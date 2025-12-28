¥¹¥Æ¡¼¥¸4¤Î¤¬¤ó¤«¤éÀ¸´Ô¡ªÂç²°º¬¥ê¥ó¥°¤ÇÇ®¾§¤Î²ÏÆâ²ÈµÆ¿å´Ý¤Ë¡¢µÈÂ¼ÃÎ»ö¡ÖËüÇî¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤½¤Î¤â¤Î¡×
¡¡¡ÚµÆ¿å´ÝÅ¹¼çÄÁÊõÆ²¡ã³ÈÂçÈÇ¡äµÈÂ¼ÃÎ»öVSµÆ¿å´ÝËüÇîÁí·è»»ÂÐÃÌ¡Ê6¡Ë¡Û¥¹¥Ý¥Ë¥Á¥¢¥Í¥Ã¥¯¥¹¤Ç¥³¥é¥à¡ÖÄÁÊõÆ²¡×¤òÉÔÄê´üÏ¢ºÜ¤¹¤ë²ÏÆâ²ÈµÆ¿å´Ý¤¬¡¢µÈÂ¼ÍÎÊ¸ÂçºåÉÜÃÎ»ö¤ÈÆÃÊÌÂÐÃÌ¤·¤¿¡£µÆ¿å´Ý¤ÏÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Ç¤ÎÌó8000¿Í¤ÎËßÍÙ¤ê¤Ç²»Æ¬¼è¤ê¤òÌ³¤á¤¿¡£¡Ö·ÝÇ½À¸³è¤Î½¸ÂçÀ®¡×¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¤¿¸ø±é¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
²Ï¡¡¤¤ç¤¦¤¬»ä¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤ÎÊÄËëÆü¤Ç¤¹¡£´°·ë¤Ç¤¹¡£ÃÎ»ö¤«¤éËüÇî¤Î¤ªÏÃ¤òÊ¹¤¤¿¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¤Ê¤Î¤«ÇÞÂÎ¤Ç¡£¤Ç¤âÃÎ»ö¤Ï±ó¤¯¤Ø¹Ô¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤ï¤ì¤¿¤ó¤Ç¡£¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¿È¶á¤Ç¡¢¤¦¤«¤¬¤¨¤¿¤Î¤Ï»×¤¤½Ð¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤ÎÃåÊª¤òÂç»ö¤ËÂç²°º¬¥ê¥ó¥°8000¿Í¤ÎËßÍÙ¤ê¤Ç²Î¤ï¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ËÃÑ¤¸¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢²ÏÆâ²»Æ¬¤òÀº¿Ê¤·¤Æ¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È²Î¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£
¡¡2012Ç¯¤Ë¥¹¥Æ¡¼¥¸4¤Î¹Ã¾õÁ£¤¬¤ó¤Î¼ê½Ñ¤ò¤·¤¿¤È¤¤ËÀ¼ÂÓ¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤ÈÉÂ±¡¤Ç¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤Æ¡¢¥»¥«¥ó¥É¥ª¥Ô¥Ë¥ª¥ó¤ÇÂçºå·Ù»¡ÉÂ±¡¤Ç¼ê½Ñ¤ò¤·¤ÆÀ®¸ù¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡£ËÜÍè¤ÏËÍ¤ÎÎò»Ë¤Ï¤¢¤½¤³¤Ç½ª¤ï¤Ã¤Æ¤ë¡£¤Ç¤âÀ¼¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ª¤«¤²¤ÇÃÎ»ö¤ÎÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Âç²°º¬¤Ç¤¢¤ó¤Ê¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤²ÏÆâ²»Æ¬¤ò²Î¤ï¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
µÈ¡¡¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤ÎËüÇî¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¤¤¤Î¤Áµ±¤¯Ì¤Íè¼Ò²ñ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¡×¤Ç¤¹¤«¤é¡£µÆ¿å´Ý¤µ¤ó¤¬Âç¤¤ÊÉÂµ¤¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¢¤ë°ÕÌ£¡¢À¸´Ô¤µ¤ì¤Æ¡¢¤½¤·¤Æ²ÏÆâ²»Æ¬¤ò²Î¤¤·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£¤³¤ì¤Ï¤Þ¤µ¤ËËüÇî¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤½¤Î¤â¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤¤ç¤¦¤Ç°ì¤Ä¤Î¶èÀÚ¤ê¤À¤È¤·¤Æ¤â½ª¤ï¤ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤«¤é¤Þ¤¿¤µ¤é¤Ë²ÏÆâ²»Æ¬¤Ï¥Ð¡¼¥Ã¤È¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£º£¸å¤â¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤¤¡£
¢¨¡Ê7¡Ë¤ËÂ³¤¯