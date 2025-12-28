Ãæ°æµ®°ì¡¢Æâ´ÛËÒ»Ò¤µ¤ó¤Î½Ð¿ÈÃÏ¤ÇÏ¯ÆÉ·à¡Ö½ª¤ï¤Ã¤¿¿Í¡×¸ø±é¤ò·×²è¤·¤Æ¤¤¤¿¡ÖÉ¬¤º¹Ô¤¯¤«¤é¤Í¡×
ÇÐÍ¥Ãæ°æµ®°ì¡Ê64¡Ë¤Î¸ø¼°X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤¬28Æü¹¹¿·¤µ¤ì¡¢17Æü¤Ë77ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿µÓËÜ²È¤ÎÆâ´ÛËÒ»Ò¤µ¤ó¤ò¤·¤Î¤ó¤À¡£
Ãæ°æ¤Ï¡ÖºÇ¹â¤Î½÷À¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¡¢¡ÖÆâ´ÛËÒ»Ò¤µ¤ó¤¬Ë´¤¯¤Ê¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£2023Ç¯¡¢Ï¯ÆÉ·à¡Ø½ª¤ï¤Ã¤¿¿Í¡Ù¤ÎËÜÆÉ¤ß¤Î»þ¤Ë½é¤á¤Æ¤ª²ñ¤¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÑÛ¤È¤·¤Æ¡¢ËÜÅö¤ËÁÇÅ¨¤Ê½÷À¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö¤´½Ð¿È¤¬½©ÅÄ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¡Ø¤³¤Î¸ø±é¤ÏÅìËÌ¤Ë»ý¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤ÆÄº¤¤¿¤¤¤ï¡£ÅìËÌ¤ÇÀ§Èó¤ä¤Ã¤Æ¤Í¡Ù¤È¤¤¤¦¤ª¸ÀÍÕ¤òÄº¤¡¢ÍèÇ¯3·î¤«¤é¤Î¸ø±é¤ò·×²è¡£¡Ø½©ÅÄ¸ø±é¤Ë¤Ï¡¢É¬¤º¹Ô¤¯¤«¤é¤Í¡Ù¤È¶Ä¤Ã¤Æ²¼¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡ÄËÜÅö¤Ë»ÄÇ°¤Ç¤¹¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö¥¥à¥éÎÐ»Ò¤µ¤ó¤È¡¢Æâ´Ü¤µ¤ó¤ÎÁÛ¤¤¤ò¶»¤Ë¡¢ÂçÀé½©³Ú¤Þ¤Ç¡¢¤ªµÒÍÍ¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ëÍÍÌ³¤á¤¿¤¤¤È¡¢¶¯¤¯¶¯¤¯¿´¤Ë·è¤á¤Þ¤·¤¿¡×¤È·è°Õ¤ò¤Ä¤Å¤ê¡¢¡Ö¿´¤«¤é¡¢¤´Ì½Ê¡¤ò¤ªµ§¤êÃ×¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÄÉÅé¤·¤¿¡£