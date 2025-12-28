°ì¸«¡¢ÉáÄÌ¤ÎMA-1¡£¤Ç¤â¼Â¤Ï¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¡© ¡È¤¢¤ë¥³¥ó¥»¥×¥È¡É¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿¡¢¹¥¤¤Ê¿Í¤Ë¤Ï´®¤é¤Ê¤¯»É¤µ¤ë1Ãå¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤
¡ãGoodsPress WebÊÔ½¸Éô°÷¤¬Çã¤Ã¤Æ¤ß¤¿¡ª»È¤Ã¤Æ¤ß¤¿¡ª¡ä
Åß¥¢¥¦¥¿¡¼¤¬Íß¤·¤¤¤È»×¤¤¡¢Ãµ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤³¿ô¤«·î¡£¤ä¤Ï¤ê¥À¥¦¥ó¤Ë¤·¤è¤¦¤«¤È¤¢¤ëÄøÅÙ·è¤á¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤È¤¡¢1Ãå¤ÎMA-1¤Ë½Ð¹ç¤¤¤Þ¤¹¡£ÀµÄ¾¡¢MA-1¤Ï¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤¢¤Þ¤ê»÷¹ç¤ï¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÇºÇ½é¤«¤éÁªÂò»è¤ËÆþ¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¹ØÆþ¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¥³¥ó¥»¥×¥È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤ª¤¤¤ª¤¤ÀâÌÀ¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¡¢º£²ó¤Ï¤Þ¤º¥Ç¥£¥Æ¡¼¥ë¤«¤é¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤º¡¢¥Ü¥Ç¥£¤Ç¤¹¤¬¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¥¢¥¹¥ì¤Î¥â¥Î¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¥¢¥¹¥ì¤ÏÆüËÜ¤Î¥Ü¥Ç¥£¥á¡¼¥«¡¼¡£¤½¤Î¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿ºî¤ê¤Ï¶È³¦Æâ¤Ë¤â¥Õ¥¡¥ó¤¬Â¿¤¯¡¢°Â¿´´¶¤¬°ã¤¤¤Þ¤¹¡£ÊÑ¤Ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥Ü¥Ç¥£¤ò»È¤¦¤è¤ê¤â¤è¤Û¤É¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Ï¹â¤¯¡¢¤½¤·¤Æ¥³¥¹¥È¤ÏÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤ª¤½¤é¤¯Áª¤Ð¤ì¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¸Ä¿ÍÅª¤Ë¥¢¥¹¥ì¤Î¥¿¥°¤ò»Ä¤¹¤³¤È¼«ÂÎ¤ÏÎÉ¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤³¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¥¿¥°¤â°ì½ï¤ËÉÕ¤±¤ì¤Ð¾°ÎÉ¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¾¯¤·»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¢¡¢µöÍÆÈÏ°Ï¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢¥Î¢ÃÏ¤ÏÃæÌÊÆþ¤ê¤Î¥¥ë¥Æ¥£¥ó¥°»ÅÍÍ
É½ÌÌ¤Ï·ë¹½¥Ð¥ê¥Ð¥ê¤È¤·¤¿¥Ï¥ê¤Î¤¢¤ë¥Ê¥¤¥í¥ó¤ÇÉð¹ü¤Ê°õ¾Ý¡£Ãå¤Æ¤ß¤ë¤È¤Û¤È¤ó¤ÉÉ÷¤ò´¶¤¸¤Þ¤»¤ó¡£ËÉÉ÷À¤¬Èó¾ï¤Ë¹â¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÃæÌÊÆþ¤ê¤Ê¤Î¤Ç¥À¥¦¥ó¤Û¤É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ë¤·¤í¤¢¤ëÄøÅÙ¤ÎÊÝ²¹À¤â»ý¤Á¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüÃæ¤Îµ¤²¹¤¬10ÅÙÂæ¤ÎÆü¤Ç¤¢¤ì¤ÐÌäÂê¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Âµ¤Ë¤ÏMA-1¤é¤·¤¤¥·¥¬¥ì¥Ã¥È¥Ý¥±¥Ã¥È¤âÇÛÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ÂÍÑÅª¤Ê¥Ç¥£¥Æ¡¼¥ë¤¬Áõ¾þ¡Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¡Ë¤È¤·¤Æ¤âµ¡Ç½¤¹¤ë¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤¬¥ß¥ê¥¿¥ê¡¼¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÎÌ¥ÎÏ¤È¤¤¤¦¤«ÃË¿´¤ò¤¯¤¹¤°¤ë½ê°Ê¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢¤³¤Á¤é¤ÎMA-1¤Ï1990Ç¯Âå¤Ã¤Ý¤¤¥µ¥¤¥¸¥ó¥°¤ËÍî¤È¤·¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¥È¥ì¥ó¥É´¶¤â¤Þ¤È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´Ý¤ß¤òÂÓ¤Ó¤¿¥Ü¥ê¥å¡¼¥ß¡¼¤Ê¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤¬²Ä°¦¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£1¥µ¥¤¥ºÂç¤¤á¤òÁª¤ó¤Ç¥¬¥Ð¥Ã¤ÈÃå¤ë¤è¤¦¤Ê¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢ÆâÂ¦¤Î¶»ÉôÊ¬¤È¹øÉôÊ¬¤Ë¤Ï±£¤·¥Ý¥±¥Ã¥È¤¬¡Ä¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤Ï²Ã¹©ÍÑ¤Î¥³¥ó¥·¡¼¥ë¥Õ¥¡¥¹¥Ê¡¼¤Ê¤Î¤À¤½¤¦¡£¥Ü¥Ç¥£¥á¡¼¥«¡¼¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¡¢¤³¤Î¥Ü¥Ç¥£¤ò¸µ¤Ë¿·¤¿¤ÊÉþ¤òºî¤ë¤¿¤á¤Î»Å³Ý¤±¤À¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢¶»¤Î¤È¤³¤í¤Ï¥Ý¥±¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¤â»È¤Ã¤ÆÎÉ¤µ¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ä¤È¤Þ¤¢¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤ÏÄÌ¾ï¤ÎMA-1¤Î¾Ò²ð¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¥¢¥¹¥ì¤ÎMA-1¤ÎÀâÌÀ¤·¤«¤Þ¤À¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤Ç¤Ï¤³¤ÎMA-1¤Ï°ìÂÎ²¿¤Ê¤Î¤«¡¢¤½¤ÎÀµÂÎ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÏÃ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢£¤½¤ÎÌ¾¤â¡ÖÊõÅõ¡×¡£¤³¤ì¤À¤±¤Ç¤â¤¦¤ªµ¤ÉÕ¤¤Î¿Í¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï
¤µ¤Æ¡¢ÇØÌÌ¤ò¸«¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£²¿¤«¤Î»É½«¤¬»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ñ¥Ã¥È¸«¤Ï¥¹¥«¥¸¥ã¥ó¤ä¥Ù¥È¥¸¥ã¥ó¤Ë¸«¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢ÉáÄÌ¤ÎMA-1¤È¤Ï°ã¤¦ÍýÍ³¤Ï¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¢¥Ëã¿ýÂÇ¤Á¤Ç·ù¤¤¤Ê¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡¢¡È°ìÈ¯¼«ÌÎÎ¢¡É¡£¤³¤ì¤À¤±¤Ç3ËÝ¡ª ¼Ì¿¿º¸²¼¤Î¤Û¤¦¤Ë¤Ï¡ÈPung¡Ê¥Ý¥ó¡Ë¡É¡¢¡ÈChow¡Ê¥Á¡¼¡Ë¡É¡¢¡ÈKong¡Ê¥«¥ó¡Ë¡É¤ÎÊ¸»ú¤â¡£±Ñ»úÉ½µ¤ò½é¤á¤ÆÃÎ¤ê¤Þ¤·¤¿
¤³¤Á¤é¤¬´ó¤ê¡£¤â¤¦¡¢¤ª¤ï¤«¤ê¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¡È°ìÈ¯¼«ÌÎÎ¢¡É¤È¤¤¤¦Ê¸»ú¤ä¡ÈÃæ¡É¡¢¡È°ìº÷¡É¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¤½¤¦¤Ç¤¹¡¢Ëã¿ý¤¬¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÌ¾¤Ï¡ÖÊõÅõ¡×¤Ç¡¢Ëã¿ý¤È¤¤¤¦ÅÁÅýÅª¤Ê¥²¡¼¥à¤ÎÈþ¤·¤µ¤È¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÎÍ»¹ç¤ò¿Þ¤Ã¤¿¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£¡ÈÏÂÎ»¤Ã¤¿¤é»à¤Ì¡É¤È¤Þ¤Ç¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Û¤ÉÄÁ¤·¤¤ÌòËþ¡È¶åÏ¡ÊõÅõ¡É¤«¤éÌ¾ÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¤½¤Î½Ð¸½Î¨¤Ï¤ï¤º¤«0.0005%¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ë¡£¤½¤ó¤Ê¸¸¤ÎÌòËþ¤òÌ¾Á°¤ËÉÕ¤±¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢¥í¥Þ¥ó¤ò´¶¤¸¤º¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¤Þ¤ÀÏÂÎ»¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£
