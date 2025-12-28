PSYCHIC FEVER、2026年日本ツアー＆2ndアルバムリリース、ワールドツアーを発表
PSYCHIC FEVERが、2026年に日本ツアー＜PSYCHIC FEVER JAPAN TOUR 2026 “THE ROOTS”＞を開催することが発表された。
発表が行なわれたのは本日28日に千葉・ららアリーナ 東京ベイにて行われた＜BALLISTIK BOYZ×PSYCHIC FEVER SPECIAL STAGE 2025 “THE FESTIVAL”〜年末大感謝祭〜＞にて。日本ツアーは2026年4月9日(木)の大阪公演を皮切りに、東京、愛知、福岡、宮城の5都市を巡る予定だ。国内外に活動の幅を広げるPSYCHIC FEVERの”ルーツを再確認する旅”として、ForEVER（ファンネーム）へ想いを直接届けるツアーとなる。
さらに来年夏には、4年ぶりとなる2ndアルバムの発売も決定。アルバムを引っ提げてのワールドツアー開催も決定した。
日本ツアーのチケット先行はPSYCHIC FEVER OFFICIAL FAN CLUB 、PSYCHIC FEVER GLOBAL OFFICIAL FAN CLUB 先行抽選予約にて2026年1月7日(水) 15:00よりスタート。
◆ ◆ ◆
■小波津志 コメント
この度、来年リリースのアルバムとライブツアーの発表をさせていただきました！
2025年は自分たちにとっても多くの貴重な経験、景色を見ることができました。
この一年を経て2026年はグループにとって新たな節目となる一年にすべく
自分たちのルーツとなったものは何か、7つの個性から生まれる自分達らしさや違いは何なのか
皆さんに新たな化学反応をお見せする作品にしたいと思っています。
ここから更にワクワクするような内容を展開していく予定なので、
心から楽しみにしていただけると嬉しいです！
◆ ◆ ◆
■＜PSYCHIC FEVER JAPAN TOUR 2026 “THE ROOTS”＞
大阪・Zepp Osaka Bayside
2026年4月9日(木) 開場17:30/開演18:30
東京・Zepp Haneda (TOKYO)
2026年4月15日(水) 開場17:30/開演18:30
愛知 ・Zepp Nagoya
2026年4月22日(水) 開場17:30/開演18:30
福岡 ・Zepp Fukuoka
2026年4月24日(金) 開場17:30/開演18:30
宮城 ・SENDAI GIGS
2026年4月29日(水・祝) 開場15:00/開演16:00
■チケット料金
全自由：\9,900 (チケット代 \9,000＋税)
※整理番号付き・入場時ドリンク代別途
関連リンク
◆PSYCHIC FEVER オフィシャルX
◆PSYCHIC FEVER オフィシャルInstagram
◆PSYCHIC FEVER オフィシャルYouTubeチャンネル
◆PSYCHIC FEVER オフィシャルTikTok