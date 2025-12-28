¸¤¤Î¡ØÁá¿©¤¤¡ÙNGÍýÍ³5Áª¡¡¥¬¥Ä¥¬¥Ä¿©¤Ù¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Èµ¯¤³¤ë´í¸±¤Ê¾É¾õ¤È¤Ï¡©
¸¤¤ÎÁá¿©¤¤¤¬NG¤ÊÍýÍ³
ÃâÂ©¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦
Áá¿©¤¤¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡Ö¤è¤¯³ú¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤è¤¯³ú¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¿©¤Ù¤â¤Î¤ò´ÝÆÝ¤ß¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ë¶á¤¤¾õÂÖ¤Ç¤¢¤ê¡¢¤¹¤Ê¤ï¤Á¹¢¤Ë¤â¤Î¤òµÍ¤Þ¤é¤»¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¸íÓë¤·¤Æ¤à¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢ºÇ°¤Ï¹¢¤ËµÍ¤Þ¤Ã¤¿¤â¤Î¤¬¼è¤ê½ü¤±¤º¤ËÃâÂ©¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦´í¸±À¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¸ý¹Ð¥È¥é¥Ö¥ë¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¾å¤¬¤ë
¿©¤Ù¤â¤Î¤ò¤è¤¯³ú¤Þ¤Ê¤¤¤ÈÂÃ±Õ¤ÎÊ¬ÈçÎÌ¤â¸º¤ê¤Þ¤¹¡£
ÂÃ±Õ¤Ï¿©¤Ù¤â¤Î¤ò¾Ã²½¤¹¤ëÌòÌÜ¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¥¤¥áー¥¸¤¬¶¯¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Â¤Ï¤½¤ÎÂ¾¤Ë¤â¸ý¹ÐÆâ¤ÎºÙ¶Ý¤ÎÈË¿£¤òÍÞ¤¨¤ëÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Áá¿©¤¤¤ÇÂÃ±Õ¤ÎÊ¬ÈçÎÌ¤¬¾¯¤Ê¤¤¤ÈºÙ¶Ý¤¬ÈË¿£¤·¡¢»õ¹¤¡¦»õÀÐ¤¬Î¯¤Þ¤Ã¤¿¤ê»õ¼þÉÂ¤òµ¯¤³¤¹¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¿©¤Ù¤¿¤Þ¤ÞÅÇ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦
¡Ö¾Ã²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥Õー¥É¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞÅÇ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡ª¡×¤È¤¤¤¦·Ð¸³¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©
ÅÇ¤¤¤¿¤â¤Î¤ò¤â¤¦°ìÅÙ¥â¥ê¥â¥ê¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¸µµ¤¤Ç¿©Íß¤¬¤¢¤ë¾õÂÖ¤Ç¤¢¤ì¤ÐÂç¤¤Ê¿´ÇÛ¤Ï¤¤¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨ÅÇ¤¯¤Î¤Ï¶ì¤·¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¤·¡¢°ßÄ²¤Ë¤â¾¯¤Ê¤«¤é¤ºÉéÃ´¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿ÅÇ¤¤¤¿¤â¤Î¤ò¤Þ¤¿¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò¸«¤ë¤Î¤âµ¤»ý¤Á¤Î¤¤¤¤¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤è¤Í¡£
°ß³ÈÄ¥¤¬µ¯¤¤ë
Áá¿©¤¤¤ò¤¹¤ë¤È¿©¤Ù¤â¤Î¤È°ì½ï¤ËÂçÎÌ¤Î¶õµ¤¤ò°û¤ß¹þ¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£°ß¤ËÂçÎÌ¤Î¶õµ¤¤¬Á÷¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿¤³¤È¤Çµ¯¤¤ë¤Î¤¬¡Ö°ß³ÈÄ¥¡×¤Ç¤¹¡£
