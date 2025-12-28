CHEMISTRY¡¢25¼þÇ¯µÇ°¥«¥Ð¡¼¥Ù¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥àÈ¯Çä·èÄê¡£°Â¼¼ÆàÈþ·Ã¡¢globe¤ÎÌ¾¶Ê¤ò¿·Ï¿¥«¥Ð¡¼
CHEMISTRY¤¬2026Ç¯¤Ë·Þ¤¨¤ë¥Ç¥Ó¥å¡¼25¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¥«¥Ð¡¼¥Ù¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØStill Shine ¡¼ Her Songs, Our Harmony¡¼¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
º£ºî¤Ç¤Ï¤³¤ì¤Þ¤ÇÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¿¿ô¡¹¤Î¥«¥Ð¡¼¶Ê¤ÎÃæ¤«¤é½÷À¥·¥ó¥¬¡¼¤Î³Ú¶Ê¤Ë¹Ê¤Ã¤Æ¼ýÏ¿¡£¤Þ¤¿¡¢¿·Ï¿¤Î¥«¥Ð¡¼¶Ê¤È¤·¤Æ¡¢Baby Don¡Çt Cry¡Ê¸µ¶Ê¡§°Â¼¼ÆàÈþ·Ã¡Ë¡¢DEPARTURES¡Ê¸µ¶Ê¡§globe¡Ë¤Î2¶Ê¤â¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¡£½é²óÈ×Blu-ray¤Ë¤Ï¡¢2025Ç¯12·î28Æü(Æü) THEATER MILANO-Za¤Ë¤Æ³«ºÅ¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¡ãCOMPLETE 2025¡ä±ÇÁü¤ò°ìÉô¼ýÏ¿¤¹¤ë¡£
CHEMISTRY¤Ïº£ºî¤ò¤Ò¤Ã¤µ¤²¡¢25¼þÇ¯µÇ°¥Ä¥¢¡¼¤ò2026Ç¯2·î19Æü(ÌÚ)¿ÀÆàÀî¡¦¥«¥ë¥Ã¥Ä¤«¤ï¤µ¤¸ø±é¤è¤ê¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤ë¡£
¢£Cover Best Album¡ØStill Shine ¡¼ Her Songs, Our Harmony¡¼¡Ù
2026Ç¯3·î4Æü È¯Çä
½é²ó¸ÂÄêÈ×[CD+Blu-ray] AICL-4880¡Á1 / 6,050±ß(ÀÇ¹þ)
ÄÌ¾ïÈ×[CD] AICL-4882¡¡/ 3,000±ß(ÀÇ¹þ)
¡ã¼ýÏ¿¶Ê¡ä
1,¡ÖBaby Don¡Çt Cry¡×¡Ê°Â¼¼ÆàÈþ·Ã¡Ë¢¨¿·Ï¿
2,¡ÖDEPARTURES¡×¡Êglobe¡Ë¢¨¿·Ï¿
3,¡Ö¥ß¡¦¥¢¥â¡¼¥ì¡×¡ÊÃæ¿¹ÌÀºÚ¡Ë
4,¡ÖSWEET MEMORIES¡×¡Ê¾¾ÅÄÀ»»Ò¡Ë
5,¡ÖÍ¼°Ç¤ò¤Ò¤È¤ê¡×¡Ê¾¾Ç¤Ã«Í³¼Â¡Ë
6,¡Ö¥é¥ô¡¦¥¤¥º¡¦¥ª¡¼¥ô¥¡¡¼¡×¡Ê²¤ÍÛèËèË¡Ë
7,¡ÖºÇ¸å¤ÎÌë¡× ¡Ê³ëÃ«ÍÕ»Ò¡Ë
¢£¡ãCHEMISTRY 25th Anniversary TOUR ¡ÖThe 2 Pulse¡×¡ä
2026Ç¯
2·î19Æü(ÌÚ)¿ÀÆàÀî ¥«¥ë¥Ã¥Ä¤«¤ï¤µ¤ (³«¾ì18:15/³«±é19:00)
2·î22Æü(Æü)Ê¡²¬ µ×Î±ÊÆ¥·¥Æ¥£¥×¥é¥¶ ¥¶¡¦¥°¥é¥ó¥É¥Û¡¼¥ë (³«¾ì17:00/³«±é18:00)
2·î23Æü(·î½Ë)·§ËÜ ·§ËÜ¸©Î©·à¾ì ±é·à¥Û¡¼¥ë(³«¾ì17:00/³«±é18:00)
2·î28Æü(ÅÚ)µÜ¾ë ÀçÂæ¶ä¹Ô¥Û¡¼¥ë ¥¤¥º¥ß¥Æ¥£21 Âç¥Û¡¼¥ë(³«¾ì17:00/³«±é18:00)
3·î6Æü(¶â)°¦ÃÎ ´¢Ã«»ÔÁí¹çÊ¸²½¥»¥ó¥¿¡¼ ¥¢¥¤¥ê¥¹ Âç¥Û¡¼¥ë(³«¾ì18:00/³«±é19:00)
3·î7Æü(ÅÚ)Åìµþ LINE CUBE SHIBUYA (³«¾ì17:00/³«±é18:00)
3·î21Æü(ÅÚ)ÉÙ»³ ¥¯¥í¥¹¥é¥ó¥É¤ª¤ä¤Ù (³«¾ì17:00/³«±é17:30)
3·î22Æü(Æü)Ä¹Ìî ÂçÄ®»ÔÊ¸²½²ñ´Û(Âç¥Û¡¼¥ë) (³«¾ì17:00/³«±é17:30)
3·î28Æü(ÅÚ)°ñ¾ë ¥¶¡¦¥Ò¥í¥µ¥ï¡¦¥·¥Æ¥£²ñ´Û (³«¾ì16:45/³«±é17:30)
3·î29Æü(Æü)ÀÅ²¬ ÀÅ²¬»ÔÀ¶¿åÊ¸²½²ñ´Û¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥È Âç¥Û¡¼¥ë (³«¾ì17:00/³«±é18:00)
4·î18Æü(ÅÚ)ÆÊÌÚ ÆÊÌÚ¸©Áí¹çÊ¸²½¥»¥ó¥¿¡¼ (³«¾ì16:45/³«±é17:30)
4·î23Æü(ÌÚ)ËÌ³¤Æ» »¥ËÚ»Ô¶µ°éÊ¸²½²ñ´Û(Âç¥Û¡¼¥ë) (³«¾ì18:00/³«±é19:00)
4·î25Æü(ÅÚ)ËÌ³¤Æ» ¥³¡¼¥Á¥ã¥ó¥Õ¥©¡¼¶üÏ©Ê¸²½¥Û¡¼¥ë(Âç¥Û¡¼¥ë) (³«¾ì17:00/³«±é18:00)
4·î29Æü(¿å½Ë) Âçºå NHKÂçºå¥Û¡¼¥ë (³«¾ì17:00/³«±é18:00)
¥Á¥±¥Ã¥ÈÎÁ¶â
Á´ÀÊ»ØÄêÀÊ \8,900(ÀÇ¹þ)
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¢¡CHEMISTRY Official site
¢¡CHEMISTRY Official YouTube
¢¡CHEMISTRY Official TikTok
¢¡CHEMISTRY Official X
¢¡CHEMISTRY Official Instagram