²ÏÆâ²ÈµÆ¿å´Ý¡¢ËüÇî¤ÇÂç´êÀ®½¢¡ªÎ©Ìò¼Ô¤ÎµÈÂ¼ÃÎ»ö¤Ë¤µ¤é¤Ê¤ë¤ª¤Í¤À¤ê¡Ö¤À¤ë¤Þ¤ËÌÜÆþ¤ì¤Æ¡×
¡¡¡ÚµÆ¿å´ÝÅ¹¼çÄÁÊõÆ²¡ã³ÈÂçÈÇ¡äµÈÂ¼ÃÎ»öVSµÆ¿å´ÝËüÇîÁí·è»»ÂÐÃÌ¡Ê5¡Ë¡Û¥¹¥Ý¥Ë¥Á¥¢¥Í¥Ã¥¯¥¹¤Ç¥³¥é¥à¡ÖÄÁÊõÆ²¡×¤òÉÔÄê´üÏ¢ºÜ¤¹¤ë²ÏÆâ²ÈµÆ¿å´Ý¤¬¡¢µÈÂ¼ÍÎÊ¸ÂçºåÉÜÃÎ»ö¤ÈÆÃÊÌÂÐÃÌ¤·¤¿¡£µÆ¿å´Ý¤ÏÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Ç¤ÎÌó8000¿Í¤ÎËßÍÙ¤ê¤Ç²»Æ¬¼è¤ê¤òÌ³¤á¤¿¡£µÈÂ¼»á¤«¤éÄó°Æ¤ò¼õ¤±¤Æ2Ç¯¡¢¸ø±é¤òÌµ»ö¤Ë½ª¤¨¤¿µÆ¿å´Ý¤Ï¤¢¤ëÍ×Ë¾¤ò¤·¤¿¡£
µÈ¡¡¡ÊÍÑ°Õ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤ò»Ø¤·¤Æ¡Ë¤³¤ì¤Ç¤¹¤è¡¢8000¿Í¤¬¡£±ó¤¯¤Æ¸«¤¨¤Ê¤¤¡£¤¢¤ÎÆü¤Ï²ÏÆâ²»Æ¬¤ÇÀ¤³¦¤¬°ì¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Æü¤Ç¤¹¤Í¡£³¤³°¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤â¸«¤è¤¦¸«¤Þ¤Í¤ÇÍÙ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤è¡£µÆ¿å´Ý¤µ¤ó¤Ë´¶¼Õ¤Ç¤¹¤Í¡£
²Ï¡¡¤³¤Á¤é¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¡£ÉÜÄ£¤Ø23Ç¯¤Ë¤¦¤«¤¬¤Ã¤¿ÍâÇ¯¡¢ËßÍÙ¤ê¥Ä¥¢¡¼¤Î½Ð¿Ø¼°¤Ë¤ª¤¤¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¤ÆÀµ¼°¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡£¤½¤³¤Ç¤¦¤Á¤Î¸å±ç²ñ¤¬¡Ö¡Ê´ÔÎñ½Ë¤¤¤È¡ËÂç´êÀ®½¢¡¢¤¤¤è¤¤¤èËüÇî¤Ç¤¹¤Í¤È¤³¤ÎÃåÊª¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë¤«¤éÂç²°º¬¥ê¥ó¥°¤Ç²Î¤Ã¤¿¸å¡¢¤À¤ë¤Þ¤ÎÌÜ¤òÃÎ»ö¤ËÆþ¤ì¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¡£¼Â¤Ïº£Æü¤ÎÃåÊª¤Ï¤³¤ì¡£
µÈ¡¡¤À¤ë¤Þ¡¢ÌÜ¤¬°ì¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
²Ï¡¡¤Ç¤âËÍ¤â¡ÊËßÍÙ¤êÅöÆü¤Ï¡Ë¡ÖÁö¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤Ç¤¹¤«¤é¡£¤Ç¡¢¤¤ç¤¦ÌÜ¤òÆþ¤ì¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤»¤ó¤«¡©ËÍ¤ÎÌ´¤¬³ð¤Ã¤¿¡£ÌÜ¤Î²£¤Ë¥µ¥¤¥ó¤â¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£
µÈ¡¡¤À¤ë¤Þ¤ËÌÜ¤òÆþ¤ì¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
²Ï¡¡¡ÊËÜÈÖ¤Ï¡Ë¤³¤ÎÃåÊª¤Ç¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¢¤¤¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÅöÆü½ë¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÍ¤¬Ç®Ãæ¾É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤«¤ó¡£ÎÃ¤·¤¤ÃåÊª¤ËÂØ¤¨¤¿¡£¤³¤ÎÃåÊª¡¢°ì±þ»ý¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¿¤±¤ì¤É¡£
µÈ¡¡Àµ¼°¤Ë¥ª¥Õ¥¡¡¼¤·¤¿¤È¤¤Ç¤¹¤Í¡£Ì¾Á°¤â½ñ¤¤Þ¤·¤ç¤«¡©
²Ï¡¡ÃÎ»ö¤â¤è¤¯¥µ¥¤¥ó¤µ¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤±¤ì¤É¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÃåÊª¤Ë¥µ¥¤¥ó¤Ï¡©
µÈ¡¡½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¤Í¡£
²Ï¡¡°Ê¸å¡¢Ã¯¤«¤¬¥µ¥¤¥ó¤·¤Æ¤¯¤ì¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¡¢¤»¤ó¤È¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
µÈ¡¡Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
²Ï¡¡°ìÉÊ¤â¤Î¤¬ÃÍÂÇ¤Á¤Ç¤¹¤«¤é¡£
µÈ¡¡¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÂçºåÉÜÃÎ»ö¡¡µÈÂ¼ÍÎÊ¸¡¡2025Ç¯ËüÇî¡¡²ÏÆâ²»Æ¬¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤ÈÆþ¤ì¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨¡Ê6¡Ë¤ËÂ³¤¯