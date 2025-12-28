TBS4¿Í¡¢¥Õ¥¸8¿Í¡Ä2025Ç¯¤Î¶É¥¢¥ÊÂà¼Ò¡¢¡È¥É¥ß¥Î¡É¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤ÍýÍ³¤È¤Ï¡©
¡¡12·î25Æü¡¢NHK¡¦ÏÂµ×ÅÄËãÍ³»Ò¥¢¥Ê¤ÎÂà¼ÒÊóÆ»¤¬Èô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¡£Æþ¶É°ÊÍè°ì´Ó¤·¤Æ¥Ë¥å¡¼¥¹Èª¤òÊâ¤ß¡¢¡Ø¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤ÎÁí¹ç»Ê²ñ¤â2ÅÙÌ³¤á¤ë¤Ê¤ÉÀäÂÐÅª¥¨¡¼¥¹¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤¿Èà½÷¤À¤¬¡¼¡¼¡£
¡ÖÏÂµ×ÅÄ¥¢¥Ê¤ÏÍèÇ¯3·îËö¤Þ¤Ç¤ËÂà¿¦¤·¡¢4·î¤«¤é¥Õ¥ê¡¼¤Ç³èÆ°¤¹¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Æ±25Æü¤Î¡Ø¥¹¥Ý¥Ë¥Á¥¢¥Í¥Ã¥¯¥¹¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤¹¤Ç¤ËÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÅÚÍË¸á¸å10»þÏÈ¤ÇÍè½Õ¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ëÊóÆ»ÈÖÁÈ¤Î¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤ËÆâÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡º£Ç¯¤ÏNHK¤Ë¸Â¤é¤º¡¢³Æ¶É¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÂà¿¦¥é¥Ã¥·¥å¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¡Ö12·î22Æü¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Î´äÅÄ³¨Î¤Æà¥¢¥Ê¤ÎÂà¼Ò¤¬¡ØÊ¸½Õ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡Ù¤Ê¤É¤ÇÊó¤¸¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø¥¹¥Ã¥¥ê¡Ù¤ä¡ØÀ¤³¦¤Þ¤ë¸«¤¨¡ª¥Æ¥ì¥ÓÆÃÁÜÉô¡Ù¡Ø¥·¥å¡¼¥¤¥Á¡Ù¤Ç³èÌö¡£¡È¥Ý¥¹¥È¿åËÎËãÈþ¡É¤ÎºÇÍÎÏ¸õÊä¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ÍèÇ¯3·î¤ËÂà¼ÒÍ½Äê¤À¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡TBS¤È¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÏÆÃ¤ËÅÙ½Å¤Ê¤ëÂà¿¦¥É¥ß¥Î¤Ç¿¼¹ï¤Ê¥À¥á¡¼¥¸¤òÉé¤Ã¤¿¡£
¡ÖºòÇ¯Ëö¤Ë¾®ÁÒ¹°»Ò¥¢¥Ê¤¬Âà¿¦¡£º£Ç¯¤ËÆþ¤ê²ÃÆ£¥·¥ë¥Ó¥¢¥¢¥Ê¤¬Âè4»ÒÇ¥¿±¤òµ¡¤Ë¡¢3·î¤Ë¤Ï±§ÆâÍüº»¥¢¥Ê¤¬·ëº§¤ò¡ÈÀáÌÜ¡É¤ËÂà¿¦¤ò·è°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡£12·î¤Ë¤Ï¡¢¡Ø¥µ¥ó¥Ç¡¼¡¦¥¸¥ã¥Ý¥ó¡Ù¤Î¿Ê¹Ô¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤¿ÎÉ¸¶°ÂÈþ¥¢¥Ê¤¬ÍèÇ¯1·î¤Ç¤ÎÂà¼Ò¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡1Ç¯¤Ç4¿Í¤â¶É¤Î´é¤ò¼º¤Ã¤¿TBS¡£¤½¤ì¤ËÎØ¤ò¤«¤±¤Æ¿¼¹ï¤Ê¤Î¤¬¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤À¡£º£Ç¯¤À¤±¤Ç6¿Í¤¬¤ªÂæ¾ì¤òµî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Î¼Â¶·¤òÃ´Åö¤·¤¿¶É¤Î¥¹¥Ý¡¼¥ÄÃæ·Ñ¤Î´é¡¢À¾²¬¹§ÍÎ¥¢¥Ê¤¬3·îËö¤ÇÂà¼Ò¤·¡¢Æ±3·î10Æü¤Ë¤Ï±ÊÅçÍ¥Èþ¥¢¥Ê¤ÈÄØ¸¶·Ä»Ò¥¢¥Ê¤Î¡È¥À¥Ö¥ëÂà¼Ò¡É¤âÏÃÂê¤Ë¡£6·î¤Ë¤Ï¡Ø¤Ý¤«¤Ý¤«¡Ù¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤¿´ßËÜÍýº»¥¢¥Ê¤¬¤ï¤º¤«3Ç¯¤ÇÂà¼Ò¡£8·î¤Ë¤ÏÀÄÅçÃ£Ìé¥¢¥Ê¤¬ÄêÇ¯Âà¿¦¡£12·î1Æü¤Ë¤Ï¡Ø¤á¤¶¤Þ¤·¥Æ¥ì¥Ó¡Ù¡Ø¤µ¤ó¤Þ¤Î¤ª¾Ð¤¤¸þ¾å°Ñ°÷²ñ¡Ù¡ØMr.