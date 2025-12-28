ポルノグラフィティが新曲「はみだし御免」のリリースを発表、その詳細が明らかになった。

新曲「はみだし御免」は、直木賞作家・今村翔吾の大ヒット小説『羽州ぼろ鳶組』シリーズの第1作『火喰鳥』が原作のTVアニメ『火喰鳥 羽州ぼろ鳶組』のオープニングテーマとして起用される。初回オンエア日の1月11日に配信リリースされることも決定した。

作詞・作曲を担当したのはギターの新藤晴一。原作の時代感ならではの和風表現を交えながら、当時、不器用にも古きを守り突き進んだ主人公を、今の変革の時代に葛藤する人たちにも重ねた強烈な応援歌だ。同楽曲が使用されたアニメ『火喰鳥』PV第2弾も本日12月28日に公開となった。

ポルノグラフィティは2026年、2月のEP『種』配信リリースに始まり、同月よりスタートする全国28ヶ所35公演のホールツアー＜水＞を経て、秋頃リリースのオリジナルアルバム『果実』へと続く活動内容がすでに発表されている。

以下に、新曲「はみだし御免」に関するポルノグラフィティのコメントをお届けしたい。

◆ ◆ ◆

▼オープニングテーマ起用にあたって

「時代もののテーマ曲を作らせてもらうのは初めてだったので、自分たちでも面白い挑戦になるなと思いました。「火喰鳥」の世界に少しでも華を添えられるような作品になれば嬉しく思います」

▼「はみだし御免」に込めた想い

「自分自身は主人公の“松永源吾”のようになることはできそうにありませんが、周りに彼がいたらどう思うか、といった視点で作り始めました。彼を友人知人にもつと憧れの存在になるのか迷惑になるのか、どっちなんでしょうか」

──ポルノグラフィティ

◆ ◆ ◆

■新曲「はみだし御免」

2026年1月11日(日)先行配信開始

配信リンク：https://pornograffitti.lnk.to/Desperado

作詞・作曲：新藤晴一

編曲：綿引裕太, 田中ユウスケ, PORNOGRAFFITTI

※TVアニメ『火喰鳥 羽州ぼろ鳶組』オープニングテーマ ■TVアニメ『火喰鳥 羽州ぼろ鳶組』

放送局：CBC/TBS系全国28局ネット「アガルアニメ」枠

放送開始：2026年1月11日 日曜夜11時30分〜

※放送時間は編成の都合など変更となる可能性がございます

公式サイト：https://hikuidori-project.com/

原作：直木賞作家 今村翔吾 今村翔吾

■EP『種』

2026年2月配信リリース予定

■13thアルバム『果実』

2026年秋頃リリース予定

特設サイト：https://sp.pornograffitti.jp/13thal-20thlc/

■＜20thライヴサーキット “水”＞

2月27日(金) 千葉・市原市市民会館 大ホール

open17:30 / start18:30

3月03日(火) 兵庫・神戸国際会館 こくさいホール

open17:30 / start18:30

3月05日(木) 鳥取・米子コンベンションセンター 多目的ホール

open17:30 / start18:30

3月06日(金) 島根・島根県芸術文化センター “グラントワ”大ホール

open17:30 / start18:30

3月19日(木) 静岡・アクトシティ浜松 大ホール

open17:30 / start18:30

3月23日(月) 大阪・フェスティバルホール

open17:30 / start18:30

3月24日(火) 大阪・フェスティバルホール

open17:30 / start18:30

3月27日(金) 新潟・新潟県民会館

open17:30 / start18:30

4月02日(木) 京都・ロームシアター京都 メインホール

open17:30 / start18:30

4月04日(土) 福井・フェニックス・プラザ エルピス大ホール

open16:30 / start17:30

4月06日(月) 石川・金沢歌劇座

open17:30 / start18:30

4月10日(金) 香川・レグザムホール 大ホール

open17:30 / start18:30

4月13日(月) 愛媛・松山市民会館 大ホール

open17:30 / start18:30

4月18日(土) 北海道・帯広市民文化ホール 大ホール

open16:30 / start17:30

4月20日(月) 北海道・札幌文化芸術劇場hitaru

open17:30 / start18:30

4月21日(火) 北海道・札幌文化芸術劇場hitaru

open17:30 / start18:30

4月24日(金) 東京・府中の森芸術劇場 どりーむホール

open17:30 / start18:30

4月26日(日) 茨城・ザ・ヒロサワ・シティ会館 大ホール

open16:30 / start17:30

5月06日(水) 東京・SGCホール有明

open16:30 / start17:30

5月08日(金) 広島・広島文化学園HBGホール

open17:30 / start18:30

5月09日(土) 広島・広島文化学園HBGホール

open16:30 / start17:30

5月15日(金) 秋田・あきた芸術劇場ミルハス 大ホール

open17:30 / start18:30

5月17日(日) 岩手・トーサイクラシックホール岩手 大ホール

open16:30 / start17:30

5月19日(火) 宮城・仙台サンプラザホール

open17:30 / start18:30

5月20日(水) 宮城・仙台サンプラザホール

open17:30 / start18:30

5月29日(金) 三重・三重県文化会館 大ホール

open17:30 / start18:30

5月30日(土) 岐阜・長良川国際会議場 メインホール

open16:30 / start17:30

6月09日(火) 愛知・Niterra日本特殊陶業市民会館 フォレストホール

open17:30 / start18:30

6月10日(水) 愛知・Niterra日本特殊陶業市民会館 フォレストホール

open17:30 / start18:30

6月14日(日) 長崎・アルカスSASEBO 大ホール

open16:30 / start17:30

6月16日(火) 福岡・福岡サンパレス ホテル＆ホール

open17:30 / start18:30

6月17日(水) 福岡・福岡サンパレス ホテル＆ホール

open17:30 / start18:30

6月20日(土) 沖縄・沖縄コンベンションセンター 劇場棟

open16:30 / start17:30

7月07日(火) 東京・東京ガーデンシアター

open17:30 / start18:30

7月08日(水) 東京・東京ガーデンシアター

open17:30 / start18:30

※開場 / 開演時間は変更になる場合がございます

▼チケット料金

指定席：11,000円(税込)

【love up! チケット先行2次受付(抽選)】

受付期間：12/28(日)12:00〜2026/1/7(水)23:59

■＜みなとみらいロマンスポルノ’25 〜THE OVEЯ〜＞

12月28日(日) 神奈川・ぴあアリーナMM

open16:00 / start17:00

12月29日(月) 神奈川・ぴあアリーナMM

open17:00 / start18:00

12月31日(水) 神奈川・ぴあアリーナMM

open21:00 / start22:30

※カウントダウン公演 love up!会員限定

▼チケット

オリジナルグッズ付き 指定席：16,500円(税込)

指定席：13,200円(税込)

特設サイト：https://sp.pornograffitti.jp/rp25/

■オンライン生配信＜みなとみらいロマンスポルノ’25 〜THE OVEЯ〜＞

2025年12月31日(水)

open21:00 / start22:30 ※カウントダウン公演

配信メディア：LIVESHIP

料金：￥4,500 (tax in)

▼アーカイブ配信日時：

ライヴ配信終了後準備が整い次第〜2026年1月7日(水)23:59

※アーカイブ配信開始はLIVESHIP公式Xにてお知らせ

特設サイト：https://liveship.tokyo/pornograffitti_rp25/

