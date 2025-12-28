¥Ý¥ë¥Î¥°¥é¥Õ¥£¥Æ¥£¤¬»þÂå·à¥¢¥Ë¥á¤Î¼çÂê²Î¤òÇ®¾§¡ªTV¥¢¥Ë¥á¡Ø²Ð¶ôÄ» ±©½£¤Ü¤íÆÐÁÈ¡Ù¼çÂê²Î¡Ö¤Ï¤ß¤À¤·¸æÌÈ¡×¤Î¥ê¥êー¥¹·èÄê
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
¥Ý¥ë¥Î¥°¥é¥Õ¥£¥Æ¥£¤¬TV¥¢¥Ë¥á¡Ø²Ð¶ôÄ» ±©½£¤Ü¤íÆÐÁÈ¡Ù¤Î¼çÂê²Î¤È¤Ê¤ë¿·¶Ê¡Ö¤Ï¤ß¤À¤·¸æÌÈ¡×¤Î¥ê¥êー¥¹¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¢£¿·¶Ê¡Ö¤Ï¤ß¤À¤·¸æÌÈ¡×¤ÏÏÂÉ÷É½¸½¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤ÀÇ®¤¤±þ±ç²Î¡ª
¿·¶Ê¡Ö¤Ï¤ß¤À¤·¸æÌÈ¡×¤Ï¡¢Ä¾ÌÚ¾Þºî²È¡¦º£Â¼æÆ¸ã¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¾®Àâ¡Ø±©½£¤Ü¤íÆÐÁÈ¡Ù¥·¥êー¥º¤ÎÂè1ºî¡Ø²Ð¶ôÄ»¡Ù¤¬¸¶ºî¤Ç¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡Ø²Ð¶ôÄ» ±©½£¤Ü¤íÆÐÁÈ¡Ù¤Î¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¥Æー¥Þ¤Ë·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥®¥¿ー¤Î¿·Æ£À²°ì¤¬ºî»ì¡¦ºî¶Ê¤·¤¿¡¢¸¶ºî¤Î»þÂå´¶¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÏÂÉ÷É½¸½¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢Åö»þÉÔ´ïÍÑ¤Ë¤â¸Å¤¤ò¼é¤êÆÍ¤¿Ê¤ó¤À¼ç¿Í¸ø¤ò¡¢º£¤ÎÊÑ³×¤Î»þÂå¤Ë³ëÆ£¤¹¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ë¤â½Å¤Í¤¿¡¢¶¯Îõ¤Ê±þ±ç²Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢³Ú¶Ê¤¬»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿¥¢¥Ë¥á¡Ø²Ð¶ôÄ»¡ÙPVÂè2ÃÆ¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£1·î11Æü¤ÎÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹Æ±Æü¤«¤é¡¢CBC/TBS·ÏÁ´¹ñ28¶É¥Í¥Ã¥È¡Ö¥¢¥¬¥ë¥¢¥Ë¥á¡×ÏÈ¤Ë¤Æ¥¹¥¿ー¥È¤¹¤ë¥¢¥Ë¥á¤ÎÊüÁ÷¤òÂÔ¤Á¤¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Êý¤Ï¡¢¤³¤Á¤é¤Î±ÇÁü¤Ç¤¤¤ÁÁá¤¯¤½¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Ë¿»¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£
¢£¥Ý¥ë¥Î¥°¥é¥Õ¥£¥Æ¥£ ¥³¥á¥ó¥È
¢£¥ê¥êー¥¹¾ðÊó
2026.01.11 ON SALE
DIGITAL SINGLE¡Ö¤Ï¤ß¤À¤·¸æÌÈ¡×
2026.02 ON SALE
EP¡Ö¼ï¡×
2026.AUTUMN ON SALE
ALBUM¡Ø²Ì¼Â¡Ù
¢£ÈÖÁÈ¾ðÊó
CBC/TBS·Ï¡Ø²Ð¶ôÄ» ±©½£¤Ü¤íÆÐÁÈ¡Ù
2026/1/11¡ÊÆü¡Ë23¡§30～¤è¤ê¥¹¥¿ー¥È
¢¨ÊüÁ÷»þ´Ö¤ÏÊÔÀ®¤ÎÅÔ¹ç¤Ê¤ÉÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹
¢£¡ÚÆ°²è¡ÛTV¥¢¥Ë¥á¡Ø²Ð¶ôÄ» ±©½£¤Ü¤íÆÐÁÈ¡ÙPVÂè2ÃÆ
¢£¡Ú²èÁü¡Û¥¢¥Ë¥á¡Ø²Ð¶ôÄ» ±©½£¤Ü¤íÆÐÁÈ¡Ù´ØÏ¢
¢£´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
TV¥¢¥Ë¥á¡Ø²Ð¶ôÄ» ±©½£¤Ü¤íÆÐÁÈ¡Ù¸ø¼°¥µ¥¤¥È
https://hikuidori-project.com/
¥Ý¥ë¥Î¥°¥é¥Õ¥£¥Æ¥£OFFICIAL SITE
http://www.pornograffitti.jp/