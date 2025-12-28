「私たちは本当にCL出場クラブなのか？」トッテナム指揮官が厳しい現状を赤裸々に語る「正直なところ、我々は…」
今季からトッテナムを率いるトーマス・フランク監督が、英衛星放送『Sky Sports』のインタビューに対応。クラブの現状を赤裸々に語った。
トッテナムは昨季、ヨーロッパリーグを制し、欧州最高峰チャンピオンズリーグ（CL）の出場権を掴んだものの、プレミアリーグでは残留ラインぎりぎりの17位に終わった。屈辱的なシーズンを経て、新体制で巻き返しが求められる今季だが、思うように勝ち星を積み上げられず、直近８試合でわずか１勝。14位に甘んじている。
ブレントフォードでの手腕を評価され、アンジェ・ポステコグルーの後任を託されたフランク監督は、「正直なところ、我々は過渡期にある」と言い、自分たちの立場を厳しく分析した。
「我々は確かにチャンピオンズリーグ出場クラブではあるが、本当にそれに相応しいクラブなのか？ 出場権を得たのはヨーロッパリーグを制したからに過ぎない。昨シーズンのプレミアリーグで上位４、５クラブに入ったからではない。私たちは17位で終わったんだ。
そして今、プレミアリーグを戦いながらチャンピオンズリーグも戦わなければならない。これが最も難しい部分だ。前回、両大会を並行して戦ったのは３年前、（プレミアリーグを）８位で終えた時だ。これが現実だ」
52歳のデンマーク人指揮官は一方で、「私は楽観的な人間なので、良い結果や、ここで何か魔法のようなものを創り出せると常に信じている。それが実現し、私たちが成し遂げると100％確信している」と主張。今後に向け、現実と折り合いをつけながら、こう伝えた。
「私は状況を分析し、現状把握、改善点、進むべき方向を見極めるのは得意だ。だけど、残念ながらこれは即効性のある解決策ではない。長い道のりだ。とはいえ、長い道のりだからといって試合に勝つ必要がないわけではない。勝たなければならないし、できれば多くの試合で勝利し、良いパフォーマンスを発揮しなければならない。しかし、目指す場所へ到達するには、それを築き上げる時間が必要なんだ」
ビッグ６の一角に数えられる名門は、フランク体制で明るい未来を手にできるだろうか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「バカげた契約」マドリー退団→５部でプレーの22歳MF中井卓大に古巣地元メディアがチクリ「日本のSNSスター」「７試合しか出場しなかった」
トッテナムは昨季、ヨーロッパリーグを制し、欧州最高峰チャンピオンズリーグ（CL）の出場権を掴んだものの、プレミアリーグでは残留ラインぎりぎりの17位に終わった。屈辱的なシーズンを経て、新体制で巻き返しが求められる今季だが、思うように勝ち星を積み上げられず、直近８試合でわずか１勝。14位に甘んじている。
「我々は確かにチャンピオンズリーグ出場クラブではあるが、本当にそれに相応しいクラブなのか？ 出場権を得たのはヨーロッパリーグを制したからに過ぎない。昨シーズンのプレミアリーグで上位４、５クラブに入ったからではない。私たちは17位で終わったんだ。
そして今、プレミアリーグを戦いながらチャンピオンズリーグも戦わなければならない。これが最も難しい部分だ。前回、両大会を並行して戦ったのは３年前、（プレミアリーグを）８位で終えた時だ。これが現実だ」
52歳のデンマーク人指揮官は一方で、「私は楽観的な人間なので、良い結果や、ここで何か魔法のようなものを創り出せると常に信じている。それが実現し、私たちが成し遂げると100％確信している」と主張。今後に向け、現実と折り合いをつけながら、こう伝えた。
「私は状況を分析し、現状把握、改善点、進むべき方向を見極めるのは得意だ。だけど、残念ながらこれは即効性のある解決策ではない。長い道のりだ。とはいえ、長い道のりだからといって試合に勝つ必要がないわけではない。勝たなければならないし、できれば多くの試合で勝利し、良いパフォーマンスを発揮しなければならない。しかし、目指す場所へ到達するには、それを築き上げる時間が必要なんだ」
ビッグ６の一角に数えられる名門は、フランク体制で明るい未来を手にできるだろうか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「バカげた契約」マドリー退団→５部でプレーの22歳MF中井卓大に古巣地元メディアがチクリ「日本のSNSスター」「７試合しか出場しなかった」