¢¥ÊõÅõ¡Ötiger blouson¡×¡Ê1Ëü8000±ß¡Ë
Ëã¿ý¤¬¹¥¤¤Ê¿Í¤Ï»×¤ï¤º¡Ö¤ª¤Ã¡×¤È¤Ê¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¡¦¥¢¥¤¥Æ¥à¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢Ëã¿ý¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤È¤â¤½¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¡¼¤Ê¥Ð¥Ã¥¯»É½«¤ÏÌÜ¤ò°ú¤¯¤È¤³¤í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ÌµÎà¤ÎËã¿ý¹¥¤¤È¤·¤ÆËÁÆ¬¤ÇÏÃ¤·¤¿ÄÌ¤ê¡¢¤³¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤È¤¤ÏÇã¤ï¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤òÃå¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤â¤·¤«¤¹¤ë¤ÈËã¿ý¹¥¤¤Ê¿Í¤È²ñ¤Ã¤¿¤È¤¤ËÏÃ¤¬ÃÆ¤à¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯¼«¿È¤Î¼ñÌ£¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Ç¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤¤¤Æ¤¿¤À¤Î¥Õ¥¡¥ó¥°¥Ã¥º¤Î°è¤ËÎ±¤Þ¤é¤º¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤·¤Æ¤Á¤ã¤ó¤ÈÃåÍÑ¤Ç¤¤ë¥â¥Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê¥Ö¥é¥ó¥É¥µ¥¤¥É¤Î»×¤¤¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Ò¤È¤Ä¡¢Ãí°ÕÅÀ¤¬¤¢¤ë¤È¤¹¤ì¤Ð¤³¤Á¤é¤ÏÃíÊ¸¤·¤Æ¤«¤é¤Îºî¤é¤ì¤ë¡¢½ê°â¼õÃíÀ¸»º¡£¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤ÏÌó2½µ´Ö¤«¤«¤ë¤ÈµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤ËÃíÊ¸¤·¤Æ¤«¤éÆÏ¤¯¤Þ¤Çº£²ó¤Ï2¤«·î¶¯¤«¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤·¡¢Ãå¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤éÁá¤á¤ËÃíÊ¸¤¹¤ë¤Û¤¦¤¬ÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡È¼ñÌ£¤òÃå¤ÆÊâ¤¯¡É¡¢¡È¼ñÌ£¤ò»ý¤ÁÊâ¤¯¡É¡£¤³¤ì¤Ï¤É¤ó¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ë¤·¤íÃ¯¤â¤¬¤Ü¤ó¤ä¤ê¤È¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤Î¤Ò¤È¤Ä¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ð¥ó¥ÉT¤ä±Ç²èT¤Ê¤É¤¬ºÇ¤¿¤ëÎã¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤¢¤ë¤¤¤Ï¤Ì¤¤³è¤Ê¤É¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê¥«¥Æ¥´¥ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤³¤ÎÅß¤Ï¥Ð¥ó¥ÉT¤Ê¤É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÈËã¿ýMA-1¡É¤Ç²á¤´¤½¤¦¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤â¤·¸«¤«¤±¤¿¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤ê¹ç¤¤°Ê³°¤Ï¤½¤Ã¤È¤·¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£³§¤µ¤Þ¡¢ÎÉ¤¤¤ªÇ¯¤ò¤ª·Þ¤¨¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ã¼èºà¡¦Ê¸¡¿¼ê¼ÆÂÀ°ì¡ÊGoodsPress Web¡Ë¡ä
