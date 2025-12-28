国立開幕戦で大敗も…10番FW霜田優真が早稲田実の歴史を紡ぐゴール「執念で決め切れたのは成果」【選手権】
［高校選手権・１回戦］早稲田実（東京B） １−４ 徳島市立（徳島）／12月28日／国立競技場
第104回全国高校サッカー選手権が12月28日に開幕。国立競技場での開会式後に行なわれた開幕戦で、２年ぶり２度目の出場となった早稲田実（東京B）が４年連続出場の徳島市立（徳島）と激突した。
キックオフ直後から積極的に攻撃を仕掛けた早稲田実だったが、チャンスを活かせずにいると、徐々に相手にペースを掴まれて前半36分に先制点を献上。反撃に出たい後半にも早々に追加点を与えると、その後も２失点を喫して４点差とされる。
アディショナルタイムに霜田優真のゴールで１点を返したが、１−４で敗れて２年前と同じ初戦敗退となった。
一矢報いる得点を奪った霜田は、「早い段階で自分が決定機をものにできなかった。チャンスがなくて負けたわけではないので悔しい」と唇を噛む。
意地のゴールはチームの選手権初勝利には繋がらず。それでも早稲田実の歴史上、記念すべき全国大会初得点となった。早実の10番は、「勝利に繋がるものではなかったのが悔しい」と嘆きながらも、「あきらめない気持ちは、自分がつねに意識していること。執念でゴールを決め切れたのは成果」と述べた。
また「早実だけでなく、東京都予選で自分たちに負けた高校の想いも背負い、点差が開いてしまっても最後まで全力で戦った」と、自分たちが貫いた姿勢には胸を張る。
そして、「自分たちの背中を見てきた１、２年生にはまず、１勝を目ざして頑張ってほしい」と全国での初勝利を後輩に託した。
取材・文●中川 翼（サッカーダイジェストWeb編集部）
【記事】選手権を沸かせるのは誰だ？ 川崎内定ドリブラーや連覇狙う“前育”の司令塔など、今大会の注目プレーヤーを一挙紹介！〜MF編
第104回全国高校サッカー選手権が12月28日に開幕。国立競技場での開会式後に行なわれた開幕戦で、２年ぶり２度目の出場となった早稲田実（東京B）が４年連続出場の徳島市立（徳島）と激突した。
キックオフ直後から積極的に攻撃を仕掛けた早稲田実だったが、チャンスを活かせずにいると、徐々に相手にペースを掴まれて前半36分に先制点を献上。反撃に出たい後半にも早々に追加点を与えると、その後も２失点を喫して４点差とされる。
一矢報いる得点を奪った霜田は、「早い段階で自分が決定機をものにできなかった。チャンスがなくて負けたわけではないので悔しい」と唇を噛む。
意地のゴールはチームの選手権初勝利には繋がらず。それでも早稲田実の歴史上、記念すべき全国大会初得点となった。早実の10番は、「勝利に繋がるものではなかったのが悔しい」と嘆きながらも、「あきらめない気持ちは、自分がつねに意識していること。執念でゴールを決め切れたのは成果」と述べた。
また「早実だけでなく、東京都予選で自分たちに負けた高校の想いも背負い、点差が開いてしまっても最後まで全力で戦った」と、自分たちが貫いた姿勢には胸を張る。
そして、「自分たちの背中を見てきた１、２年生にはまず、１勝を目ざして頑張ってほしい」と全国での初勝利を後輩に託した。
取材・文●中川 翼（サッカーダイジェストWeb編集部）
【記事】選手権を沸かせるのは誰だ？ 川崎内定ドリブラーや連覇狙う“前育”の司令塔など、今大会の注目プレーヤーを一挙紹介！〜MF編