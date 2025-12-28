「お出かけ服ない」40・50代に！【ZARA】1枚でおしゃ見え♡「優秀ワンピ」

おしゃれしてお出かけしたいのに、着たい服がない……そんなことにならないように、1枚で決まるワンピースを持っておくといいかも。そこで今回紹介したいのは【ZARA（ザラ）】のシャツワンピース。体のラインを拾いすぎない上品なシルエットが、大人の魅力を引き立ててくれそうです。

上品に決まるチョコレートカラーワンピ

【ZARA】「ベルト付きミディ丈シャツワンピース」 \6,990（税込・セール価格）

深みのあるチョコレートカラーが、大人上品なシャツワンピ。ウエストの細ベルトが自然にメリハリを作り、腰位置を高く見せてくれます。襟付きできちんと感もありつつ、メタリックなゴールドカラーのバックルやボタンもアクセントに。フェイクファーアウターやロングブーツを合わせれば、華やかさをプラスできそうです。

チェック柄ワンピで即おしゃ見え

【ZARA】「プリーツチェック柄ミディ丈ワンピース」 \5,150（税込・セール価格）

チェック柄が印象的な、カジュアルに着こなしやすいワンピース。ウエストのプリーツディテールで、すっきりとメリハリを出しやすいのが魅力です。ボアアウター × ブーツ合わせのほか、ダウンジャケット × スニーカーなど、さまざまなおしゃ見えコーデを楽しめそう。

