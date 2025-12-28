スタダ女性アイドルグループ3組、2026年春をもって解散へ「次のステージへ進むための前向きな決断」【全文】
【モデルプレス＝2025/12/28】スターダストプロモーションの女性アイドルセクション「STAR PLANET」に在籍するAMEFURASSHI、ukka、LumiUnionの3組が、2026年春をもって解散することが分かった。12月28日、公式サイトにて発表された。
公式サイトでは「スタープラネット所属アイドルグループ解散に関するお知らせ」とし、「このたび、2026年春をもちましてAMEFURASSHI 、ukka 、LumiUnionは、それぞれの活動を終了し、解散する運びとなりましたことをご報告申し上げます」と発表。「本決定に至るまで、今後の活動の方向性と可能性などを総合的に検討を重ねてまいりました。誠に残念ではございますが、それぞれが次のステージへ進むための前向きな決断であることをご理解いただけましたら幸いです」と伝えた。
続けて「これまで各グループを応援してくださったファンの皆様、関係者の皆様、そして日々支えてくださったすべての方々に、心より感謝申し上げます。皆様からの温かいご声援とご支援は、メンバーにとって何ものにも代えがたい大きな力となっておりました」とファンへ感謝。「解散後につきましては、メンバーそれぞれが新たな目標に向かって歩みを進めてまいります。引き続き温かく見守っていただけましたら幸いです」と記した。
また「それぞれのグループの解散日時、今後のライブ、イベント、配信、グッズ販売等に関する詳細につきましては、各グループの公式サイトおよび公式SNSにて順次ご案内いたします」としている。
「STAR PLANET（通称スタプラ）」は、スターダストプロモーションの女性アイドルセクション。ももいろクローバーZ、私立恵比寿中学、超ときめき◆宣伝部（※◆は正式にはハートマーク）などが在籍している。
AMEFURASSHIは2018年に結成され、現在は愛来、市川優月、小島はな、鈴木萌花の4人で活動。ukkaは2015年に桜エビ〜ずとして結成され、2019年11月にukkaへ改名。結成10周年を迎えた現在は、7人で活動している。2019年に浪江女子発組合として結成されたLumiUnionは、2025年6月に現在のグループ名へ変更。ももいろクローバーZの佐々木彩夏を含む8人で活動している。3組は、2025年12月31日開催の「第9回 ももいろ歌合戦」に出演する。（modelpress編集部）
スタープラネット所属アイドルグループ解散に関するお知らせ
平素より、スタープラネット所属アイドルグループへの温かいご支援を賜り、心より御礼申し上げます。
このたび、2026年春をもちましてAMEFURASSHI 、ukka 、LumiUnionは、それぞれの活動を終了し、解散する運びとなりましたことをご報告申し上げます。
本決定に至るまで、今後の活動の方向性と可能性などを総合的に検討を重ねてまいりました。誠に残念ではございますが、それぞれが次のステージへ進むための前向きな決断であることをご理解いただけましたら幸いです。
これまで各グループを応援してくださったファンの皆様、関係者の皆様、そして日々支えてくださったすべての方々に、心より感謝申し上げます。皆様からの温かいご声援とご支援は、メンバーにとって何ものにも代えがたい大きな力となっておりました。
解散後につきましては、メンバーそれぞれが新たな目標に向かって歩みを進めてまいります。引き続き温かく見守っていただけましたら幸いです。
なお、それぞれのグループの解散日時、今後のライブ、イベント、配信、グッズ販売等に関する詳細につきましては、各グループの公式サイトおよび公式SNSにて順次ご案内いたします。
改めまして、これまでの長きにわたりAMEFURASSHI、ukka、LumiUnionへのご声援とご支援に心より御礼申し上げますとともに、引き続き各メンバーの今後の活動、スタープラネットに変わらぬご支援を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。
2025年12月28日
スタープラネット