¤½¤ÎÌ¾Á°¤ÎÄÌ¤ê¡¢¶õµ¤¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ß¤¬Àµ¾ï¤è¤ê¤âÂç¤¤¯ËÄ¤é¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤¬¿Ê¹Ô¤¹¤ë¤È°ß¤¬¤°¤ë¤Ã¤ÈÙà¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ö°ßÇ±Å¾¡×¤ËÈ¯Å¸¤·¡¢ºÇ°¤ÏÌ¿¤Ë´Ø¤ï¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÈîËþ¤Ë¤Ê¤ë
Áá¿©¤¤¤ò¤¹¤ë¤ÈËþÊ¢´¶¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Ë¤¯¤¤¤¿¤áÂç¿©¤¤¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÈîËþ¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ï¿Í´Ö¤â¸¤¤âÆ±¤¸¤Ç¤¹¡£
¸¤¤Ï¤¿¤À¤Ç¤µ¤¨ËþÊ¢Ãæ¿õ¤ÎÆ¯¤¤¬Ãø¤·¤¯Äã¤¤Æ°Êª¤Î¤¿¤á¡¢ËÜÇ½Åª¤Ë¤¢¤ì¤Ð¤¢¤ë¤À¤±¿©¤Ù¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£ÈîËþ¤¬ËüÉÂ¤Î¸µ¤È¤Ê¤ê¡¢¤Ò¤¤¤Æ¤Ï·ò¹¯¼÷Ì¿¤òÃ»¤¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Î¤â¿Í´Ö¤ÈÁ´¤¯Æ±¤¸¤Ç¤¹¤è¡£
¸¤¤ÎÁá¿©¤¤¤òËÉ¤°¤¿¤á¤Ë
¡Ö¤è¤¯³ú¤ó¤Ç¤æ¤Ã¤¯¤ê¿©¤Ù¤Ê¤µ¤¤¡ª¡×¤È¸À¤¤¤¿¤¤¤Î¤Ï¤ä¤Þ¤ä¤Þ¤Ç¤¹¤¬¡¢»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¿Í´Ö¤Î¸ÀÍÕ¤Ï¸¤¤Ë¤ÏÄÌ¤¸¤Þ¤»¤ó¡£
¤Þ¤¿¿©¤Ù¤â¤Î¤òÁ°¤Ë¤¹¤ë¤ÈËÜÇ½¤ËµÕ¤é¤¦¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤Ç¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤¬¤Ç¤¤ëÁá¿©¤¤ÂÐºö¤Ï¡¢Áá¿©¤¤¤òº¬ËÜÅª¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¿Ô¤¤Þ¤¹¡£
Áá¿©¤¤ËÉ»ß»®¤ò»È¤¦
ºÇ¶á¤Ç¤Ï¸¤¤ÎÁá¿©¤¤¤òÊªÍýÅª¤ËËÉ¤°¤¿¤á¤Ë¡¢¤ª»®¤ÎÄìÌÌ¤Ë¤ï¤¶¤È¥Ç¥³¥Ü¥³¤òÉÕ¤±¤Æ¿©¤Ù¤Ë¤¯¤¯¤·¤¿Áá¿©¤¤ËÉ»ß»®¤¬»ÔÈÎ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¸¤¤È¤·¤Æ¤Ï¥¤¥é¥¤¥é¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Áá¿©¤¤¤òËÉ¤°¤Ë¤Ï¤«¤Ê¤êÍ¸ú¤Ç¤¹¡£
¤æ¤Ã¤¯¤ê¿©¤Ù¤é¤ì¤ë´Ä¶¤Å¤¯¤ê
Â¿Æ¬»ô¤¤¤ÇÂ¾¤Î¸¤¤È°ì½ï¤Ë¤´¤Ï¤ó¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¡ÖÁá¤¯¿©¤Ù¤Ê¤¤¤È²£¼è¤ê¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤È¤¤¤¦ÀÚÇ÷´¶¤«¤éÁá¿©¤¤¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾ì¹ç¤Ë¤Ï¤´¤Ï¤ó¤òÍ¿¤¨¤ëÉô²°¤òÊ¬¤±¤¿¤ê¡¢»ÅÀÚ¤ê¤òÀß¤±¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê°Â¿´¤·¤Æ¿©¤Ù¤é¤ì¤ë´Ä¶¤òÀß¤±¤Æ¤¢¤²¤ë¤³¤È¤¬É¬Í×¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤È¤á
°¦¸¤¤¬°ì¿´ÉÔÍð¤Ë¤´¤Ï¤ó¤ò¤¬¤Ã¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤Ï°¦¤é¤·¤¯Èù¾Ð¤Þ¤·¤¯¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥ê¥¹¥¯¤ò¸«²á¤´¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
Áá¿©¤¤¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¸¶°ø¤ò¸«¶Ë¤á¤ÆÂÐºö¤ò¼è¤ê¡¢²º¤ä¤«¤Ê¿©»ö»þ´Ö¤ò³ÎÊÝ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
(½Ã°å»Õ´Æ½¤¡§³ëÌî½¡)