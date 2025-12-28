¡Ö¥Ð¥é¥Ð¥é¤À¤«¤é¤³¤½¡×Êä¤¤¹ç¤¦å« ¡½¡½.BPM¡¦¼·À¥¼®Î¤¡Ö¤Ö¤ÃÅÝ¤ì¤ë³Ð¸ç¡×¤ÇÄ©¤àZepp¡¢ÅìµþD»Ïµå¼°¤Ø¤ÎËÜµ¤
¡¡·ëÀ®5¼þÇ¯¤ÎÀáÌÜ¤È¤Ê¤ë12·î2Æü¡¢ÂÔË¾¤Î1st¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖThe .BPM WONDER¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö.BPM¡×¡£¥¹¥Ý¥Ë¥ÁÅìµþËÜ¼Ò¤Ç¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¼·À¥¼®Î¤¤¬¸ì¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢°ì¸«¤Á¤°¤Ï¤°¤Ê5¿Í¤Î¸ÄÀ¤¬À¸¤à¡ÖºÇ¶¯¤Î·ëÂ«¡×¤È¡¢À¶Á¿¡Ê¤»¤¤¤½¡Ë¤Ê³°¸«¤«¤é¤ÏÁÛÁü¤â¤Ä¤«¤Ê¤¤¡ÖÅ¥½¤¤ÌîË¾¡×¤À¤Ã¤¿¡£¡Ê¡Ö¿ä¤·ÌÌ¡×¼èºàÈÉ¡Ë
¡¡¥°¥ë¡¼¥×¤Î¡Ö¶¯¤ß¡×¤òÌä¤ï¤ì¡¢ÌÂ¤ï¤º¡Ö¸ÄÀ¤¬¥Ð¥é¥Ð¥é¤Ê¤È¤³¤í¡×¤ÈÂ¨Åú¤·¤¿¡£
¡¡¼«¿È¤Ï¼þ°Ï¤«¤é¡Ö¿¿ÌÌÌÜ¡×¤ÈÉ¾¤µ¤ì¤ëÍ¥ÅùÀ¸¥¿¥¤¥×¡£ÂÐ¤·¤ÆÂ¾¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¡¢¤Û¤ï¤Û¤ï¤È¤·¤¿Ìþ¤ä¤··Ï¡¢¤ª¤¤ã¤ó¤Ê¥à¡¼¥É¥á¡¼¥«¡¼¡¢µ¤¤¬¶¯¤¤¾ðÇ®²È¤Ê¤É¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ï¸«»ö¤Ê¤Þ¤Ç¤ËÅý°ì´¶¤¬¤Ê¤¤¡£¡ÖMC¤Ç¤Ï¤ï¤Á¤ã¤ï¤Á¤ã¤·¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢ËÜÍè¤Ê¤éÀ³Ê¤Ï¥Ð¥é¥Ð¥é¤Ê¤Ï¤º¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤Ò¤È¤¿¤Ó¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤Ç³Ú¶Ê¤¬ÌÄ¤ê¶Á¤±¤Ð¡¢¤½¤Î·Ê¿§¤Ï°ìÊÑ¤¹¤ë¡£¡Ö¥é¥¤¥Ö¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢ÉÔ»×µÄ¤È°ì¤Ä¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¡£¸Ä¤ò¾Ã¤·¤Æ¹ç¤ï¤»¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¼«Ê¬¤ËÂ¤ê¤Ê¤¤Í×ÁÇ¤òÂ¾¤Î4¿Í¤¬»ý¤Á¡¢¸ß¤¤¤ÎÆÌ±ú¡Ê¤Ç¤³¤Ü¤³¡Ë¤ò´°àú¤ËËä¤á¹ç¤ï¤»¤ë¡£¼»ÅÊ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤Ç·ë¤Ð¤ì¤¿¥Ñ¥º¥ë¤Î¤è¤¦¤ÊÊä´°´Ø·¸¡£¤½¤Î¤«¤ß¹ç¤Ã¤¿»õ¼Ö¤¬À¸¤ß½Ð¤¹²½³ØÈ¿±þ¤ÈÇúÈ¯ÎÏ¤³¤½¤¬¡¢.BPM¤È¤¤¤¦¥¨¥ó¥¸¥ó¤ÎÀµÂÎ¤À¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¡Ö¿¿ÌÌÌÜ¡×¤Ê¼·À¥¤Ï¡¢¶Ú¶âÆþ¤ê¤Î¡Ö¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¥Õ¥¡¥ó¡ÊGÅÞ¡Ë¡×¤È¤¤¤¦´é¤â»ý¤Ä¡£¡ÖÎ¾¿Æ¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢Êª¿´¤Ä¤¤¤¿»þ¤«¤é²È¤Ç¤Ï¤º¤Ã¤È¥Æ¥ì¥Ó¤Ç»î¹ç¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡£µ¤ÉÕ¤¤¤¿¤é¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡£