¥µ¥ó¥Ç¡¼¡Ù¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¿Æ£ËÜËüÍüÇµ¥¢¥Ê¤¬Ç¯ÆâÂà¼Ò¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡Ï¢Â³Âà¼Ò¤Ë¤Ï²¿¤«¶¦ÄÌÅÀ¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡ÖÆÃ¤Ë½÷À¥¢¥Ê¤Î¾ì¹ç¤Ï·ëº§¤äÇ¥¿±¡¢½Ð»º¤Ê¤É¼«¿È¤Î¿ÍÀ¸¤ÎÀáÌÜ¤ËºÝ¤·¤Æº£¸å¤Î¿È¤Î¿¶¤êÊý¤ò¹Í¤¨¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÏÂµ×ÅÄ¥¢¥Ê¤Î¾ì¹ç¤Ï2¿Í¤ÎÍÄ¤¤»Ò°é¤Æ¤È¥ï¡¼¥¯¥é¥¤¥Õ¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬ÍýÍ³¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Ä«ÈÖÁÈ¤Ê¤É²á¹ó¤Ê¶ÐÌ³ÂÎÀ©¤âÂÎ¤Ë´®¤¨¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤ì¤Ë¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤ä¤ë¤³¤È¤Ï·ÝÇ½¿Í¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢µëÎÁ¤ÏÅ·¤ÈÃÏ¤Û¤É°ã¤¤¤Þ¤¹¡£²ñ¼Ò°÷¤È¤¤¤¦°ÂÄê¤·¤¿¿ÈÊ¬¤À¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¶È¼ï¤ÇÅ¾¿¦³èÆ°¤¬°ìÈÌ²½¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ëº£¡¢¥Õ¥ê¡¼¤Ç²Ô¤¤¤À¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤È¹Í¤¨¤ë¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬Áý¤¨¤ë¤Î¤ÏÅöÁ³¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×¡Ê·ÝÇ½¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë
¡¡¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Ø¤Î¿®Íê¤òÍÉ¤ë¤¬¤¹ÌäÂê¤âµ¯¤³¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¾ì¹ç¤Ïº£Ç¯1·î¡¢ÃæµïÀµ¹¤µ¤ó¤ÎÌäÂê¤ËÃ¼¤òÈ¯¤·¤Æ¶É¤¬¿®Íê¤ò¼º¤Ã¤¿¤³¤È¤âÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£°ìÏ¢¤ÎÊóÆ»¤òÄÌ¤¸¤ÆÉâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Î¸Å¤¤ÂÎ¼Á¤Ç¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿»öÂÖ¤Ë¥²¥ó¥Ê¥ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤âÂà¿¦¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ëÍýÍ³¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡2022Ç¯¤ËÂà¼Ò¤·¡¢µÈËÜ¶½¶È¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿µ×ÂåË¨Èþ¥¢¥Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢12·î25ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ø¤µ¤ó¤Þ¤Î¤ª¾Ð¤¤¸þ¾å°Ñ°÷²ñ¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹À¸ÊüÁ÷SP¡Ù¤Ç¥³¥í¥³¥í¥Á¥¥Á¥¥Ú¥Ã¥Ñ¡¼¥º¡¦¥Ê¥À¥ë¤µ¤ó¤¬¡Ø¤á¤Ã¤Á¤ã¹¬¤»¤½¤¦¤Ç¤¹¡Ù¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Âà¿¦¤·¡¢¡È·ÝÇ½¿Í¡É¤È¤·¤Æ¥¥é¥¥é¤¹¤ëÀèÇÚ¤¿¤Á¤ò¸«¤Æ¡¢¸åÇÚ¤â¡Ø»ä¤â¡Ù¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¶á¤¤¾Íè¡¢¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹ÉôÌç¤¬½Ì¾®¤·¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤ò³°Éô¤Î¡È¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¡É¤ËÍê¤ëÆü¤âÍè¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
¡Ö¶É¥¢¥Ê¡×¤Ï¤¤¤Ä¤«¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¡¼¡¼¡£