籍が続き、悔しい思いもしてきました。そんな中、今年覚悟を持って復帰しましたが、自分はまだまだだと思い知らされました。悔しさと申し訳なさでいっぱいですが、これを糧にこれからのサッカー人生にいかしていきます。そして自分がもっともっと上手くなって強くなった姿を皆さんに届けられるように頑張ってきます。いつまでもセレッソ大阪が大好きです。本当にありがとうございました」とコメントしている。
