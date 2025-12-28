「３Dメガネをかけてプレーしているようだ」ユベントスのスパッレッティ監督がコソボ代表のドリブラーを絶賛「彼ほどのクオリティーを持つ選手は滅多にいない」
現地時間12月27日、ユベントスが年内最後となるセリエA17節でピサと対戦し、２−０で快勝。今シーズン初のリーグ戦３連勝を達成した。
試合後、『DAZN』のインタビューを受けたユベントスのルチャーノ・スパッレッティ監督は、２点目のゴールを決めた20歳の「10番」ケナン・ユルドゥズとともに、途中出場でゲームの流れを変えたコソボ代表FWを絶賛した。
「ユルドゥズは我々の10番で、息子のように愛している。彼ならいつでも試合の流れを変えられると確信している」
「そして（エドン）ジェグロバだ。ペナルティーエリア付近での１対１の場面で、彼ほどのクオリティーを持つ選手は滅多にいない。自身の背後の動きも見えていて、３Dメガネをかけてプレーしているようだ」
今夏にリールから加入したジェグロバは、右ウイング兼攻撃的MFで、フランシスコ・コンセイソンとプレースタイルが近似する左利きのドリブラーだ。
今シーズンは内転筋や鼠径部の怪我で出遅れてコンディションが整わず、ここまで公式戦204分の出場に止まっていた。
同じく今夏にリールから加入し、公式戦３ゴールと苦戦が続くカナダ代表FWのジョナサン・デイビッドとのコンビで後半戦での巻き返しに期待がかかる。
構成●ワールドサッカーダイジェスト編集部
