¸µ·ÐºÑºâÀ¯Ã´ÅöÁê¤Ç·ÐºÑ³Ø¼Ô¤ÎÃÝÃæÊ¿Â¢»á¡Ê74¡Ë¤¬28ÆüÊüÁ÷¤ÎÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤½¤³¤Þ¤Ç¸À¤Ã¤Æ°Ñ°÷²ñNP¡×¡ÊÆüÍË¸á¸å1»þ30Ê¬¡á´ØÀ¾¥í¡¼¥«¥ë¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¼«Ì±ÅÞ¤ÈÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤ÎÏ¢Î©À¯¸¢¤¬·èÎö¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÍ½ÁÛ¤·¤¿¡£
º£²ó¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢2026Ç¯¤¬¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¤ò½Ð±é¼Ô¤ÇÍ½ÁÛ¤¹¤ë´ë²è¤ò¼Â»Ü¡£¼«°ÝÏ¢Î©¤¬·èÎö¤¹¤ë¤«¤ÎÏÃÂê¤Ë¡£
ÃÝÃæ»á¤Ï¡Ö¡Ê°Ý¿·¤Ï¡ËºÇ½é¤Ë¡¢Îã¤ÎÄê¿ôºï¸º¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Ç¤·¤ç¡£¤³¤Î´Ö¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÆ£ÅÄ¡ÊÊ¸Éð¡Ë¶¦Æ±ÂåÉ½¤È¤âÏÃ¤¹µ¡²ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢¤¢¤ì¤Ï¤¢¤Î°Æ¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¼«Æ°Åª¤Ë¤³¤ì¤À¤±ºï¸º¤¹¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥×¥í¥°¥é¥à¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ì¤Ï¤½¤ì¤Ç¡¢ÂçÊÑ²è´üÅª¤À¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÄê¿ô¤ÎÏÃ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ÏÁªµóÀ©ÅÙ¤ÈÍí¤à¤Î¤Ç¡¢ÁêÅöÆñ¤·¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡Ö¤½¤Î¾ì¹ç¤Ë¡¢Äê¿ôºï¸º¤ò¤É¤¦¤¹¤ë¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ²ò»¶ÁíÁªµó¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤êÆÀ¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤Î»þ¤ËÀï¤ï¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÂÖÀª¤â¼è¤Ã¤Æ¡Ä¤¤¤Þ°Ý¿·¤¬¤½¤¦¤¤¤¦Î©¾ì¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡£·èÎö¤¹¤ë¤Ã¤Æ¸À¤¦¤È¤Á¤ç¤Ã¤È¶¯Îõ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÁêÅö¤Î¥®¥¯¥·¥ã¥¯¤¬¤¢¤ë¤È¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç·èÎö¤¬¤¢¤êÆÀ¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¿ÜÅÄ¿µ°ìÏº»á¡Ê64¡Ë¤Ï¡ÖµÈÂ¼¡ÊÍÎÊ¸¡ËÂåÉ½¤È¹â»ÔÁáÉÄÁíÍýÁíºÛ¤Î¿Í´Ö¤¬¡¢¤«¤Ê¤ê¶¯¸Ç¤Ç¤¹¤è¡£µÈÂ¼¤µ¤ó¤â¹â»Ô¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤ò¿®Íê¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¹â»Ô¤µ¤ó¤â°Ý¿·¤ò¤«¤Ê¤êÇÛÎ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÎ¾¼Ô¤Î´Ø·¸¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤½¤ó¤Ê¤Ë´ÊÃ±¤Ë¤Ï·èÎö¤Ï¤·¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤±¤ì¤É¤â¡¢¤¿¤À°Ý¿·¤Ã¤Æ²¿¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢²¿¤ò¤ä¤ê½Ð¤¹¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡ÖÏ¢Î©¤«¤éÎ¥Ã¦¤¹¤ë¤¾¡¢Î¥Ã¦¤¹¤ë¤¾¤Ã¤Æ¶¼¤·¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¥¦¥Á¤Î¥«¥ß¤µ¤ó¤â²¿¤«¤È¤¤¤¦¤ÈÎ¥º§¤¹¤ë¤¾¡¢Î¥º§¤¹¤ë¤¾¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¡¢»ä¤âÂçÊÑ¤ÊÌÜ¤ËÁø¤¦¤Î¤È°ì½ï¡×¤È¾Ð¤¤¤òÍ¶¤¤¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¤¿¤À¤½¤ì¤ò¤¢¤ó¤Þ¤ê»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¡Ø¤¢¤Ã¡¢Î¥º§¤·¤½¤¦¤â¤Ê¤¤¤Ê¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢²¿¤È¤Ê¤¯Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤¦¤¤¤¦¾õ¶·¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¤³¤Î¶ÛÄ¥´Ø·¸¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢°ã¤Ã¤¿¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤«¤Ê¡×¤È¸ì¤ê¡¢·èÎö¤Ï¤·¤Ê¤¤¤È¤Î¸«Êý¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¡£