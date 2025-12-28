¥Ö¥ë¥Ü¥ó¡¢¿©»öÂåÂØ¤Ë¡Ö80Kcal¥Ó¥¹¥±¥Ã¥È¡×ÁÊµá¶¯²½¡¡¡Ö¥«¡¼¥Ü¥Ð¥é¥ó¥¹¡×¤ä¥¯¥é¥Ã¥«¡¼¤Ç·ò¹¯»Ö¸þ¤Ë¤âÂÐ±þ
¡¡¥Ö¥ë¥Ü¥ó¤Ï¡¢Ä«¿©¤Î·ç¿©¤òÌäÂê»ë¤·¤Æ¡Ö80Kcal¥Ó¥¹¥±¥Ã¥È¡×¤ÎÁÊµá¶¯²½¤Ê¤É¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¡£
¡¡¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤ÎÄ´¤Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ä«¿©¤Î·ç¿©Î¨¤Ï20¡Á50Âå¤ÎÆ¯¤¯À¤Âå¤Ç¹â¤¯¡¢20Âå¤Ç3¿Í¤Ë1¿Í¤Î³ä¹ç¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡8·î4Æü¡¢¾¦ÉÊ¡¦±Ä¶ÈÀïÎ¬È¯É½²ñ¤ËÎ×¤ó¤À°æ¼êµ¬½¨¾ïÌ³¼èÄùÌò¤Ï¡ÖÄ«¿©¤òÈ´¤¯¤³¤È¤Ï·è¤·¤ÆÎÉ¤¤¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Ä«¤Ë¥«¥í¥ê¡¼¤ò¤¢¤ëÄøÅÙ¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¥«¥í¥ê¡¼ÀÝ¼èÎÌ¤òÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤á¤Ë¡Ø80Kcal¥Ó¥¹¥±¥Ã¥È¡Ù¤òÈ¯Çä¤·°ÂÄêÅª¤ËÇä¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£°ÂÄêÅª¤ËÇä¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤ò²þ¤á¤Æ³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬½ÅÍ×¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡¡¡Ö80Kcal¥Ó¥¹¥±¥Ã¥È¡×¤Ï¡¢1¸ÄÊñÁõÅö¤ê80kcal¤ËÀßÄê¡£80kcal¤Ï¡¢¡È¾®¤µ¤¤ÃãÏÒ¤Ë·Ú¤¯È¾ÇÕ¤Î¤´¤Ï¤ó¡É¤ä¡È6ËçÀÚ¤ê¿©¥Ñ¥óÈ¾Ëç¡É¡¢Íñ1¸Ä¡¢¥Ð¥Ê¥Ê1ËÜ¡¢µíÆý¥³¥Ã¥×1ÇÕ¤Ê¤É¤Î¥«¥í¥ê¡¼¤ËÁêÅö¡£
¡¡ÁÇºà¤È¤ª¤·¤·¤µ¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¡Ö¥ª¡¼¥ÄÇþ¤Î¥¯¥é¥Ã¥«¡¼¡×¡ÖÅ·Á³¹ÚÊì¤Î¥¯¥é¥Ã¥«¡¼¡×¡ÖÆ¦Æý¤Î¥¦¥¨¥Ï¡¼¥¹¡×¡Ö¸Þ¹ò¤Î¥Ó¥¹¥±¥Ã¥È¡×¤ò¼è¤êÂ·¤¨¡¢¤É¤ì¤â¼ê·Ú¤Ê¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥«¥í¥ê¡¼¤òµ¤¤Ë¤¹¤ë¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿©¤Ù¤ëÎÌ¤òÇÄ°®¤·¤ä¤¹¤¤Àß·×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Åü¼Á¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤·¤Ê¤¬¤é¤ª¤¤¤·¤¤¤ª²Û»Ò¤¬¿©¤Ù¤¿¤¤¥Ë¡¼¥º¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡Ö¥«¡¼¥Ü¥Ð¥é¥ó¥¹¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ÇÂÐ±þ¤¹¤ë¡£
¡¡·ò¹¯¤äÂÎ·¿¤Ø¤Î°Õ¼±¤¬¹â¤¤50ÂåÁ°È¾¤Î½÷À¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ï¡¢Åü¼Á60¡ó¥ª¥Õ¤Î¡Ö¥«¡¼¥Ü¥Ð¥é¥ó¥¹¡×¥·¥ê¡¼¥º¡¢·ò¹¯¤äÂÎ·¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾¯¤·µ¤¤Ë¤Ê¤ê¤À¤·¤Æ¤¤¤ë30ÂåÁ°È¾¤Î½÷À¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤³¤Ã¤È¥«¡¼¥Ü¥Ð¥é¥ó¥¹¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ò¤½¤ì¤¾¤ìÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¿©»öÂåÂØ¥Ë¡¼¥º¤ä·ò¹¯»Ö¸þ¥Ë¡¼¥º¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤â¤Î¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¥×¥ì¡¼¥ó¥¯¥é¥Ã¥«¡¼¡×¤È¡Ö¥Ð¥¸¥ë¥¯¥é¥Ã¥«¡¼¡×¤âÈ¯Çä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2ÉÊ¤È¤â¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤·Á¾õ¤¬ÆÃÄ§¡£
¡¡¡Ö20Âå½÷À¤ÎÊ¿¶ÑÅª¤Ê¸ý¤Î¥µ¥¤¥º¤òÄ´¤Ù¤ë¤È¡¢ÉáÄÌ¤Ë³«¤±¤¿¤È¤¤Î¸ý¤ÎÉý¤Ï43.5¥ß¥ê¤Ç¤¢¤ê¡¢Ã»¤¤ÊÕ¤¬34.5¥ß¥ê¤ÎÅö¼Ò¤Î¥¯¥é¥Ã¥«¡¼¤ÏÈó¾ï¤Ë¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤¥µ¥¤¥º¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÈÌÅª¤ÊÀµÊý·Á¤Î¥¯¥é¥Ã¥«¡¼¤Ï49¥ß¥ê¤¢¤ê¡¢³Ñ¤«¤é¸ý¤ÎÃæ¤ËÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£Ã±¤ËÄ«¿©ÂåÂØ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿©¤Ù¤ä¤¹¤µ¤â¸¦µæ¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¾õ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¶»¤òÄ¥¤ë¡£
¡¡·ò¹¯»Ö¸þ¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¾¦ÉÊ¤Ï»ØÌ¾Çã¤¤¤µ¤ì¤ë·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢Ãª³ä¤ê¤Ç¤Ï¾åÃÊ¤Ç¤ÎÇÛÃÖ¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤¯¡£