¡¡¡È±ÑºÍ¶µ°é¡É¤ò¼õ¤±¤¿Ç®ÎÌ¤ÏËÜÊª¤À¡£¸Ä¿Í¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤âÌîµå°¦¤òÈ¯¿®¤·¡¢º£¤ä¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¶½Ì£¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿Ìîµå¥Õ¥¡¥ó¤ò¥é¥¤¥Ö¸½¾ì¤Ø°ú¤¹þ¤à¤Û¤É¤ÎÎÏ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÃÅµ²ñ¤Ç¤Î¤¢¤¤¤µ¤ÄÂå¤ï¤ê¤Ï¡ÖºòÆü¤Î¾¡ÇÔ¡×¡£¡Öº£Æü¤Ï¾¡¤Ã¤¿¤Í¡×¡ÖÉé¤±¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Í¡×¤È°ì´î°ìÍ«¤¹¤ë»Ñ¤Ï¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤Î¥«¥ê¥¹¥Þ¤È¤Ï¤«¤±Î¥¤ì¤¿Åù¿ÈÂç¤ÎÌîµå¾¯½÷¤½¤Î¤â¤Î¤À¡£
¡¡¸«¿ø¤¨¤ëÌ´¤âµ¬³Ê³°¡£¡Ö¤¤¤Ä¤«µð¿Í¤ÎËÜµòÃÏ¤Ç¤¢¤ëÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¥é¥¤¥Ö¤¬¤·¤¿¤¤¡£¤½¤ì¤«¤é»Ïµå¼°¤â¡ª¡×¡£¤½¤¦ÌÜ¤òµ±¤«¤»¤ë¤È¡¢¾¯¤·¤Ï¤Ë¤«¤ß¤Ê¤¬¤é¤âÎÏ¶¯¤¯Â³¤±¤¿¡£¡Ö¥Ü¡¼¥ë¤ÏÅê¤²¤é¤ì¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡£¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬¤¤¤ÄÍè¤Æ¤â¤¤¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¸ª¤Ïºî¤Ã¤ÆÎý½¬¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡×¡£¾éÃÌ¤á¤«¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¤½¤ÎÆ·¡Ê¤Ò¤È¤ß¡Ë¤ÏËÜµ¤¤À¡£¤³¤³¤Ç¤â»ý¤ÁÁ°¤Î¡È¿¿ÌÌÌÜ¤µ¡É¤¬È¯´ø¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸ÄÀ¤Î·ëÂ«¤È¡¢Ìîµå°¦¤È¤¤¤¦Éð´ï¡£Á´¤Æ¤ò·È¤¨¤ÆÄ©¤à¼¡¤Ê¤ëÀï¾ì¤Ï¡¢ÍèÇ¯1·î8Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖZepp Shinjuku¡×¤Ç¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤À¡£
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¤ò»Ö¤·¤¿º¢¤«¤é¤ÎÌ´¤ÎÉñÂæ¡£¡Ö¤Ä¤¤¤Ë¤«¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦´î¤Ó¤È¡¢¥¥ã¥Ñ¥·¥Æ¥£¡¼¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤Ø¤Î¶ÛÄ¥¤¬Æþ¤êº®¤¸¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¶±¡Ê¤Ò¤ë¡Ë¤àÍÍ»Ò¤Ï¤Ê¤¤¡£¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤ä±é½Ð¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ò²áµîºÇÂçµ¬ÌÏ¤Çºî¤ê¹þ¤ó¤À¡£½é¤á¤Æ¸«¤ë´ÑµÒ¤Î¿´¤òÏÉÄÏ¡Ê¤ï¤·¤Å¤«¡Ë¤ß¤Ë¤·¡¢¤¤¤Ä¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Ë¡Öº£¤Þ¤Ç¤Ç°ìÈÖÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸À¤ï¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¡£
¡¡¡ÖÂÎ¤«¤é±ê¤¬¸«¤¨¤ë¤¯¤é¤¤¤ÎÇ®ÎÌ¤Ç¡¢¤Ö¤ÃÅÝ¤ì¤ë³Ð¸ç¤ÇÁ´ÎÏ¤ò½Ð¤·ÀÚ¤ê¤¿¤¤¡×¡£Âç¤²¤µ¤Ç¤â¤Ê¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢¤½¤ì¤¯¤é¤¤¤Îµ¤Ç÷¤ÇÁ´¤Æ¤òÇ³¤ä¤·¿Ô¤¯¤¹¤Ä¤â¤ê¤À¡£
¡¡Êä¤¤¹ç¤¦Ãç´Ö¤¬¤¤¤ì¤Ð¡¢¤É¤ó¤Ê¥¢¥¦¥§¥¤¤â¥Û¡¼¥à¤ËÊÑ¤¨¤é¤ì¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£º£¤Ï¤Þ¤À¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç¡£¡ÖZepp Shinjuku¡×¤òÇ®¶¸¤Î±²¤Ë´¬¤¹þ¤ß¡¢¤½¤Î±¦ÏÓ¤ÇÌ´¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤ò¼è¤ê¤Ë¤¤¤¯¡£